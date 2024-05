Protesta policial en Misiones: los efectivos rechazaron la oferta del Gobierno y las negociaciones continuarán este lunes

Así estaba el comando radioeléctrico en Misiones

Se mantiene la tensión en Misiones en torno a la protesta policial que se extiende por cuarto día consecutivo. Si bien hubo “un principio de entendimiento”, los efectivos rechazaron la oferta salarial que hizo el Gobierno provincial. Anoche hubo nuevamente manifestaciones en la vía pública.

Este domingo los policías mantuvieron una reunión con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Llera, quien les acercó la propuesta del 15% de recomposición salarial. La oferta hasta el momento no alcanza a satisfacer las demandas de policías efectivos activos y retirados, y del personal penitenciario, que siguen exigiendo un incremento significativo del sueldo.

Según informó el portal Misiones Cuatro, 25 delegados de las unidades regionales y dependencias del interior y zona capital se reunieron durante varias horas con el objetivo de destrabar el conflicto. “No llegamos a ningún acuerdo”, informó el suboficial retirado Ramón Amarilla, quien oficia de vocero de los policías. “No les voy a crear falsas expectativas, lo que nos propusieron no se acerca a lo que nosotros pretendemos. Por esa razón no se ha firmado ningún acta y esperamos que el Ministro Coordinador dialogue con el Gobernador para mejorar la propuesta”, indicó. En principio no aceptarían una recomposición menor al 70%.

Así estaba el comando radioeléctrico en Misiones

“Aunque crean que estamos dando muchas vueltas, quiero que sepan que no vamos a aceptar cualquier cosa”, enfatizó Amarilla.

En este marco, las partes pasaron a cuarto intermedio hasta este lunes al mediodía. “Nos dijeron que van a hacer un esfuerzo y van a tratar de destrabar esta situación”, agregó y anunció que seguirán acampando a modo de protesta.

Además de la cuestión salarial, demás, solicitaron una “amnistía” a los sancionados por las manifestaciones, y evitar sanciones futuras por los mismos motivos que se desencadenaron en las últimas jornadas.

Pese a estar irresuelto el conflicto, el suboficial mayor (R), Germán Palavecino, aseguró que este domingo fue “una jornada positiva” dado que se avanzaron en otros puntos en discusión: reconocer a la mesa de diálogo, dar marcha atrás a traslados y la quita de disponibilidad de quienes tienen estado policial, informó el portal Primera Edición.

Misiones Tensión por desalojo

“Nos han expresado que a primera hora de mañana (por este lunes) se van a reunir el Ministro de Hacienda, el Gobernador y el Ministro Coordinador para ver cómo harán el reajuste para hacernos una propuesta mejor a la que nos fue presentada”, agregó al respecto.

En este sentido, Palavecino sostuvo que “estamos por buen camino y somos muy optimista. Vamos a resistir desde este escenario y que cada uno de nosotros siga realizando el aporte como hasta ahora”.

El gobierno de Misiones ratificó este domingo que no habrá marcha atrás contra las acusaciones judiciales que recaen sobre los organizadores de la protesta policial en la sede del Comando Radioeléctrico de la ciudad capital, según informó a Infobae una importante fuente del ejecutivo provincial.

“No se puede dejar sin efecto una denuncia”, expresó un funcionario del círculo cercano al gobernador Hugo Passalaqcua y agregó el motivo de la confirmación. “Son delitos de acción pública, como la sedición agravada; robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado”.

Acuartelamiento de la policía en Misiones

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, habló en conferencia de prensa y reiteró que “existe por parte del Poder Judicial una orden de un juez que debe ser cumplida”.

Este domingo efectivos en actividad y retirados de las fuerzas policiales misioneras amanecieron en medio de una creciente tensión por la posibilidad de un operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio del tercer día de reclamo salarial. Los integrantes de Gendarmería Nacional arribaron al lugar, pero luego se retiraron de la zona para evitar que escale el conflicto.

“Les digo a las autoridades de Nación que vinieron a reprimir a nuestra gente que no se van a llevar baratos a los misioneros. Somos trabajadores de la comunidad, profesionales y si vuelven con esa situación de agresión a docentes, a profesionales de salud o camaradas de Policía o Penitenciarios, van a tomar palos de los misioneros”, advirtió el suboficial (R), Amarilla.

En este marco, anoche hubo manifestaciones en la División Comando Radioeléctrico I. Decenas de efectivos se movilizaron en las últimas horas e Infobae tuvo acceso a un video en el que se ve a los policías expresando su malestar entre aplausos y haciendo sonar las sirenas de los móviles. El reclamo en principio continuará hasta pasado el mediodía.