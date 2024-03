Pampita le respondió a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, luego de que él se comparara con Roberto García Moritán

Pampita le respondio a Pedro Rosemblat luego de que el humorista se comparara con Roberto Garcia Moritan

Días atrás y en una entrevista con Infobae, Pedro Rosemblat se comparó con Roberto García Moritán porque desde que empezó a salir con Lali Espósito es considerado en la opinión pública como “el novio de Lali”, de manera análoga a la que el político, quien es Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es denominado popularmente como “el marido de Pampita”.

“Sí, estoy de novio con Lali y el tema es que creo que tiene que ver un poco con el miedo al recorte también y con un proceso de maridización de Pampita que me preocupa un poco, ese es el proceso que estoy atravesando. No quiero ser ese, la verdad. Si pudiera evitar eso, sí. ¿Cómo hacemos?”, dijo el humorista en conversación con María Laura Santillán en tono jocoso.

Así las cosas, Carolina Pampita Ardohain fue consultada al respecto en una entrevista que le dio a Socios del Espectáculo (El Trece). “Está re contento Rober de ser mi marido, con mucho orgullo siempre lo dice. A mí también me gusta que se lo tome de esa manera porque es parte de mi trabajo. Si renegara de eso, sería muy raro”, dijo la modelo con una sonrisa y lejos de buscar una confrontación.

Pampita, Roberto García Moritán y Ana, la hija del matrimonio (RS Fotos)

Por otra parte, el notero del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la consultó a la conductora por la posibilidad de ser madre una vez más. “Rober no quiere, no cambió de postura, sigue todo igual”, comenzó respondiendo Pampita al respecto. Sin embargo, apoya la opinión de su marido. “Sería lindo, obvio. Pero está muy firme con eso porque somos bastantes en casa, tiene su punto. No es que digo que esté tan equivocado, porque tenemos chicos de todas las edades y a todos hay que prestarles atención, darles su tiempo, su espacio y tratamos de ser muy generosos con cada uno, que se sientan amados y que tengan su lugar dentro de la familia”, cerró Ardohain.

Con menos de tres años (los cumple en julio), Ana García Moritán sigue los pasos de su madre. La hija de Pampita y Moritán comenzó clases de mini ballet y según las imágenes que la modelo compartió en sus redes sociales, se la vio disfrutando junto a sus compañeras. Sus padres, orgullosos, no quisieron perderse el debut de su hija en el mundo de la danza y la acompañaron en su primera clase. Además, jugaron con ella, quien se entretuvo mientras copiaba los pasos y ejercicios que le enseñó su profesora.

“Ana en su clase de mini ballet”, compartió un video con un resumen la exjurado del Bailando 2023 (América) en su Instagram, red social en la que tiene casi ocho millones de seguidores. Mientras que la cuenta oficial de la escuela baile a la que asiste la pequeña también publicó imágenes de Anita dando sus primeros pasos, y acompañada por sus padres, quienes retrataron el momento con distintas fotos y videos.

La emoción de Pampita porque su hija Ana comenzó a tomar clases de mini ballet

“Cuando papá y mamá, que es una eximia bailarina, te acompañan a tus primeras clases de danza. Muchas gracias, Pampita, estamos felices de acompañar a Anita en sus primeros pasos. Bellísima esta futura bailarina”, escribieron las autoridades del salón al que asiste la hija menor del matrimonio.

Pampita comenzó a bailar cuando todavía era Carolina y vivía en General Acha, en la provincia de La Pampa. Por caso, su apodo recién lo tuvo de más grande, cuando inició una carrera en los medios, y ya como modelo. Tenía cinco años cuando sus padres la anotaron en clases de piano, con el objetivo de que compartiera una actividad con su papá -que murió al año siguiente-. Pero era tan inquieta y al ver que no lograban que se quedara sentada y concentrada frente al instrumento, le propusieron hacer danza. “Me iba en colectivo con el rodete. Toda mi infancia era el ballet, mi sueño era estar en las tablas como bailarina del Colón”, le contó tiempo atrás a Ángel de Brito en una entrevista íntima.