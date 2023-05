León Gieco reveló qué actor le gustaría que lo encarne en una ficción sobre su vida: “Toqué con él cuando era chico”

León Gieco habló sobre la serie de Fito Páez (IG @hoyvaletodo )

El estreno de la miniserie El amor después del amor, que narra los comienzos de la carrera de Fito Páez hasta su consagración tras la publicación del disco más vendido en la historia del rock nacional, no pasó inadvertida. Tanto protagonistas de esa época como el público que lo consumía no dejó de dar su parecer, tanto en los medios como en las diferentes redes sociales, con comentarios a favor y algunas críticas al guion.

Uno de los primeros en mostrar su aprecio por la ficción fue León Gieco, que escribió: “Fito se levanta como un torbellino indomable de todas sus caídas porque aprendió a levantarse de la primera: la muerte de su mamá cuando él era chiquito”. También expresó: “Yo, que me dedico a ver errores en las películas, aquí no los encontré”. El post fue escrito el 27 de abril, apenas un día después del estreno de la serie en Netflix, lo que deja a las claras cuán impaciente estaba a la espera de poder verla.

Ahora, en el marco de la entrega de los Premios Cóndor de Plata, en el que se encontraba nominado en la categoría a Canción original por Abuelas, tema de la banda sonora del filme del mismo nombre, dirigida por Cristian Arriaga, fue que el músico se tomó unos minutos para charlar con la prensa sobre su presente y su futuro, donde no quedaron afuera cuestiones como la miniserie de Fito Páez, claro.

“Yo haría una bio muy buena de Calamaro, una de Charly, otra de Spinetta”, comenzó a detallar sobre los próximos pasos que se deberían seguir en la industria, teniendo en cuenta el éxito de la mencionada sobre Páez. “La vi dos veces, aparte fui uno de los primeros en hacer una crítica muy favorable de la serie. Es más, hablé con Fito y le dije por qué no hacer una película, con lo que hay, de cuatro horas, para verla en cine en grande y escucharla con buen sonido, a lo que dijo que lo iban a pensar, a analizar”.

"El amor después del amor", la serie sobre Fito Páez que León Gieco elogió desde un primer momento

Respecto de sus próximos pasos en lo que refiere a contenidos audiovisuales, Gieco se encuentra preparando un documental que marcará el recorrido de su vida: “Yo tengo muchas cosas, he tocado con muchas personas, he grabado con mucha gente y he tenido una larga vida de músico, con dos cosas que se escapan de lo que es la vida de un músico, como por ejemplo hacer el trabajo de recopilación de músicas folclóricas argentinas que es De Ushuaia a La Quiaca, con Gustavo Santaolalla, y también dirigir una película como Mundo Alas, que fue un documental que tuvo alrededor de 50 premios, que yo creo que estará el año que viene”.

Con respecto a De Ushuaia a La Quiaca, la idea en un principio era contactarse con los artistas folklóricos de todo el país y que se trasladen a Buenos Aires para grabar junto con él. Sin embargo, Gustavo Santaolalla (el productor y músico que lo ayudó en este registro) finalmente lo convenció de que debía ser al revés, que ellos deberían ir hacia los artistas y visitarlos en sus propios lugares de residencia. Así, el proyecto se transformó en algo inédito en la historia de la música argentina. En total fueron más de 450 conciertos que se hicieron en todo el territorio argentino, del cual quedaron plasmados los registros en una edición de cuatro discos.

Mundo Alas, en tanto, nació como un concierto en el Salón Blanco de la Casa Rosada en 2006, donde distintos artistas con capacidades diferentes demostraban todo su arte. Tras ello comenzó un recorrido de los artistas junto con León Gieco por todo el país durante dos años de cuyo registro de la música, el canto, las artes plásticas y hasta la historia de vida de sus protagonistas quedó plasmado en fílmico.

Consultado sobre la posibilidad de que se realice una ficción sobre su vida, se animó a decir qué actor estaría encantado de que lo interprete: “Leo Sbaraglia, es un actor gigante y además yo toqué con él cuando él era chiquitito, estuvimos juntos en la obra Los niños primero, de Unicef”, reveló sobre una rareza en su discografía.

Tesoro, los niños primero es el octavo disco editado por León Gieco, con la particularidad de que en la actualidad es muy difícil de encontrar ya que solo tuvo una tirada limitada en formato cassette. Se grabó entre los años 1989 y 1990, el cantante fue convocado por Unicef para hacer este disco con música para chicos, prácticamente una rareza en los músicos de rock locales. Fue en esa oportunidad cuando Gieco y Sbaraglia se cruzaron, ya que la del actor es una de las voces que acompaña al cantante.

