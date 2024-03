”Mi hermano “Rolito” va a salir de esta”

GS

Roly Serrano, continúa internado en el Instituto médico de alta complejidad (IMAC) tras sufrir un grave accidente de tránsito en la Ruta 9, en Baradero, el actor fue sometido a una traqueotomía.

Teleshow conversó con Gloria acerca del estado de salud de su hermano: “Ya le hicieron la traqueotomía, nos dieron el parte médico que dice que todo fue bien, “Rolito” está bien oxigenado. Nos dijeron que no había ninguna complicación. Y cuando entré a verlo, fue tan distinto, ya no tenía ese tubo que tenía en la boca, pobrecito, esos aparatos tan grandes. Los médicos nos dijeron que le estaba dando menos medicación, mi amor, pobrecito, pero nos vinimos más tranquilos, el doctor no aclaró que todo el procedimiento fue sin ningún inconveniente. Hoy fuimos alrededor del mediodía, y nos comunicaron que Rolando está estable, no presenta ninguna complicación, está ayudado ahora por un kinesiólogo que le hace fricciones en el tórax, eso que le hacen a Roly en el pecho, lo va a ayudar para que de a poco empiece a respirar solito. Cuando ellos vean que eso ya va surgiendo efecto, quieren empezar a quitarle la sedación”.

“Los médicos también nos explicaron que ya le habían sacado los antibióticos más fuertes, por la neumonía y por dos bacterias que se le habían incrustado en el “cañito” por donde respiraba, por suerte de eso está curado. Una alegría para todos nosotros escucharlo al médico decir que su corazón está bien, que no tiene infección, por eso no levantó temperatura. La parte renal no está del todo bien, pero por ahora está orinando por sus propios medios. Hay que esperar unos días, con mucha paciencia, para que comience a respirar por sus propios medios y que se despierte de a poquito” relató su hermana.

“Cuando terminó de hablar el doctor, nos abrazamos todos ahí y bueno nos dio una esperanza. Roly está crítico pero va mejorando. Va a llevar un tiempito, pero es todo positivo lo que nos dijeron. Otro tema importante, es que está bien horizontal, boca arriba, no hay necesidad, de darlo vuelta, ni nada. Cuando entro a verlo, me pongo a hablarle, le cuento de todo, de cómo la gente lo quiere, las cadenas de oraciones. Estamos más tranquilos. Mi hermano va a salir de esta”.

Recordamos que el accidente fue el domingo 4 de marzo, alrededor de las 23 horas, y según la información que trascendió, Serrano chocó de atrás a un auto que manejaba un hombre de 35 años, que presentó una herida cortante en la cabeza, y su hijo de seis años, sufrió un traumatismo facial. Estuvieron en observación, tanto el padre como el hijo, y luego recibieron el alta médica cerca ese mediodía. Todos fueron trasladados y atendidos en el Hospital Municipal de Baradero. El actor, que iba al volante de su camioneta Kia de color gris, tuvo traumatismo de tórax y traumatismo de cráneo.