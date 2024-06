Consenso de las consultoras: se complicó el panorama cambiario y se necesita salir de un cepo que ya lleva 5 años

- crédito archivo

El mercado se está acomodando a la nueva etapa a la espera de que se vaya desarmando el cepo. La semana terminó con todos los activos estables. Hubo leves bajas en la Bolsa, pero siguió la suba de los bonos soberanos en alrededor de 1% y el riesgo país cedió 39 unidades (-2,7%) a 1.282 puntos básicos. El dato adverso estuvo en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde el Central tuvo que vender USD 121 millones a los importadores.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “las liquidaciones habían mejorado en MLC y superaron USD 300 millones en las dos ruedas anteriores. Pero ahora la liquidación no llegó a USD 200 millones y el Banco Central tuvo que soportar la segunda mayor venta diaria desde que asumió Javier Milei, que deja a la autoridad monetaria con un saldo semanal por intervenciones en MLC neutro.

Pero a última hora del viernes se informó de la aprobación de la octava revisión del programa con FMI y del anuncio del desembolso por USD 790 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que supera la próxima amortización de julio y que hasta 2026 no hay más pagos de amortizaciones en el cronograma”. Tras las ventas del Central, las reservas brutas cayeron USD 107 millones a 29.166 millones y en la semana la caída sumó USD 134 millones. La llegada de los fondos del organismo multilateral traería alivio a esta situación.

Según F2, “la brecha entre el cambio oficial y el contado con liquidación (CCL) cayó desde el 46% del viernes anterior al 40% producto de una baja semanal del CCL de 3,5% luego de tres semanas al alza. En este punto todavía hay mucho por mejorar. Pero el hecho de que el CCL haya terminado la semana medio punto porcentual abajo con caída en liquidaciones en MLC, deja cierta tranquilidad”.

Cada vez hay más certezas de que los bancos están ejerciendo los puts, la opción de venderle anticipadamente los bonos al Banco Central

En el mercado de futuros, señala el informe, “el optimismo cayó de golpe el lunes con el comunicado de los gobernadores de JxC, luego se mantuvieron relativamente estables, pero acumularon pérdidas semanales en toda la curva de hasta 3,8% en mayo 2025, mientras las tasas implícitas siguen guardando estrecha relación con los rendimientos de la curva pesos que sigue relativamente lejos del 4,25% que el Ministerio de Economía intenta marcar como referencia y sigue ofreciendo rendimientos reales negativos”.

Los bancos estarían ejerciendo cada vez más los "puts" contra el Central REUTERS/Agustin Marcarian

El problema es que cada vez hay más certezas de que los bancos están ejerciendo los puts (venta de bonos anticipada al Banco Central).

Por otra parte, las Lecap ajustaron en torno a la inflación y el tramo medio y largo ya cotiza en torno al 4% mensual. La nueva LECAP que vence en setiembre debutó el viernes “operando 41 mil millones de nominales, un altísimo nivel con subas de 1,5%”, señaló Nicolás Cappella de Invertir en Bolsa.

Según FyMA, la consultora de Fernando Marull “al Banco Central (BCRA) le está costando acumular dólares y al mercado le preocupa la estacionalidad del segundo semestre. El Ministerio de Economía siguió colocando LECAP, aunque no redujo el Stock de Pases, terminó la etapa de licuación y habla de un piso de tasas del 4.2% mensual a partir de ahora”.

Equilibrio fiscal y ley Bases

Según la consultora “el Plan Económico apunta a concentrarse en continuar con el equilibrio fiscal al que ahora ayuda la Ley Bases; a seguir bajando la cantidad de pesos y a fortalecer más las reservas. Para esto vuelve a escena (lo dijo Luis Caputo) un nuevo programa con el FMI para conseguir “nuevo dinero” para salir del Cepo. En lo Fiscal, con la Ley Bases, el Gobierno aumentará la recaudación y prometió bajar 10 puntos el Impuesto País a 7.5% cuando se Promulgue Ley”.

Sobre los problemas monetarios, la consultora señala que “el Gobierno está confiado que en breve resuelve los excesos monetarios (Pases y puts). En el mercado cambiario, está más difícil, no tienen reservas y prometieron seguir con el 2% y el blend (¿un trimestre más?). Avanzar con rebajas del Impuesto PAIS abarata Importaciones y hoy no hay reservas y encima el BCRA resignará U$D 1.300 millones en dólar blend para abastecer al CCL; Seguimos pensando que el Plan es “Siga-Siga” hasta que haya más reservas internacionales y hoy, el único jugador que puede aportar eso es el FMI”.

