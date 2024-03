Tini Stoessel: de ser la chica Disney a convertirse en una estrella y conquistar el mundo

Tini en uno de sus hits más escuchados, Miénteme

Martina Stoessel cumple este jueves 27 años y a lo largo del tiempo ha sabido atravesar distintos recorridos para convertirse en una artista internacional. Nacida el 21 de marzo de 1997, Tini, reconocida con ese nombre, saltó a la fama por la serie de Violetta, donde participó de las tres temporadas. Sin embargo, sus inicios comenzaron antes de ser la chica Disney.

La protagonista de esta historia tuvo su primera aparición en televisión en el año 2007, cuando tuvo un papel menor en la serie argentina Patito feo. Finalmente llegó el año 2012, donde la cantante fue convocada para su primer protagónico, el personaje clave de Violetta, una historia que retrata la pasión de una adolescente en su regreso a Argentina.

En el año 2016 algo cambió en la actriz: quería dejar de ser reconocida solo por la serie que había protagonizado y demostrar que podía hacerse valer por su nombre, tomando la determinación de lanzar una película que retratara este cambio. Luego, sacaría su primer álbum como solista, llamado Tini (Martina Stoessel).

En esta producción, la artista hizo una versión en inglés y otra en español para la mayoría de sus temas. Las canciones que integran este álbum son: "Si tú te vas/My stupid heart", "Solo dime tú/All you Gotta do", "Yo me escaparé/Great Escape", "Sigo adelante/Still Standing", "Ya no hay nadie que nos pare (Sebastián Yatra) /Got Me Started", "Finders Keepers", "Don't Cry for me" y "Handwritten/Lo que tu alma escribe".

La actriz decidió hacer la primera gira en su carrera para presentar cada una de sus canciones. Mediante el nombre de “Got me Started Tour”, estaba preparada para dar un salto en su carrera. Mientras sentía el fervor de uno de sus primeros pasos, Tini ya se había convertido en youtuber.

Comenzó realizando videos de su vida, relatando secretos que no se había hecho públicos. Por ejemplo, en uno de ellos, titulado “50 cosas sobre mí”, menciona que el origen de su apodo Tini es por lo pequeña que era de niña. Además, retrata su gusto por los tatuajes, que no perdió con el paso de los años. Tini Stoessel iba a conocer a uno de sus primeros amores, justamente en el ámbito artístico: Sebastián Yatra.

El cantante colombiano la descubrió en 2016, a través de Universal Music. El feeling entre ambos fue casi de inmediato, se evidenciaba en las historias que los dos subían a sus redes sociales, aunque debieron esperar porque Tini estaba de novia con Pepe Barroso Silvia. Mientras tanto, ella decidió avanzar con nuevos proyectos, editó su segundo disco, con temas que se convirtieron en grandes éxitos. En agosto de 2018, ella grabó con Sebastián su segunda colaboración, titulada “Quiero volver”, habiendo hecho un video en el que ambos se mostraban muy enamorados.

El romance entre ambos se confirmó el 6 de abril de ese mismo año, cuando Yatra ofreció un show en el Luna Park y le dio un beso a Tini frente a un estadio repleto de fanáticos. Ella estaba enfocada en lo que sería su segundo disco, donde invitó a otros cantantes a colaborar: Sebastián Yatra, Karol G, Cali y El Dandee, Morat y Nacho, con las siguientes canciones: “Respirar”, “Te quiero más”, “Love is love”, “Never ready”, “Consejo de amor”, “Waves”, “Por qué te vas”, “Like that”, “Princesa”, “Flores” y “Quiero volver”.

La Triple T decidió recorrer el mundo con su segunda gira, llamada “Quiero volver tour”, para luego sacar algunos temas de su tercer álbum de estudio, llamado Tini Tini Tini. Durante el 2019, la artista sorprendió con algunas músicas de su nueva faceta. Para comenzar, sacó una canción con Greeicy, llamada “22″. En ese mismo año, dio a conocer las siguientes creaciones: “Fresa” (Lalo Ebratt) y “Oye” (Sebastián Yatra).

Antes de terminar el 2019, la cantante sorprendió a todos en uno de sus últimos shows, revelando por primera vez una nueva canción en vivo. “Diciembre” fue el tema que la ex chica Disney interpretó. Luego, apareció “Recuerdo”, un tema hecho con Mau y Ricky. Sin embargo, algo modificó los planes que ella tenía en un futuro cercano. La artista tenía previsto terminar su gira el 19 de septiembre del 2020 en Argentina, pero el COVID 19 no se lo permitió y se tuvo que resguardar.

