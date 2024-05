El picante cruce entre Mauro y la amiga de Furia tras su salida de Gran Hermano: “No le creo nada”

Gran Hermano: Mauro se cruzo con la amiga de Furia (Telefe)

Con sus peleas, gritos y gestos de ternura, Furia causa todo tipo de emociones en la gente, aunque también lo hace en sus compañeros. Sin embargo, tarde o temprano, la jugadora termina enfrentándose con quienes alguna vez la quisieron. Así fue el caso de Catalina, Emmanuel y Mauro, y hasta podría haber pasado con su amiga Rocío, quien recientemente salió de la casa. En ese contexto, ambos participantes protagonizaron un picante cruce en La noche de los ex (Telefe).

Todo se dio este viernes cuando los jóvenes analizaron el clima que vive la casa. Por su lado, Mauro criticaba a Furia por su bipolar actitud, y por el otro, Rocío defendía a su amiga. “Yo te miro a vos cuando él habla y te lo querés comer con la mirada, ¿por qué? ¿qué pasa?”, le dijo Robertito Funes Ugarte a la joven. Con un gesto de bronca, la chica disparó: “No le creo nada. Él entró a estar con Juli por estrategia, es obvio, no le salió bien. Punto”.

Con suma calma, fiel a su estilo, el exrugbier le comentó: “Sos libre de pensar lo que quieras, te respeto tu pensamiento, totalmente. Yo te puedo decir de mi parte que no fue así. Ella me buscó un montón la primera semana. Si vos ves todos los videos, y de mi parte estuve con ella en un momento muy malo de la casa y no era por juego, porque en su momento le dije: ‘Me sirve por juego que te vayas’. Y yo no buscaba ese apoyo, yo quería estar con ella simplemente porque me contenía. Yo sentía que me ayudaba mucho adentro de la casa”.

Sumándole picante a la charla, el conductor volvió a dirigirse a la amiga de la doble de riesgo: “Rocío, vos que la conocías hace un tiempo a Furia ¿la viste enganchada?”. Lejos de validar la relación de Mauro y Juliana, la joven expresó: “Para mí se enganchó, pero porque está ahí adentro y los sentimientos es como que todo te cambia ahí adentro. Es terrible. Ella me decía que extrañaba dormir con él y nada más”.

Así, Robertito volvió a arremeter: “Pero más allá de dormir con él y haber tenido sexo y demás, ¿hay un sentimiento o no?”. A pesar de su enojo, Rocío reconoció: “Un poquito, pero es porque está ahí adentro, porque si uno está acá afuera, lo bloqueas y chau. Y yo le decía: ‘dejá de nombrarlo, deja de nombrarlo, basta’. Aparte le está dando cámara acá afuera. Fue entonces cuando el exparticipante se metió y sostuvo: “Perdona que te lo diga, pero yo creo que en algún momento sí me quiso, yo creo que sí sintió algo por mí”.

Tras su salida, la amiga de Rocío reveló si Furia sintió su salida (Telefe)

Desde su postura, Rocío opinó sobre los sentimientos de Furia: “No te digo que no te quiera”. Elevando el tono de la discusión, Mauro apuntó: “Pero dijiste que era un abrazo y ya está. La realidad es que nosotros tuvimos algo que nos contuvimos mucho el uno para el otro”. Aún así, la amiga de la doble de riesgo no destacaba los sentimientos de ambos: “Y justo caíste en un momento donde ella necesitaba contención y, gracias a Dios, estabas ahí para abrazarla, que le hizo muy bien. Ahora, que haya sido totalmente genuino tu abrazo y tu cariño ahí, yo lo dudo”.

Ya enojado con la respuesta de la jugadora, el exrugbier respondió: “Yo me banqué un montón de cosas, no estoy arrepentido de nada. Eso fue desgastando un montón de cosas, lo que fue el vínculo, relación, como quieran llamarlo. Eran agresiones sin sentido”.