El videoclip de L-Gante mostrando cómo fueron sus días en la cárcel: “Quisieron silenciarme pero no pudieron”

L-Gante recordó en un videoclip sus días en la cárcel: la palabra de los medios, lo que comía y los temas que escribió

L-Gante fue liberado el pasado 8 de septiembre tras permanecer casi cien días detenido en la DDI de Quilmes. La Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes le revocó el arresto domiciliario y le confirmó la preventiva luego de que el fiscal Raúl Villalba y los defensores de las víctimas apelaron la liberación. A pesar de esto, la decisión de los jueces no implicó que el músico debiera volver de inmediato a prisión, ya que la medida fue apelada y mientras el tema continúa en la Justicia, el artista se enfoca en su carrera musical y en pasar tiempo con su hija Jamaica.

Te puede interesar: De hacer streaming en el living de su casa en plena pandemia a llenar el Luna Park: el fenómeno Julieta Puente

En ese sentido, este martes el cantante compartió un tráiler que filmó recreando lo que hacía en la cárcel y contó en primera persona cómo fueron esos días. “Los quiero mucho, pronto Celda 4, el álbum”, escribió y dejó el audiovisual de dos minutos en su feed de Instagram.

El video comienza con un televisor dentro de una celda donde se escucha a diferentes programas de televisión hablando de la causa que lo involucra. Acto seguido, con su voz en off, Elián cuenta su experiencia. “Siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de manera positiva incluso en mi público a pesar de mis canciones crudas y reales. Mi mensaje para la sociedad no estaba en mis letras, sino en el mensajero, el portador de una buena energía”, comenzó diciendo L-Gante mientras tanto se lo ve pasando el tiempo.

El reencuentro de L-Gante con su hija Jamaica

A través del video el cantante recreó lo que fueron sus días en prisión: se lo vio marcando con una tiza en la pared los días que pasaban, escribiendo en un papel canciones, recostado en su cama y hasta el contenedor con comida que le llevaba su mamá.

Te puede interesar: Un escenario 360° y localidades agotadas: así fue el histórico debut de Usted Señalemelo en el Luna Park

“Muchos pibes como yo quieren estar en un estudio de grabación. Cantando cumbia. Les traje esperanza, les desperté la fe”, sumó el artista en modo autorreferencial: “Les mostré que podrían creer en alguien y era en ellos mismos. Desde que me di a conocer hasta hoy pasaron muchas cosas buenas, pero también malas. Quisieron hacer creer que era una mala persona, trataron de vincularme políticamente, intentaron hacerme quedar mal con mi gente, quisieron encerrarme, silenciarme, cancelarme y apagarme. Pero no pudieron”, sentenció.

El artista también se expresó en relación a los afectos y la soledad: “Extrañé a mi hija, a mis amigos y extrañaba compartir con ustedes mi música”, confesó mientras de fondo en el video se escucha la palabra de un periodista diciendo: “Información de último momento, ordenaron liberar a L-Gante”. Acto seguido las imágenes de árboles en exteriores grafican la recuperación de la libertad, con un anuncio muy especial.

Te puede interesar: Este fue el sensual baile de la ‘Shakira’ de “Yo me llamo” que erizó a Amparo Grisales “como un gato”

“Por eso nos volvemos a ver el 20 de noviembre en el Luna Park. Nunca podrán apagar esta gran familia. Mi mafilia. Los quiero mucho. De parte de Elián, el L-Gante”, cerró mientras graffiteaba su firma en la pared.

La causa contra L-Gante por amenazas y privación ilegal de la libertad va a juicio oral

Con respecto a las causas que el artista tiene en su contra, el juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro rechazó los planteos de la defensa de Elián Ángel Valenzuela (L-Gante) y así convalidó el pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Raúl Villalba en la causa por amenazas por la que el músico estuvo preso casi un mes, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

Así, el caso se dirimirá en los tribunales de Mercedes con fecha a estipular, explicaron las fuentes consultadas por este medio. El cantante está imputado por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres, y de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” respecto a Rosa Catalina Passi.

El juez Castro, en tanto, determinó que el músico no sea juzgado por el delito de “tenencia simple de estupefacientes”. Ahora, la defensa del cantante tiene la chance de apelar a la Cámara la decisión del magistrado.