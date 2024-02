Flor Jazmín Peña enfrentó las versiones de crisis con Nico Occhiato, a dos meses de oficializar su relación

Flor Jazmín enfrentó los rumores de crisis con Nico Occhiato (Video: Instagram)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se conocen hace varios años pero desde hace algunos meses que se enamoraron y decidieron iniciar el 2024 confirmando de manera pública su romance. La noticia la dieron los primeros días de enero al aire de Nadie dice Nada el ciclo que conducen juntos por Luzu TV mientras estaban haciendo la temporada en Pinamar. se conocen hace varios años pero desde hace algunos meses que se enamoraron y decidieron iniciar el 2024 confirmando de manera pública su romance. La noticia la dieron los primeros días de enero al aire deel ciclo que conducen juntos por

Tras meses de especulaciones y rumores sobre su posible relación sentimental, la pareja que se conoció en 2019 cuando fueron compañeros del Bailando, decidió confirmar oficialmente su noviazgo en directo. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, aseguró Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”.

Tras oficializar el vínculo, la pareja se mostró muy unida en la costa argentina y luego se tomaron un descanso en el exterior llevando a cabo sus primeras vacaciones juntos como novios. Aunque tras su regreso de “la luna de miel”, sus seguidores empezaron a hacer eco de una supuesta versión de crisis ya que no se mostraban juntos.

Nico Occhiato y Flor Jazmín

Sin ánimos de seguir alimentando el rumor, fue Flor quien a través de sus historias de Instagram aclaró con contundencia que no hay ninguna crisis con Occhiato. “Para los que me preguntan por Nico, está todo espectacular. Yo lo invité a que venga, pero ya era muy tarde y se levanta muy temprano para ir a Luzu. Y era un chino porque también tenía que venir el perro. Bueno, una larga historia. Entonces dijimos ‘basta’. Que él duerma allá y yo acá”, aseguró la bailarina mientras se encontraba en su departamento.

“Esta persona de la que estamos hablando, el anticonvivencia, hace un montón que yo estoy conviviendo con ese chabón. Enero lo pasamos con Nadie Dice Nada. Febrero, nos fuimos de vacaciones. Volvimos acá y me fui para su casa. No”, reconoció entre risas permitiéndose un poco de espacio con su novio.

La primera salida de Nico Occhiato y Flor Jazmín tras confirmar su romance

Para concluir el tema y llevarle tranquilidad al fandom, Flor Jazmín concluyó: “Y así todo él me extraña, ¿podés creerlo? ¡Lo que hace el amor!”. En tanto, este jueves se mostraron juntos en la reunión laboral que hicieron en Luzu TV antes del regreso de la programación en marzo.

Las vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en el Caribe

Los primeros días de febrero, Nico y Flor decidieron tomar un merecido descanso y consolidar sus primeras vacaciones conjuntas. La pareja eligió destinos como Jamaica, además de hacer una parada en Miami, donde compartieron momentos especiales y algunos percances cómicos relacionados con las fotos y videos que compartieron en las redes.

Las vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín

Durante su estadía, las interacciones en redes sociales entre ambos se llenaron de humor, destacando el lado divertido de su noviazgo. Los momentos capturados y compartidos incluyeron desde fotografías espontáneas hasta reclamos jocosos de Peña hacia Occhiato, por grabarla sin aviso previo y por cómo elegía capturar los momentos.

La bailarina, con un tono divertido, expresó su descontento por ser grabada de manera que, en su opinión, no era la más favorecedora, llegando a criticar las poses y ángulos elegidos por el influencer.

Entre risas y amor, la pareja compartió con sus seguidores fragmentos de su intimidad, permitiendo un vistazo a la dinámica que los une. Así se mostraron tanto en un crucero, disfrutando del sol y del mar, como realizando vida nocturna en las ciudades, y documentando cada uno de sus actos en las redes sociales. Ella de bikinis amarillos y violetas, él de short de baño gris, ambos enamorados y alejados por un momento del ruido que generó su relación.