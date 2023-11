La reacción de Facundo Arana cuando le preguntaron por su relación con Natalia Oreiro

La reacción de Facundo Arana cuando le preguntaron si tuvo relaciones sexuales con Natalia Oreiro (Video: Poco Correctos, El Trece)

En los años 90, Facundo Arana y Natalia Oreiro consolidaron una de las parejas más fuertes de la ficción argentina cuando protagonizaron Muñeca Brava (Telefe), una de las novelas más emblemáticas de aquella época. La química entre los dos traspasaba la pantalla, tanto que generó una cantidad enorme de rumores sobre un romance real entre quienes interpretaban a Ivo Di Carlo y a Milagros alias La Cholito, parte del personal doméstico de una casona.

Por aquellos días, él estaba en pareja con Isabel Macedo mientras que la actriz uruguaya llevaba adelante un noviazgo con Pablo Echarri. Tiempo más tarde, ya en 2006, Arana y Oreiro volvieron a coincidir en la ficción cuando encabezaron Sos mi vida (El Trece), donde también ponían en escena una historia de amor entre los dos y los rumores de romance volvieron a renacer. Para ese entonces, ambos ya estaban emparejados con María Susini y Ricardo Mollo, respectivamente.

Así las cosas, este miércoles Arana estuvo de invitado en Poco Correctos (El Trece) y en la sección “La pregunta poco correcta” tuvo que responder al fuerte planteo que le hizo Ronnie Arias, quien se tomó de estas historias nunca confirmadas en busca de la verdad. “Cuenta la leyenda que te conociste con Nati Oreiro en un cantobar en Floresta…”, comenzó planteando el panelista del programa que conducen Leandro El Chino Leunis y Joaquín El Pollo Álvarez. “En Flores. En Amadeus. Íbamos todos…”, comenzó diciendo el actor. “¡Pará! No me esquives. ¿Garcharon?”, disparó sin filtros el uruguayo. “¡¿Qué?! ¡No, no, no!”, dijo Facundo, negando con la cabeza y con una risa nerviosa en el rostro.

Natalia Oreiro y Facundo Arana cuando protagonizaron Sos mi vida en 2006

“¿Nunca? ¿Ni cuando te cortaba el pelo?”, insistió Ronnie. “¡No! Fue como con vos, Ronnie. No. Solamente amor”, despejó Facundo, todavía entre risas. “¿Cómo le vas a decir ‘garcharon’?”, retó uno de los conductores al panelista. “Cuando yo venía al programa, decía: ‘Poco correctos’... Alguna cosa poca correcta me van a preguntar’. Pero Ronnie, ¡te fuiste a la mierda!”, dijo Arana. “Hago lo que puedo. Hago mi trabajo”, cerró Arias con más humor.

En mayo pasado, se generó un sinfín de especulaciones en torno a una supuesta separación entre Facundo Arana y María Susini, cuando algunos usuarios de Instagram detectaron que ella lo había dejado de seguir a él en dicha red social. Pero en diálogo con Teleshow, el protagonista de Los 39 escalones y En el aire se mostró totalmente desconcertado con esta situación. “Que yo la haya dejado de seguir es imposible, porque además la estuve arrobando en un montón de historias. Pero que ella me haya dejado de seguir a mí puede ser, porque no sabe manejar las redes y siempre toca algo mal”, explicó el actor.

Facundo Arana y María Susini (Verónica Guerman / Teleshow)

Además dejó en claro que tanto la modelo como él son “de los años ‘70″, con lo cual no están pendientes de lo que pasa en estas aplicaciones sino de lo que viven en la realidad. “A mí me podrían inventar romances con un montón de gente a la que le doy like y, por ahí, hay personas a las que realmente quiero y no las sigo en las redes. Pero lo importante es que con María está todo más que bien. No estamos distanciados ni separados. Ella es la mujer de mi vida y lo va a seguir siendo”, puntualizó Arana.

La encargada de dar a conocer el detalle de que Susini no estaba siguiendo a Facundo fue Pochi de la cuenta Gossipeame quien se preguntó: “¿Esto siempre fue así?”. Pero lo cierto es que, minutos después de que Arana fuera alertado de este detalle y se lo comunicara a María, la modelo volvió a seguirlo dejando en claro se se trataba solo de un error involuntario y no de un indicio de ruptura.