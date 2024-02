Mar del Plata festeja sus 150 años: los saludos de los famosos

Los saludos de los famosos a Mar del Plata (IG mardelplataweb, diegotorresmusica, diariolacapitalmdp)

Mar del Plata celebra su 150° aniversario, y al margen de las actividades previstas, varios fueron los famosos que a través de las redes sociales dejaron sus saludos a la ciudad, referentes del espectáculo que durante años hicieron vibrar a La Feliz con sus shows, además de actividades que quedan en la memoria colectiva, como los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand de verano.

Y es justamente la diva quien en un alto de la grabación de su último programa desde la ciudad balnearia destacó no solo el agradecimiento al lugar que la cobijó varios años, sino también el recuerdo a su familia y sus afectos: “Como ustedes saben, se cumplen 150 años de la fundación de Mar del Plata, y no quería irme sin saludarlos, sin mandarles un beso muy grande, y decirles que amo esta ciudad. La quiero, la venero, la admiro, debe ser una de las ciudades más lindas del mundo. Muchísimas gracias por invitarme a decir unas palabras, yo me iba ya a Buenos Aires, pero no quería irme. Yo vengo a Mar del Plata desde que era chiquita. Desde que tengo uso de razón venía con mis padres y mis dos hermanos, José y Goldi, así que la recuerdo muchísimo. la gente acá es encantadora, es amorosa. 150 años no es poco, así que Mar del Plata adelante, que siga pujante como siempre, que la gente venga, que esa costanera es única en el mundo, es una maravilla”.

Sorprendió también que otra de las destacadas estrellas que se sumó a los festejos fue Julio Iglesias, quien rememoró sus actuaciones en la ciudad costera argentina. Cabe recordar que él acostumbraba a elegir el destino turístico para sus conciertos veraniegos, ante lo cual expresó su gratitud y afecto por los inolvidables momentos compartidos con residentes y turistas en esta localidad. En un mensaje evocador, destacó la belleza y singularidad de Mar del Plata, reiterando su conexión especial con la ciudad y sus habitantes.

“Hoy se cumplen 150 del nacimiento de esta bellísima ciudad. No quería pasar este día sin darles las gracias por tantos recuerdos y tantos momentos vividos en esa ciudad bellísima”, comenzó su relato, acompañado de un video donde se pueden ver una serie de instantáneas que recuerdan viejas actuaciones. “Mi cariño y felicidades por estos 150 años de crecimiento. Increíble la ciudad de Mar del Plata”, cerró.

Otra de las personalidades en tomarse un minuto para recordar momentos vividos fue Diego Torres, quien a través de un escrito destacó: “Se están cumpliendo 150 años de una ciudad muy querida para mi, con mucha historia en mi vida. Imposible no acordarme, al pensar en Mar del Plata, de la casa de mis abuelos en la que pasé gran parte mi infancia, la juventud en el bosque Peralta Ramos, en Playa Grande y en ese malecón, tantas aventuras vividas en esa ciudad, tantas noches de amigos, tantas noches de conciertos con ese público tan querido, que siempre me da ganas de volver.. bah, volver no, porque ¡nunca me fui!”.

Martín Bossi, por su parte, tomó como punto de partida una anécdota para saludar a la ciudad, ocurrida en los años ‘90, cuando no lo dejaron entrar al boliche Sobremonte por estar mal vestido: “Una mezcla de Jackie Chan y el cantante de Los Palmeras”. Así, reconoce: “Mar del Plata, a 34 años de que me rebotaron quería saludarte y voy a estar acá haciendo lo que más me gusta, teatro, porque aunque nos han creados necesidades, sabemos que lo único que necesitamos en estos tiempos difíciles es el amor”.

Sorprendió también el recuerdo aparecido en el sirio oficial de Carlitos Balá, referente histórico de la ciudad balnearia, quien no dejaba de ser parte de cada uno de sus veranos. Así, con un tema alusivo y una serie de fotografías, también estuvo presente en los festejos.