Se desaceleró la compra de divisas y “eso se explica al menos en parte por la interrupción del crecimiento local de los créditos en dólares (Consultora 1816)

Sobre la inflación FyMA señala que la núcleo seguirá en torno a 3,7% pero por “la normalización de Prepagas y el impacto de suba de tarifas de Luz y Gas de 1,5 puntos, estimamos una inflación en torno al 5.5% (bajamos desde 6%), pero en Julio y próximos meses, sin tarifas extraordinarias, volveríamos a niveles de 4.5% y proyectamos la inflación de 2024 en 136 por ciento”.

Ministro Caputo y subdirectora del Fondo, Gopinath

La consultora 1816 observa que se desaceleró la compra de divisas y “eso se explica al menos en parte por la interrupción del crecimiento local de los créditos en dólares que habían sido un factor relevante para explicar la oferta privada en el mercado de cambios desde marzo”.

1816 explica que “previo a mayo con una tasa de interés en pesos muy superior al crawling peg de 2%, el costo financiero de tomar deuda en dólares era muchísimo menor al de tomar deuda en pesos. El tema es que, tras el último recorte del BCRA, el costo de las empresas para endeudarse en pesos pasó a ser de 2,6% efectivo mensual contra un costo de endeudamiento en dólares (medido en pesos) de 2,3%. Esta diferencia tan exigua hizo que los préstamos locales en dólares, que subieron casi USD 3.000 millones entre febrero y mayo, se estancaran por completo desde el 20 de mayo dejando sin saldo neto al BCRA en el mercado de cambios”.

Consenso filosófico: no más cepo

EconViews por su parte destaca que “hay consenso filosófico de que el cepo tiene que ser levantado para que la Argentina se empiece a normalizar. El timing es clave porque la salida del cepo concentra una dosis de expectativas positivas (”el día de la liberación”), con algún costo vinculado a un ajuste cambiario. Los tamaños de los efectos positivos y negativos son muy difíciles de pensar ex ante, pero sabemos que la credibilidad es un insumo para esa cuenta. Con la ley bases aprobada, la credibilidad mejora. Además, aunque los resultados no sean inmediatos, pensamos que si no se levanta el cepo será casi imposible atraer inversiones. En ese sentido creemos que el cepo tiene más importancia que el famoso RIGI que se aprobó con la ley bases”.

El informe agrega que “ahora, el rezago entre el levantamiento del cepo y la concreción de las inversiones puede ser largo para los tiempos de la política que es por naturaleza impaciente. Es decir, no hay tantas ganancias rápidas ahora que la inflación ya no es tan alta. Todo esto implica que los desafíos que enfrentará el Gobierno son complejos, incluso para gente preparada, con un diagnóstico correcto y con experiencia como es el caso de los equipos del BCRA y el Ministerio de Economía”.

El rezago entre el levantamiento del cepo y la concreción de las inversiones puede ser largo para los tiempos de la política que es por naturaleza impaciente (Econviews)

EconViews advierte que “nuestra visión es que en la medida que el Gobierno pueda consolidar los superávits fiscales, la dosis de credibilidad será suficiente para levantar el cepo, dejar que flote la moneda con un costo inflacionario y de actividad que serán políticamente manejables. No estamos sugiriendo que no haya costos ni que no haya riesgos, pero nuestra visión es que vale la pena pagar los costos y correr los riesgos en algún momento de los próximos meses.

Lógicamente que entendemos la visión respecto del miedo a flotar en un ambiente en que la estabilidad no está asegurada. Pero creemos que una vez que se promulgue la ley y se empiecen a reglamentar los diversos temas, habrá millas para pensar la estrategia de levantamiento del cepo que en septiembre cumple 5 años”.

Los informes resumen las preocupaciones por esta segunda fase que reclama el levantamiento del cepo como única opción.

Esta semana corta por los feriados será oportuna para reflexionar y seguir de cerca lo que sucede con los puts de los bancos y los avances con el FMI para ampliar el crédito, clave para levantar el cepo.