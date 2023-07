Mariana Nannis habló por primera vez del nacimiento de su nieta y reveló cuándo la va a conocer

Mariana Nannis habló por primera vez del nacimiento de su nieta, Venezia

Este viernes 14 de julio, Alex Canniggia y Melody Luz se convirtieron en los padres de Venezia y terminaron de sellar su amor, ya que desde que se conocieron en el Hotel de los Famosos se volvieron inseparables. A través de las redes sociales, ambos expresaron la felicidad que tienen por la llegada de la bebé y aseguran que están pasando “el mejor momento de sus vidas”. También compartieron varias fotos del nacimiento aunque decidieron no mostrar la carita de la pequeña y taparla con diversos stickers.

Una de las primeras en manifestar la felicidad por la noticia fue Charlotte, la hermana de Alex, que escribió un emotivo texto felicitando a su mellizo y su cuñada. “No puedo creerlo, esto es un sueño para mí. Los amo”, escribió la mediática quien reposteó la misma que subió Melody. “¡Ya llegó baby Venezia! Gracias por hacerme tía”, expresó la futura participante de Bailando por un sueño.

Pero una de las palabras más esperadas era la de Mariana Nannis, la flamante abuela. En los últimos tiempos, los mellizos revelaron cierta distancia de su madre, que celebró la llegada de su nieta replicando en su cuenta oficial una fotografía de Alex, Melody y Venezia en la clínica, pero sin expresarse en palabras. Hasta que decidió hacerlo.

El posteo de Mariana Nannis el día que nació Venecia (Instagram)

Cabe destacar que el mediático hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia hace varios años que lleva una relación turbulenta con sus padres. En varias notas confesó públicamente que ni él ni Charlotte tienen relación con su papá y que con su mamá sí pero no se ven frecuentemente. En medio de ese dilema, el conductor de El Trece formó su propia familia junto a la bailarina y mantiene la incondicionalidad con su hermana.

Alex ya había había contado en Socios del espectáculo (El Trece) que su mamá estaba “chocha” con la llegada de su primera nieta. Ahora, la mediática se comunicó con Juan Etchegoyen para su programa en Mitre Live, donde finalmente dio su versión sobre la llegada de Venezia.

El tierno video que Melody Luz le dedicó a Alex Caniggia tras el nacimiento de su hija Venezia (Tiktok)

“Está muy emocionada Mariana, me dice lo siguiente: ‘lo más lindo es ser abuela y yo amaba a mi abuelo’”, contó el periodista sobre lo que habló con la madre de Alex. En tanto, aseguró que la mujer está dispuesta a pasar tiempo con la recién nacida.”’La voy a conocer cuando todo esté para conocerla, yo estoy en Europa’”, remarcó. El periodista agregó que Nannis no quiere involucrarse de momento sobre las discrepancias familiares. “Este es el momento de Alexander y Melody’”, concluyó.

Por estos días se juega un tiempo decisivo en la batalla judicial entre Nannis y Claudio Caniggia, ya que la jueza Fabiana Palmaghini procesó al ex jugador de fútbol por abuso sexual agravado, que contempla pena de hasta 15 años de prisión y un mínimo de seis, por lo cual de ser condenado es de cumplimiento efectivo tras las rejas. El procesamiento es sin prisión preventiva, porque la jueza entiende que no entorpeció la investigación ni hay presupuesto de fuga, por lo que el Pájaro seguirá libre mientras dure el proceso penal. En los considerandos la jueza también le trabó embargo por cinco millones de pesos, le dictó la prohibición de acercarse o comunicarse con su ex mujer por cualquier vía ya sea personal o digitalmente, y además le impuso que debe fijar residencia en la Argentina e informar con cinco días de antelación cada vez que quiera ausentarse por motivos laborales del país.

