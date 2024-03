Escandalosa pelea de Catalina con Mauro en GH: “No voy a permitir que digas que las mujeres somos tibias”

El tremendo cruce de Mauro y Catalina en la cena de nominados de GH

Desde que Mauro D’Alessio ingresó a Gran Hermano 2023 los choques con Catalina Gorostidi se repitieron una y otra vez. La última cena de nominados no fue la excepción y los participantes chocaron por una frase sobre las mujeres que dijo el participante y que terminó en una escandalosa pelea donde también se sumó Virginia Demo.

“Subestimas tanto a la gente que te crees superior intelectualmente. Todos somos aburridos menos vos”, lo cruzó Cata, después de que el jugador aseguró que lo aburrían sus planteos y que los concursantes vivan diciendo su nombre a las cámaras para que abandone la casa.

“Yo no dije eso. Dije que personalmente hay muchas veces que me aburro y me aburre lo que estamos hablando”, se despachó el exrugbier. Una frase de Paloma disparó la polémica. “Vos entraste acá con el objetivo de estar con Furia por estrategia”, lanzó y él se defendió.

“Primero que nada, ella fue la única persona con la que conecté, siendo del otro sexo. Y además fue la única que tiene los huevos y la actitud para estar con alguien acá adentro. El resto son todos tibios”, lanzó, haciendo que Virginia le salte a la yugular. “Yo te aprecio todo, pero me parece una recontra pelotudez que estés diciendo que la gente es tibia porque no cog… acá adentro”, saltó.

“Estas diciendo que todas las mujeres somos tibias y justamente es lo que no somos en este Gran Hermano. Somos mujeres hechas y derechas, bien plantadas y con unos ovarios así de grandes”, arremetió Catalina con todo. “Retráctate de eso porque estas muy equivocado”, arrojó, mientras él intentaba hablar.

“Lo que acaba de decir es una falta de respeto a mis compañeras y a mí. Y no te lo voy a permitir. Retractate para que nadie te vaya a atacar”, siguió la pediatra. “Usted piensa que yo soy un personaje…”, aseguró Mauro, molesto. “Las palabras te las comes bien comiditas”, cerró ella, experta en discusiones álgidas.