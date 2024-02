Las famosas que se sumaron al challenge del nuevo tema musical de Wanda Nara

Wanda Nara Hizo Un Challenge Con Su Nuevo Tema Musical

Wanda Nara apuesta todas sus energías a su carrera de cantante, luego de haber cumplido su sueño de consagrarse como campeona de Ballando con le stelle en la televisión italiana. Recientemente, la esposa de Mauro Icardi lanzó el videoclip de “O Bicho Vai Pegar”, un tema musical que grabó en portugués.

Ahora, en sus redes sociales, la mediática generó revuelo al publicar un challenge de su nueva canción acompañada por Julieta Poggio, la exGran Hermano que está protagonizando la obra Coqueluche. En el video de Tik Tok Wanda baila al ritmo del pegadizo tema con una remera de la Argentina y la mediática, con una de Brasil.

También, grabó el challenge con su amiga Albere, una joven que es influencer. Rápidamente, muchas seguidoras de la mediática, desde adolescentes hasta mujeres, se animaron a este divertido desafío. Incluso algunas famosas bailaron al ritmo de “O Bicho Vai Pegar”, como Coti Romero y Nai Awada.

Coti Romero Y Nai Awada Hicieron El Challenge De Wanda Nara

“La bestia atrapará. En una hermosa mañana, las chicas preparan motores. Las copas llenas de cachaza. Mística y sensualidad en el aire, con el permiso de la favela. ¿Vos hablás portugués? Papi, baila para mí. No importa la hora, no importa el lugar, estoy en Brasil, te vine a buscar. Mi cuerpo está caliente, mi mente vuela en deseo. La bestia atrapará”, canta Wanda en el videoclip que fue filmado en una favela de San Pablo, en Brasil.

Wanda Nara grabó su videoclip en Brasil CRIS_W

Por otra parte, en una entrevista reciente, la cantante reveló que le gustaría grabar una colaboración con Bizarrap y hasta tiene guardada una letra en caso de que la convoque. “En realidad, estoy esperando que me llame él, quedo re mal si lo llamo a él. Lo conozco, lo fui a ver en París y me pidió un favor y yo se lo hice, ahora espero que él me cumpla mi favor. No conseguía reserva a un restaurante de París muy top y quería ir con mucha gente. Yo le avisé que iba a gastar una fortuna y me mandó la foto del ticket”, contó en una charla con Cris Vanadía en Los 40 Argentina.

Wanda Quiere Hacer Una Colaboración Con Bizarrap

En su reciente paso por Buenos Aires, Wanda fue sorprendida por un móvil del ciclo Intrusos. “Paré por el calor, no sabía que estaba en vivo”, aseguró la hermana de Zaira Nara desde un vehículo mientras la ponían en comunicación con los estudios desde donde estaban la conductora Flor de la V y el equipo del programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América.

En esta oportunidad, la empresaria manifestó su alegría por el éxito de su nueva canción que es tendencia número uno de la Argentina. Además se refirió a las idas y vueltas con su marido Mauro, de quien aseguró haberse “peleado pero nunca separado”. También contó sobre su estado de salud, luego de que se generara preocupación cuando le diagnosticaron leucemia y comenzó un tratamiento médico.

Durante la charla, hizo referencia las relaciones con el cantante L-Gante, el estilista Kennys Palacios, su hermana Zaira y su pareja Mauro: “Elián Valenzuela es mi amigo, quiero que sea el número uno y me enoja cuando hace cosas de niño travieso. A Kennys, cuando hace cosas que no van, también lo reto. Quiero lo mejor para mi hermana. A Mauro lo llevé yo a Turquía y la está rompiendo, es goleador y campeón”.

Por último, cuando le preguntaron qué pensaba sobre la situación social de la Argentina, la cantante respondió: “Yo no hablo de política, quiero lo mejor para mi país”. Luego, aprovechó para opinar sobre el actual Presidente de la Nación, Javier Milei: “Tenemos el Presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien”.