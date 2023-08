La incomodidad de Julieta Poggio al ver a su exnovio besando a otro hombre

La incomodidad de Julieta Poggio al aire al ver una foto de su exnovio (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

Tras más de un año de relación con Lucca Bardelli, Julieta Poggio entró a la casa de Gran Hermano y se convirtió desde un principio en una de las figuras destacadas, y nunca se opacó su presencia, al punto de resultar una de las finalistas de la última edición del reality. Pero mientras en el juego todo iba viento a favor, en las cuestiones sentimentales había algunos cortocircuitos.

Durante los cinco meses que la actriz estuvo dentro de la casa, él mantuvo un perfil bajo ya que la que se volvió famosa es ella, aunque directa o indirectamente terminó siendo noticia. Desde antes de la separación, Julieta fue vinculada en varias oportunidades con Marcos Ginocchio, ganador del reality, aunque ambos negaron estar saliendo y sostienen que son amigos. Paralelamente, Lucca tuvo algo con Candela Lecce, la chica que dijo haber tenido un affaire con Mauro Icardi.

Y en las últimas horas, Bardelli volvió a ser noticia luego de publicar una foto a los besos con otro hombre, que subió a su Instagram. Y si bien permaneció allí por algunos segundos, alguien le tomó captura y pasaron minutos para que se volviera viral y comenzara a circular por todos lados. La imagen la vieron cientos de usuarios y desde ya que también llegó a Julieta quien mientras estaba al aire del streaming Fuera de Joda, el programa que comparte con excompañeros de la casa, habló del tema y se mostró indignada por la situación y la actitud de su ex.

La foto que Lucca Bardelli publicó en su Instagram y luego eliminó

“Yo la vi. Sin comentarios al respecto estoy. ¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca. La dejamos ahí mejor”, sostuvo Poggio fastidiosa por lo que se venía diciendo de su ex. Quien también opinó al respecto fue Lucila Tora Villar, también panelista del ciclo de Telefe. Ella sin pelos en la lengua cuestionó sin filtro a Lucca por su decisión: “En realidad lo está haciendo para que hablemos de él, porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes”, sostuvo sincera la exparticipante del reality.

Julieta Poggio se refirió a la foto viral de su ex besándose con un amigo (Video: "Fuera de joda", streaming Telefe)

Lejos de que la situación quedara ahí, Lucca le respondió a su ex, Julieta, y también a Lucila a través de sus historias de Instagram: “Tora, en ningún momento hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí”, comenzó diciendo indignado y aclaró: “Literalmente lo hice jodiendo con un amigo y la subí 30 segundos. Él me dijo ‘no la subas’ y la subí jodiendo, etiquetándolo, porque estábamos hablando, y lo hice para que la vea”, remarcó.

“Alguien le hizo screenshot y se viralizó. Mala leche, ya está. Me chu… un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también”, explico y siguió con su descargo contra la novia de Nacho Castañares: “Que salgas a bardearme en público... Que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé para entrar”, arremetió sin filtro.

Lucca Bardelli apuntó contra Julieta Poggio y La Tora por la Foto donde se lo ve besándose con un amigo (Video: Instagram)

Es en medio de este panorama que Julieta volvió a referirse al tema, esta vez en el ciclo A la barbarossa (Telefe), donde aclaró: “No tiene nada de malo lo que hizo, pero como que no entiendo mucho tampoco”. Además, reconoció que ya no tiene más relación con él. “No hablo para nada, no está bloqueado, pero sin contacto, ya está”, explicó.

Incluso, al ser consultada respecto de este cambio de actitud del joven, desde el perfil bajo del primer tiempo a este momento de exposición incluso subiendo videos cuestionando a los demás exparticipantes, aclaró: “No entiendo mucho yo tampoco, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere”. A la vez que al hablar de la forma en que se produjo el distanciamiento entre ambos luego de la permanencia de ella en el reality, reconoció que fue un tema muy difícil.

“Fue muy difícil, la verdad. ¿viste que todas las parejas cortaron después de la casa? Es muy difícil estar en una relación”, aclaró, a la vez que aseguró que muchos hombres le escriben en este momento en que se encuentra soltera.

