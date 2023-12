El guiño de la China Suárez a la exnovia de Valentino, el hijo de Wanda Nara

Julieta Fillol junto a la China Suárez

Lo que el viernes pasado podía ser una casualidad para algunos, hoy ya toma otro color. Julieta Fillol, la exnovia de Valentino López -hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López-, fue a un evento en el que Eugenia la China Suárez presentó su nuevo tema “Corazón de cartón”. Desde allí, la adolescente compartió en sus redes sociales fotos y videos de la actriz que se lanzó como cantante. Y también le pidió una foto que acompañó con un mensaje que llamó por demás la atención. “La más hermosa”, consideró en el posteo.

¿Por qué su actitud y sus palabras despertaron la curiosidad de varios? Por un lado, porque aquellas publicaciones terminaron de confirmar las versiones que habían surgido días atrás: que Julieta y Valentino estaban separados. Por caso, el adolescente dejó la Argentina y viajó a Italia a reencontrarse con su madre, que actualmente está instalada en Roma por su participación en el Ballando con le Stelle (Bailando con las Estrellas).

Por otro lado, porque hasta hace poco -dos meses, para ser más exactos- Julieta tenía la mejor relación con Wanda, que en octubre pasado viajó a visitar a su hijo, que por ese entonces estaba viviendo en Buenos Aires, defendiendo la camiseta de River en la Novena División. La empresaria llevó a comer a la pareja a un exclusivo restaurante de la Costanera, también le había obsequiado a la joven un set de maquillajes de su marca e incluso habían compartido desafíos de TikTok, videos que revolucionaron las redes sociales. La adolescente porta un apellido ilustre y también está vinculada al futbol, ya que es la nieta del Pato Fillol, campeón del mundo en 1978 y uno de los mejores arqueros de todos los tiempos.

Wanda Nara comiendo con Valentino López y Julieta Fillol (Instagram)

El regalo que Wanda Nara le hizo a la entonces novia de Valentino

El viernes, cuando aparecieron las publicaciones de Julieta Fillol con la China Suárez, se consideró la posibilidad de que la propia actriz no supiera quién era la joven por ese entonces, y que haya accedido a tomarse la foto con ella como si fuera una fanática más de todas las que se le acercan. Sin embargo, luego de que la noticia se haya replicado en todos los medios, el guiño que tuvo la ex Casi Ángeles en las últimas horas no pasó inadvertido.

La joven volvió a demostrar su admiración al mostrarse bailando un tema de su ídola, a quien, además, mencionó en las red social. Al ver aquella notificación, la China no dudó en compartirla para que la vean sus seis millones y medio de seguidores de Instagram. Para ese entonces, y por la repercusión que tuvo los últimos días, es probable que ya supiera quién era la joven.

Captura del video que La China Suárez reposteó de Julieta Fillol

El guiño de la China Suárez a la exnuera de Wanda Nara (Instagram)

Wanda Nara hizo pública su enemistad con la China Suárez en octubre 2021 cuando descubrió que intercambiaba mensajes y llamadas con su Mauro Icardi, con quien, además, había se había visto en septiembre anterior en un hotel de París. Por ese entonces, el matrimonio vivía en la capital francesa porque el futbolista jugaba en el club PSG y aprovechó un viaje de su mujer junto a Zaira Nara por la Semana de la Moda en Milán para arreglar dicho encuentro.

Luego de aquellas revelaciones, la empresaria tomó la decisión de separarse de su marido y comenzaron varios idas y vueltas que terminaron en una reconciliación definitiva -al menos hasta ahora- en julio pasado cuando Icardi vino a buscar a la conductora que había estado instalada en la Argentina trabajando al frente de MasterChef y decidieron irse juntos a Estambul (Turquía) ya que él había renovado su contrato con el club Galatasaray.

Desde aquel escándalo -dos años atrás- la China Suárez habló una sola vez al respecto, y aseguró que Icardi le había dicho que estaba separado de Wanda, y luego no volvió a referirse públicamente al tema. Dicha cuestión le valió su amistad con Paula Chaves, quien apoyó a su amiga Zaira Nara.