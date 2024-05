Detuvieron a ocho personas tras allanar un búnker de drogas en Rosario que pertenecía a “La Mafilia”

Hay ocho detenidos y más de 200 gramos de cocaína incautada (Gobierno de Santa Fe)

Luego de que la Justicia ordenara una serie de allanamientos en más de 20 domicilios en Rosario, las autoridades detuvieron a ocho personas por presuntamente formar parte del circuito de venta de drogas que dirigiría la banda narco conocida como “La Mafilia”. Los procedimientos se desprenden de una investigación iniciada el año pasado después de que los criminales fueran señalados como los presuntos responsables de haber cometido el crimen del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano.

A lo largo de la jornada del viernes, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y un escuadrón formado por los agentes de Asuntos Internos y fuerzas federales fueron convocados para requisar una serie de viviendas vinculadas a la banda. Los procedimientos se realizaron en la zona de Cullen y Sorrento, situada en Empalme Graneros, mientras que un helicóptero comandado por oficiales monitoreaba los alrededores.

Como resultado de los allanamientos, los agentes secuestraron más de 200 gramos de cocaína de una vivienda ubicada en Cullen al 1400 bis. El sitio ya era reconocido por los investigadores como un búnker de drogas, debido a que había sido allanado anteriormente, pero esto no había logrado impedir su funcionamiento.

Las identidades de las ocho personas que fueron detenidas no trascendieron, aunque se conoció que estas estarían sindicadas por formar parte de “La Mafilia” y que seis de ellas ya contaban con órdenes de detención por delitos previos. De acuerdo con la información publicada por Rosario3, desde julio del año pasado, las autoridades arrestaron a 15 miembros por los delitos de asociación ilícita, homicidios y balaceras.

Los elementos que se secuestraron durante el operativo (Gentileza: Rosario3)

De la banda narco, la investigación encabezada por la fiscal Georgina Pairola y la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado (Uiecro) reveló que esta respondería a las órdenes de Leandro “Gordo” Vilches, un ex miembro histórico de Los Monos que estaría aliado a los narcos Rodolfo “Eri” Massini y Pablo “Nico” Camino, con quienes comparte encierro en el penal federal de Rawson, Chubut.

En el hampa rosarino, la organización es señalada por ser enemiga de la facción de Los Monos liderada por Leandro “Pollo” Villardi y Carlos “Toro” Escobar, los capos narcos que fueron plasmados en la bandera exhibida por la barra brava de Newell’s Old Boys durante la despedida de Maxi Rodríguez. No obstante, la agrupación también se encuentra vinculada a varios crímenes que se cometieron en la ciudad durante los últimos años.

Uno de los casos que fueron atribuidos a la banda narco de Vilches fue el homicidio del músico y artista callejero Lorenzo “Jimi” Altamirano, quien fue asesinado a balazos el 2 de febrero de 2023. Esa noche, la víctima había salido de un ensayo con su banda de rock punk, cuando fue secuestrado por un grupo de delincuentes que se trasladaban en un Renault Sandero color negro.

La secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que los investigadores determinaron que los criminales lo bajaron cerca de las 22:48 horas en la puerta principal del estadio de Newell’s Old Boys, el Coloso Marcelo Bielsa, en donde le dispararon tres veces. Las balas impactaron en el cráneo, el tórax y la muñeca derecha.

La zona en la que se encontró el búnker de drogas (Captura de Google)

Antes de que la banda se diera a la fuga, los delincuentes plantaron el siguiente mensaje mafioso: “Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario”. Según señalaron los investigadores, los primeros dos nombres correspondían a dos presuntos aliados del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

De la misma manera, remarcaron que Vinardi sería el supuesto jefe de una célula de Los Monos que operaría en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y en la zona sur rosarina. Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), también estaría al frente de la barra brava leprosa, lo que habría motivado que el lugar elegido para ejecutar a la víctima.

En paralelo, las autoridades establecieron que Altamirano fue elegido al azar por la banda, debido a que constataron la versión de la familia que aseguraba que el hombre no tenía vínculos con Los Monos, la barra brava de Newell’s Old Boys y/o actividades ilícitas. “El modus operandi supera el límite al que estamos acostumbrados a ver en Rosario”, señaló en ese momento el fiscal Schiappa Pietra al subrayar que no era común enfrentarse a casos de esta naturaleza.