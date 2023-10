Miguel Ángel Silvestre presentó su serie 30 monedas rodeado de famosos

Buenos Aires se vistió de fiesta para la gala presentación de la nueva temporada de 30 monedas (RS Fotos)

El pasado 23 de octubre se estrenó la segunda temporada de la serie 30 monedas, uno de los títulos con los que la producción audiovisual española pisó fuerte en el mundo de los contenidos digitales. En el marco de esta continuación, se realizó una gala especial en la Argentina, donde estuvo uno de los protagonistas de la ficción además de destacadas figuras del espectáculo local.

El actor español Miguel Ángel Silvestre (RS Fotos)

El actor español Miguel Ángel Silvestre dijo presente en el lanzamiento de esta nueva temporada, y desde sus redes sociales invitó al público local a ser parte de esta ficción.

También estuvieron presentes en el evento, con outfits donde primaba el negro por sobre otros colores, figuras como Emilia Attias, Sofía Jujuy Jiménez, Eva Bargiela, Puli De María, Benjamín Alfonso, Gastón Dalmau y Santiago Artemis.

Emilia Attias

30 Monedas, la serie de terror dirigida y coescrita por Álex de la Iglesia junto a Jorge Guerricaechevarría, estrenó su segunda temporada el pasado 23 de octubre por HBO Max, donde también habían salido al aire sus primeros episodios. Con este producto, el destacado cineasta español consiguió trasladar su idiosincrasia y particular universo fantástico al metraje de las plataformas.

Sofía Jujuy Jiménez

Santiago Artemis

La primera entrega de la serie española siguió los pasos del Padre Vergara (interpretado por Eduard Fernández), un exorcista enviado por la iglesia para convertirse en el cura local de Pedraza, un remoto pueblo español que es azotado por una serie de sucesos inexplicables. Esto lo lleva a formar una improbable alianza con Elena (Megan Montaner), la veterinaria local, y Paco (Miguel Ángel Silvestre), el alcalde del pueblo.

Gastón Dalmau

Camila Mayan

Los nuevos episodios retratarán las consecuencias directas de estos eventos. Varios habitantes han perdido la razón, Elena yace en coma, mientras que Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella. Pero no hay tiempo para reproches. El horror vuelve a intensificarse a su alrededor y no quedará otra que unir fuerzas para enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo. Según la sinopsis, “alguien tan perverso que hasta el diablo le teme”.

Eva Bargiela

El reparto de la segunda temporada, que cuenta con 8 episodios que se rodaron en escenarios de España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, vuelve a estar encabezado por Silvestre, Montaner y Fernández en los roles principales, pero la gran sorpresa es la incorporación del actor norteamericano, Paul Giamatti.

Benjamín Alfonso

Barbie Simmons

“Es todo mucho más. Más bestia, más salvaje. En la primera temporada se empezaba poco a poco, pero aquí ya lo hace en el punto álgido”, contó a Infobae España Pepón Nieto, quien interpreta al Sargento Lagunas. “La imaginación de Álex De la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría no tiene límites. Creo que ninguno de los actores cuando recibimos el guion nos podríamos imaginar por dónde irían los derroteros”, añadió Macarena Gómez, quien da vida a Mercedes Gandía.

Puli De María (RS Fotos)

En efecto, cada secuencia nos lleva a un lugar que no esperábamos, de forma que el nivel de sorpresa es constante. Tanto Miguel Ángel Silvestre como Megan Montaner están de acuerdo con esto. “Es alucinante cómo la serie no te suelta porque no paran de suceder cosas, además, tan alejadas de lo que estamos acostumbrados”, coinciden los protagonistas de la serie española, que tuvo su lanzamiento especial en Buenos Aires.