El juego de Xi Jinping: más sutil que Vladimir Putin pero igual de perturbador

Vladimir Putin y Xi Jiping, al estrechar manos en Beijing este 16 de mayo.

Dos años después de que Xi Jinping declarara una asociación «sin límites» con Vladimir Putin, y mientras los líderes se reúnen de nuevo en Pekín los días 16 y 17 de mayo, el mundo está viendo lo que el enfoque de China significa en la práctica. No es bonito. Como explicamos esta semana, las empresas chinas están apoyando la guerra de Putin en Ucrania vendiendo a Rusia artículos necesarios para fabricar armas. Los guardacostas chinos intimidan a los buques en el Mar de China Meridional, haciendo valer sus falsas reivindicaciones territoriales. Y los espías chinos se entrometen supuestamente en Gran Bretaña y otros países.

El desafío de Xi al mundo es más sutil que el planteado por el belicista Putin. Pero sigue siendo un problema. Xi anhela un orden en el que la fuerza imponga el derecho, dejando que China haga lo que le plazca. Su apoyo a los Estados parias pretende desafiar y dividir a Occidente, evitando al mismo tiempo un enfrentamiento directo. Su «coerción de la zona gris» en el Mar de China Meridional no llega a ser una guerra, pero pretende debilitar a sus enemigos. China cree que estas tácticas pueden mantenerse sin llegar al conflicto. La cuestión para cualquier país que apoye las normas mundiales es hasta dónde dejar llegar a Xi.

En lo que respecta a Rusia, el líder chino ya ha ido bastante lejos. Xi hace caso omiso de las peticiones occidentales de que modere su apoyo a Putin, pues considera a Rusia un socio indispensable en su campaña para desmantelar el orden liderado por Estados Unidos. Ambos países han estrechado sus lazos militares y comerciales. Estados Unidos, por su parte, ha endurecido las sanciones e impuesto aranceles a China en otros ámbitos. Lo que más preocupa son los componentes y la maquinaria chinos que llegan a los fabricantes de armas rusos. Antony Blinken, el principal diplomático estadounidense, ha declarado que Rusia tendría dificultades para seguir adelante en Ucrania sin el apoyo de China. China no participa en la crisis, ni es parte en ella, eriza Xi. Pero una guerra larga que ponga a prueba la unidad de Occidente le beneficia.

Al otro lado del mundo, es el riesgo de un conflicto provocado por China lo que preocupa a Estados Unidos y a sus aliados. El Mar de China Meridional es más grande que el Mediterráneo, pero cada vez más difícil de cruzar sin toparse con buques guardacostas chinos haciendo cosas peligrosas. Cerca de dos bancos de arena en disputa, los guardacostas chinos disparan habitualmente a los barcos filipinos con cañones de agua lo bastante potentes como para doblar el metal. Más al sur, los barcos chinos acosan a los malayos que buscan petróleo y gas en la zona económica exclusiva de Malasia, aguas que China considera suyas.

El tratado de defensa de Filipinas con Estados Unidos convierte el acoso chino en un enfrentamiento entre superpotencias. También está en juego Taiwán, que se prepara para investir a Lai Ching-te como nuevo presidente el 20 de mayo. China actúa cada vez más como si las fronteras aéreas y marítimas de la isla no existieran. Estados Unidos y sus aliados se han estado preparando para el peor de los escenarios: una invasión china de Taiwán. Pero por ahora el mayor peligro reside en la zona gris, donde las acciones chinas corren el riesgo de provocar una espiral de escalada.

Las acciones de China en Europa, Asia y otros lugares se sitúan a menudo entre la guerra y la paz. Una respuesta contundente puede parecer una reacción exagerada. Sin embargo, no hacer nada significa ceder cada vez más terreno a China. Así que la primera tarea de los países occidentales es exponer las acciones de China como lo que son: un atisbo del orden mundial que buscan los líderes chinos, en el que ningún país se preocupa, o se atreve, a desafiar su poder. Hacer brillar la luz del día sobre China ayuda a evitar la complacencia. (Antes de la invasión de Ucrania, los Estados europeos tardaron demasiado en creer las advertencias estadounidenses sobre las malignas intenciones de Rusia). Y la información puede cambiar la opinión pública. Las encuestas en algunos países que son blanco de la intimidación de China sugieren una creciente desconfianza.

Todo ello facilita una segunda tarea. Estados Unidos debe apoyar a sus aliados, no como un acto de caridad, sino porque son una baza de superpotencia de la que China carece. Los implacables intentos chinos y rusos de dividir las alianzas, desde la OTAN hasta la red de defensa de Estados Unidos en Asia, son un cumplido a la inversa. Los autócratas respetan la fuerza, y la fuerza está en los números.

Por último, Occidente debe aprovechar el hecho de que el país de Xi está interesado en la estabilidad. El líder chino no está dispuesto a abandonar a Putin. Pero, a diferencia de su amigo ruso, no se beneficia del caos. Blinken ha atribuido a China el mérito de persuadir a Rusia de no utilizar un arma nuclear en Ucrania. China tampoco le ha suministrado armas letales. De hecho, hay límites en su relación, al igual que hay líneas que China parece reacia a cruzar en el Mar de China Meridional. Los sueños ingenuos de cambiar China pertenecen al pasado: su visión del mundo de «cada país para sí mismo» es demasiado clara. Pero el calculador enfoque de Xi hacia el mundo es también una oportunidad. A medida que la economía china se ralentiza, tiene interés en evitar una ruptura total con Occidente. La mejor manera de moderar la agresividad de Xi y su acoso en la zona gris es demostrar que tiene un coste.

