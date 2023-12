La incómoda entrevista a Celeste Muriega y Christian Sancho mientras disfrutan su luna de miel

La incómoda pregunta de Carmen Barbieri (El Trece)

Transcurrió menos de un año desde aquel instante inicial en que Celeste Muriega y Christian Sancho dieron comienzo a su relación sentimental, que fue marcado por una atracción intensa y profunda. A tal punto fue ese inicio que hace apenas una semana la pareja consolidó formalmente su vínculo mediante una ceremonia civil, seguida de una celebración espectacular y concurrida. Como es habitual en estas circunstancias, llegó luego el momento para que la pareja disfrute de un período de descanso y relajación, eligiendo para su luna de miel el destino tropical de Punta Cana.

En medio de estas jornadas relajadas es que la pareja dio un móvil desde la playa para Mañanísima, el programa comandado por Carmen Barbieri en El Trece, donde la conductora se excusó por su ausencia en la boda. “Tengo que pedirles disculpas que no fui al casamiento, primero que estaba enferma y tenía que recuperarme para al otro día venir acá. Perdón, perdón porque los amo, y a la Muriega la quiero mucho de verdad. Sé que fue hermoso el casamiento. Bueno, cuenten dónde están”, manifestó, dando por iniciada la entrevista.

Celeste Muriega y Christian Sancho disfrutan de su luna de miel en Punta Cana (IG chrissanchook)

“Te esperé Carmencita, no viniste. A Diego también lo esperé”, dijo Muriega, haciendo alusión a Ramos, uno de los panelistas del ciclo. “Nos clavaron tres funciones al otro día, perdoname”, respondió el actor, antes de abordar una temática habitual para romper el hielo: “Está un poquito nublado, sale el sol, baja, va variando el clima”, informó la bailarina.

“¿Y qué hacen cuando está nublado? ¿Hacen el amor todo el tiempo?”, indagó sin filtro la conductora, y Sancho destacó que efectivamente de esa forma pasan los días sin sol, asegurando que es una “luna de miel ciento por ciento”. Luego Majo Martino, también panelista del ciclo, volvió sobre el tema: “Los vi en eventos, me los cruzo, todo, y viven como de luna de miel porque viven mimándose, dándose besos, una cosa que es hermoso verlos. Y sé que en la luna de miel es una redundancia, pero ¿cuántas veces por día le mandan? Perdón por la intimidad, pero me gusta saberlo”.

Las caras de sorpresa de los entrevistados se volvieron inevitables, pero respondieron la pregunta: “Depende del momento, porque antes del casamiento fue un tema, estábamos tan ocupados con tanta cosas, compromisos laborales, viajes, idas, vueltas, no nos podíamos encontrar y como que habíamos perdido la frecuencia, ahora como que nos estamos poniendo al día”, expresó Muriega, para luego Sancho sumar: ”La mejor frecuencia y la mejor calidad está acá”.

Christian Sancho y Celeste Muriega en su primera cena de Luna de miel (IG chrissanchook)

Lejos de conformarse, Martino fue por más y consultó si ya habían tenido relaciones en la playa, ante lo que el recién casado aclaró: “Eso es para cuando uno es muy joven, que está con las hormonas revolucionadas. Ahora uno busca calidad, no cantidad”. Y todo no quedaría allí, ya que luego Estefi Berardi consultó sobre la noche de bodas. “Habíamos tomado, pero creo que una de las mejores noches. Mirá, yo creo que de la noche de bodas a hoy, a esta mañana que nos levantamos, creo que fue de los mejores momentos de nuestra relación”, expresó el modelo.

Cabe recordar que el inicio de esta travesía fue con un percance, tal como la propia Muriega detalló en sus redes sociales luego de hacer un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores. “¡Llegamos de pedo! Adivinen ¿qué pasó?”, lanzó como consigna. Muchos pensaron tener la respuesta fácil, amparados por lo que había ocurrido durante su matrimonio, al llegar al Registro Civil 45 minutos después del horario estipulado.

Pero no tenía que ver con una llegada tarde, sino con un despiste de otra índole, según lo que explicó Muriega en el video compartido en Instagram: “Pasaron cosas, ¿viste que cuando uno se muda generalmente se complica todo? Se pierden cosas, y bueno, se nos perdió el pasaporte. Es el día de hoy que no sé dónde está. O sea, no lo encontré y no lo voy a encontrar nunca”.

Celeste Muriega y Christian Sancho de Luna de miel

En ese instante, Sancho se sumó y aseguró que ya no era necesario contar con la documentación. “¿Quién te dio las palabras mágicas? ¿Quién te dio la señal? Contala bien, contala bien”, la incitó, y Muriega aceptó el desafío: “Mi amigo estaba en el aeropuerto, entonces él no tuvo mejor idea que llamar a mi amigo del aeropuerto y ahí estuvo averiguando y lo pudimos sacar desde ahí”.