A mediados de mayo de ese mismo año, Tini Stoessel y Sebastián Yatra se separaron y lo anunciaron en sus redes sociales. “Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Los queremos mucho”.

Después de algunos meses sin sacar música propia, Tini continuó con el proyecto de su tercer álbum. De hecho, el 15 de julio del 2020 vuelve al ruedo con “Ella Dice” (Khea). Luego, pasarían unos meses más hasta que dio a conocer “Duele”, su tema con John C, hasta llegar a una última canción que revelaría antes de la fecha estipulada del lanzamiento del álbum, “Un Beso en Madrid”, hecha con Alejandro Sanz.

Finalmente, su tercer álbum, junto al videoclip de “Te Olvidaré”, fue lanzado el 3 de diciembre del 2020, junto a los siguientes temas que lo terminaron de componer: “Tuyo”, “Playa”, “Si Tú Supieras” y “Acércate”.

Atravesando una etapa en la que estaba soltera, pensando ya en su cuarto disco, sacó uno de los temas más famosos que tiene. Con casi 660 millones de reproducciones, Miénteme, hecha con María Becerra, se posicionó como lo más escuchado en toda la carrera de Tini. Mientras seguía disfrutando de su éxito, la Triple T se unió a Manuel Turizo para sacar Maldita Foto y Bar, con la participación exclusiva del cantante de cumbia L-Gante.

Tini Stoessel estaba lista para un 2022 lleno de aventuras: además de su disco, tenía planificado hacer varios hipódromos de Palermo, en lo que sería su regreso a los escenarios tras la pandemia. Pero su padre se enfermó y hubo un cambio de planes. “No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y apoyo a papá”, sostuvo la artista y remarcó que su cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en más nada que “estar acá para él”.

De esa manera, pasó sus conciertos para el mes de mayo de ese mismo año, y comenzó a recorrer el mundo con su Tini Tour. Ese mismo año se conocieron varios temas más, que marcarían la identidad de su cuarto álbum: Fantasía, Carne y Hueso, La Loto, El Último Beso y La Triple T. Corría abril del 2022, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaban una relación amorosa: se dejaron fotografiar juntos caminando por las calles de Ibiza, confirmándose la novedad de un vínculo que daría mucha tela para cortar entre la cantante y el jugador argentino.

Tini lo acompañó durante parte del mundial ganado por la selección nacional, mientras que él asistió a sus conciertos. Luego de salir campeones, ambos lo festejaron el triunfo argentino, en los shows que dio en diciembre, en el campo de polo. La cantante se preparó para dar vuelta la página y concentrarse de lleno en el 2023. Es así como la artista anunció una sorpresa: el nombre de su nuevo álbum, Cupido, que retrató un compendio de “historias de amor y desamor” y que salió en febrero del 2023. Contó con colaboraciones de Becky G, Anitta, Manuel Turizo y Steve Aoki, entre otros, además de los temas mencionados anteriormente.

El disco se compone de: “Las Jordans”, “7 veces”, “Beso en las rocas”, “Te Pido”, “Cupido”, “La Triple T”, “Fantasía”, “La Loto”, “Miénteme”, “Muñecas”, “El último beso”, “Carne y hueso”, “Maldita Foto” y “Bar”. Después de ese álbum, fue un año con momentos buenos para Tini y con varios momentos que le sirvieron para tomarse un tiempo de los escenarios. Por un lado, fue positivo porque tuvo varias colaboraciones con compañeros como Emilia, BM y Thiago PZK. Además, viajó por Estados Unidos y por España para llevar a cabo sus conciertos. Sin embargo, no todo iba a ser flor de rosas.

De hecho, iba a vivir una de sus separaciones más complejas. A mediados de agosto del 2023, la actriz y el futbolista expresaron vía redes sociales que su vínculo amoroso llegaba a un final. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”.

“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro”, revelaba sobre el complejo instante que vivió.

Sus próximos proyectos

Ahora, ya focalizada en lo que será su 5to álbum, que no tendrá colaboraciones, Tini se prepara sus próximos movimientos. Una fecha estimada en la que lanzaría el disco, según había confirmado la propia artista en su cuenta de Twitter, ahora X, sería a mediados de mayo. Sin embargo, todo lo que pasó en la última semana podría adelantar esa sorpresa.

Es que La Triple T archivó todos sus posteos de Instagram y además subió una foto a sus historias donde todo su pelo estaba en el piso. A pesar de eso, la propia cantante compartió al día siguiente un posteo que adelantaría parte de su nuevo disco. “El mundo giraba, pero no para mí”, fue una de las frases que usó en sus redes sociales.