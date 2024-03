Juana Viale y Yago Lange compartieron un video de su aventura ecologista por el sur argentino: “Lo que quise hacer toda mi vida”

Juana Viale y su novio Yaco Lange compartieron un impactante video en el mar (Instagram)

A mitad de febrero, Juana Viale decidió blanquear un nuevo romance. La conductora de Almorzando con Juana (El Trece) dejó atrás el misterio y los rumores y compartió con sus seguidores cómo se encuentra su corazón. Eligió sus historias de Instagram para dar la noticia, subió una imagen junto a un joven, dándose un beso y escribió: “Normales juntos”, y un emoji de un corazón.

Después de varias especulaciones, finalmente se supo que se trata de Yago Lange, un ambientalista con el que la nieta de Mirtha Legrand ya fue vinculada en el pasado. El joven es el hijo del medallista olímpico Santiago Lange, una institución en los deportes náuticos en el país. Y en un nuevo paso, la pareja sorprendió con una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram, reflejando un plan muy especial que demuestra lo enamorados que están.

El audiovisual en cuestión muestra un viaje en barco que hicieron juntos al sur argentino en el que dejan ver paisajes increíbles y le sumaron un especial mensaje de amor y complicidad, una práctica cada vez más habitual desde que blanquearon su romance.

Juana Viale y Yago Lange muy enamorados (Instagram)

Por ejemplo hace unos días mostraron cómo fue el viaje que hicieron en el sur de Chile y en Chubut enfocando parte de su tiempo en actividades de concientización medioambiental, específicamente en la limpieza de las playas de la Península de Valdés. Y en el último posteo, también combinaron su romanticismo con la inquietud por el cuidado del planeta.

Para acompañar las imágenes, relataron con sus voces en off las sensaciones que experimentaban durante la travesía. “Toda mi vida quise hacer este tipo de viajes”, dice Juana. “Para mí, es una felicidad muy grande estar arriba de un barco. Uno de los objetivos del viaje es minimizar los residuos que generamos”, agrega su novio.

“¿Dónde están tus pulmones?”, le pregunta él. “Acá”, responde ella. “¿Dónde están los pulmones de Argentina? ¡Acá! Hay que saber dónde están esas cosas”, insiste Yago. El video concluye con la voz de la conductora: “Ojalá que llevando la bandera de las áreas marinas protegidas de argentina y el mundo, haciendo leyes, donde protejamos todo... y donde la conciencia sea la bandera”.

Así blanqueó Juana Viale su romance con Yago Lange

El material audiovisual fue acompañado por un texto para terminar de expresar la idea. “Primero soñar. Después, desear. Con la fuerza del amor, concretar. Amar lo que uno hacer. Hacer lo que uno ama. Poder poner en palabras, imágenes, en sensaciones los deseos”.

“Aprender a cuidar los mares y a todo lo que vive en ellos. Hablar por quienes se comunican en otro lenguaje. Concientizar. Mostrar lo que algunos vieron y otros quizás no sabían que existía. La fragilidad. Lo inmenso de lo que no vemos, lo delicado del equilibrio. Lo asombroso”.

En el cierre, revelan que se trata de la primera etapa de un periplo que imaginan extenso. “Nuestra existencia, también depende de todos ellos. Agradecer. Aquí, la intro (introducción) de lo que es/será un largo viaje. Con múltiples destinos pero con una sola bandera, El océano. AMAR, CUIDAR, PROTEGER, DISFRUTAR, APRENDER, CONOCER, RESPETAR”, agregan, enfatizando con mayúsculas y antes de un reclamo concreto: “Áreas marinas protegidas”.

Quién es Yago Lange, el nuevo novio de Juana Viale

A qué se dedica Yago Lange, el nuevo novio de Juana Viale (Instagram)

El joven, de 35 años, es un regatista olímpico que se destacó por conseguir una técnica de navegación muy particular: logró foilear - una tecnología que permite navegar sin entrar en contacto con el agua gracias a la sustentación de una vela - nada menos que frente al Glaciar Perito Moreno. Esto lo realizó con el objetivo de dejar un mensaje positivo sobre “el valor del agua” frente al contexto del cambio climático, y sobre la conservación y protección de los Parques Nacionales. “Mi deseo como deportista es cuidar el lugar que tanto amo y tanto me da y trascender el mensaje de que no es para mí, sino que es para todos. Aquellos que amamos el agua, debemos protegerla”, manifestó el hijo del también reconocido medallista olímpico, Santiago Lange.

Cabe destacar que en ese momento, Yago practicó esta actividad deportiva en las heladas aguas del Mar Argentino. Su principal fin fue concientizar y dejar un mensaje testimonial sobre el cuidado del Planeta. Por estas acciones proteccionistas del medioambiente el novio de Juana obtuvo más de un reconocimiento nacional e internacional, como la distinción del Comité Olímpico Internacional (COI) del Premio “Deporte y Arquitectura Sustentable” en el año 2019. En dicha oportunidad, a través de una convocatoria masiva reunió en la costa de Acasusso, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a 400 jóvenes voluntarios que recolectaron más de 1500 kilos de residuos, en su mayoría, plásticos. Esta acción solidaria también fue reconocida primero por la Comunidad Europea y luego por países como Alemania, Austria, Suecia, entre otros.