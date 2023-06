Malena Narvay, íntima: “En el amor siempre es mejor no entregarle tu cien a nadie”

Malena Narvay presenta Cien a cero (Instagram)

Artista desde la cuna, Malena Narvay se afianzó como actriz desde que era apenas una niña, luciéndose en cine, teatro y televisión. Sin embargo, a fines del 2019 decidió lanzar su carrera de cantante bajo el pseudónimo de Lena. Y, pandemia mediante, mal no le fue. Sin embargo, después de un tiempo alejada de la música por razones de fuerza mayor, decidió volver primero con “Alerta” y, ahora con “Cien a cero”, el nuevo single del que será su segundo trabajo discográfico y que habla de cómo terminar con una relación patológica.

—Charlemos sobre relanzamiento musical...

—Yo hace tres años había sacado un álbum que tenía diez canciones de un género más acústico, con algo de rock y blues. Pero, ahora, empecé una etapa nueva con varios temas que estuve componiendo en todo este tiempo que estuve en pausa, que vienen más ligados al pop y algunos fusionados con sonidos electrónicos. Y la idea es ir sacando una canción por mes.

—¿A que te referís en Cien a cero?

—A cuando uno tiene que ponerle un límite a un vínculo con alguna persona, que puede ser una pareja, un familiar o un amigo, que se acostumbró a hacerte daño.

—¿Esas relaciones tóxicas por las que todos hemos pasado?

—Claro. Ojo, uno también es responsable de haber acostumbrado al otro a hacerle mal y de haberse quedado en ese lugar. Pero el tema se refiere a cuando uno logra ponerle un fin a ese tipo de vínculo. Lo que yo siento, es que en estos casos uno da mucho de uno. Y, cuando finalmente puede cortar, vuelve otra vez a su cien. Así que la otra persona se queda con cero de uno. Se trata de ponerle un límite a lo que no está bueno.

—Vos sos compositora de tus propios temas y, cuando uno lo escucha, se pregunta: ¿en quién se inspiró?

—La verdad es que no se lo dediqué a alguien puntual, porque hoy en día no es lo que yo estoy viviendo. Pero son cuestiones que todos hemos pasado y que, de repente, también puedo ver en otra gente. Porque, alguna vez en la vida, a todos nos pasó de caer en este tipo de situaciones.

Malena Narvay junto a su novio, Leo Cepeha (Instagram)

—¿Seguís en pareja con el DJ Leo Cepeha?

—Sí, ya hace dos años y algo que estamos juntos. ¡Un montón!

—¿Y le dedicaste algún tema a él?

—Sí, de hecho, “Alerta” que fue el primer tema de esta etapa hablaba del momento en que yo me enamoré de él. Hacía referencia a esa etapa en la que uno está como frío con el amor porque, quizá, está bien solo y no tiene ganas de engancharse con nadie porque antes la pasó mal. Así que está medio congelado con los sentimientos y, de repente, aparece una persona que devuelta te moviliza. Así que es como un “Alerta enamoramiento”. Y la canción cuenta lo que pasó cuando Leo llegó a mi vida, porque sin quererlo me terminé enamorando. ¡Pero por suerte salió todo bien!

—El amor tiene las dos caras: la positiva cuando es una relación sana y la negativa, cuando uno le da el cien al otro y, de esta manera, le otorga también la posibilidad de lastimarlo...

—Tal cual. Por eso creo que lo mejor es nunca entregarle tu cien a nadie. La idea es que sea una cosa de compañerismo y no que el otro se lleve parte de vos. Todo se tiene que fusionar para generar un vínculo lindo. Todo tiene que estar equilibrado.

—De todas formas, al final siempre es mejor jugársela por amor y sufrir que no sentir nada, ¿no te parece?

—¡Ni hablar! Sobre todo, si sos artista. Porque, de última, después escribís una canción...

—Eso es lo bueno de los compositores: de las peores experiencias siempre pueden sacar algo provechoso.

—Totalmente.

Malena Narvay prepara sus nuevo shows musicales (Intagram)

—Siendo una actriz consagrada, tu lanzamiento como cantante se dio meses antes de que se cerrara el mundo por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo te afectó esa situación y qué tenés planeado ahora en cuanto a shows?

—La verdad es que, en cuanto a estudio, yo seguí mi carrera actoral y musical en simultáneo. Cuando era chica, iba a clases de teatro y después al conservatorio a hacer piano. Sí se me disparó primero la actriz. Pero, mientras yo filmaba novelas o series, seguía escribiendo mis temas. Así hice mi primer disco. Y fue súper lindo cuando lo lancé, porque la gente lo recibió muy bien y enseguida empecé a cantar en vivo. Pero bueno, llegó la cuarentena y me cortó los shows. De todas formas, eso me sirvió porque crecí mucho en distintos aspectos de mi vida y encontré lo que más me identifica en cuanto a género.

—¿Por eso el cambio?

—Claro. Lo que estoy haciendo hoy es mucho más acorde a mí. Hice una colaboración con Boris Brejcha, que es un DJ internacional. Y eso viene a tono con el tipo de música que yo estoy haciendo ahora, que es un pop electrónico. Y la verdad es que estamos ideando un concepto nuevo de álbum, conmigo como cantante desde otro lugar que no es el mismo de cuando saqué el primer disco. Así que ya se vendrán los shows para los que estamos trabajando.

—Esto de ninguna manera anula tu faceta de actriz, ¿verdad?

—¡Para nada! De hecho, hace poco viajé a Madrid para filmar una película española, que se llama Historias y está dirigida por Paco Sepúlveda, en la que actúa Maggie Civantos y yo tuve que interactuar con Albert Baró. El año pasado, hice otra que se llama Me he hecho viral, de Jorge Coria, junto a Blanca Suárez y Nico Furtado, que se estrena este año. Y este miércoles se lanza la serie FreeKs, de Disney +, así que la actuación está siempre.

—¿Y cómo hacés para manejar tus tiempos? Porque un poquito de vida tenés que tener fuera del trabajo...

—Total. Cuando uno está con una serie o una peli, es verdad que hay que dedicarle tiempo. Los días de filmación son largos y bueno, casi no podés hacer otra cosa. Pero la actuación también tiene estos baches en los que yo, por ejemplo, aprovecho para meterle a la música. Y, después, los ratos libres que a veces están y a veces no, los aprovecho con mi familia y mis amigos.

—¡No te olvides de tu novio, que si no va a pasar de Cien a cero!

—¡Obvio! Igual, la verdad es que nos acompañamos mucho en la carrera de ambos. Y, cuando tenemos unos días libres los dos, nos vamos a relajar a algún lado y la pasamos muy bien.

Malena Narvay presentó su nuevo tema: Cien a cero (Instagram)

