León Gieco, Babasónicos, Dante Spinetta y la palabra de los ganadores de los Premios Gardel 2023

León Gieco en los Premios Gardel

Este martes se dio la 25º edición de los Premios Gardel, otorgados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), con una ceremonia celebrada en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo mini shows especiales, desde la potencia punkie y arrolladora de Los Fabulosos Cadillacs y su “Matador” hasta un cierre orquestal con María Becerra. Entre la música, se entregaron los premios y, estatuilla en mano, los ganadores compartieron su felicidad con la prensa.

Diego Rodríguez y Diego Tuñón recibieron de parte de todos los Babasónicos el premio a Mejor Álbum de Rock Alternativo por Trinchera Avanzada, la versión extendida de su último disco de estudio. “Nosotros inventamos lo alternativo. Y ahora empezamos a volver para atrás: después de que nos hayan dado el de Oro hace unos años, ahora volvimos para atrás”, bromearon ante la consulta de Teleshow. “Ya no nos sentimos alternativos, aunque ese adjetivo es algo que no entendemos. Nosotros hacemos rock, desde hace mucho. Y creemos que también a lo que hoy llaman rap o trap también es rock de alguna manera, porque es la forma de discutirle a la autoridad, de una manera diferente, y plantar bandera de lo que cada generación quiere decir”, agregaron.

Después de haber interpretado “El orgullo” en la gala, León Gieco se quedó con el Mejor Álbum Canción de Autor por El hombrecito del mar, que incluye este tema y que el propio artista definió ante la prensa como el mejor disco de su carrera. “Este premio es muy importante, habla de las letras, del compromiso que tenemos para hacer las letras. Fue una producción muy intensa, nos tocó grabar en situaciones extremas porque íbamos a hacerlo en Los Ángeles pero justo apareció la pandemia. Fito Páez y Kevin Johansen, con quienes compartíamos terna, son dos personas a quienes amo y respeto mucho. Pensé en ellos, que podrían haberlo ganado perfectamente”, resumió el cantautor.

El otro gran ganador de la noche fue Dante Spinetta que se llevó cuatro estatuillas a partir de su Mesa Dulce: Ingeniería de Grabación, Productor del año, Mejor Canción de Rock (“El lado oscuro del corazón”) y Mejor Colaboración de Música Urbana (“Sudaka” junto a Trueno, ganador del Oro). “Es un premio que me encanta porque le pongo mucho trabajo, mucho énfasis a la producción, al diseño de las texturas, de los sonidos, a estudiar las épocas... Siempre flasheo con todo eso y la gente a veces no se da cuenta de ese laburo. Vengo produciendo desde Illya Kuryaki & The Valderramas, que junto con Emma Horvilleur nos cargábamos los beats, las violas, los teclados, las letras... Es un reconocimiento muy lindo”, dijo por el galardón a su labor como productor de su propio disco.

Dante Spinetta tras ganar en los Premios Gardel

Hilda Lizarazu y su “paradójicamente” actual y moderno Antigua se quedó con el premio en la categoría Mejor Álbum de Artista Pop. “Antigua es la ocurrencia de un juego de palabras. Es el sabor de empezar con A y terminar con A, para seguir avanzando. Antigua avanza. Antigua es moderna y Antigua soy yo, que soy de otra generación, de tantas generaciones atrás de lo que sería la ‘música joven’. Pero avanza y significa mucho para mí. Es un muy buen disco en un formato independiente, genuino, muy artesanal, con mi coequiper Federico Melioli. Y es el reflejo de quién soy yo actualmente”, le manifestó la cantautora a Teleshow.

“Se lo dedicamos a Lionel Scaloni en el día de su cumpleaños”, le dijo Guillermo Novellis a Teleshow ante las sensaciones de haberse quedado con el título de Mejor Canción de Pop por la mundialista “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, lo que supone la “tercera estrella gardeliana” para La Mosca Tsé Tsé a lo largo de su historia: en esta ocasión, el grupo nacido en Ramallo le ganó a Tini Stoessel (nominada con “La Triple T”) y Luciano Pereyra con Los Ángeles Azules (“Una mujer como tú”). “Grandes y chicos, todo el país cantó esta canción y nos llena de alegría, porque nuestro objetivo siempre fue que nuestra obra trascienda y perdure en el tiempo”, agregó el cantante del grupo. “Esta vez volvimos a hacer una canción maravillosa para toda la gente y no nos pertenece. Tendría que haber 40 millones de estatuillas para todos... Pero la grabamos nosotros y estamos re felices”, cerró Novellis.

El cautivante Cabeza Negra de Julieta Laso competía en dos categorías... ¡Y ganó ambas! Mejor Álbum Artista de Tango y Mejor Diseño de Portada, realizada por Alejandro Ros. “Estoy muy emocionada, muy feliz, no me lo esperaba, tenía miedo porque es un disco del que estoy muy orgullosa, pero sé que es una propuesta un poco audaz”, celebró la cantante.

Guillermo Novellis, de La Mosca Tsé Tsé, ganadores a Mejor Canción de Pop por "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" (Luciano Gonzalez)

En la categoría Mejor álbum grupo tropical, Los Palmeras y su trabajo La ruta del oro -con el que sintetizaron 50 años de camino a partir de la cumbia santafesina-, vencieron a Sabor canela y un poquito de café (competían con After en Hong Kong) y La Nueva Luna (En Vivo). “Este premio es un gran incentivo, es tremendo, una caricia al alma porque nos alienta a seguir creyendo en nosotros, que no estábamos equivocados. Y sobre todo, a seguir viviendo de lo que nos gusta tanto, que es hacer música”, resumió el cantante Rubén Cacho Deicas ante la consulta de Teleshow.

El power trío criollo Eruca Sativa levantó dos estatuillas: Mejor Video Clip Largo (por Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul) y Mejor Álbum Grupo de Rock (Dopelganga), categoría en la que se impuso ante los trabajos de Ciro y Los Persas (Sueños) y La Renga (Alejado de la Red). “Para cada show, para cada momento, para cada etapa, lo importante es que estemos de acuerdo en lo que queremos decir, en lo que queremos tocar y en hacerlo con libertad. También tenemos un compromiso y una responsabilidad sabiendo que el lugar desde el que hablamos es privilegiado, afortunado, de poder dedicarnos a lo que nos gusta, tener un micrófono para poder manifestarnos, decir lo que pensamos y tener siempre los corazones y las mentes abiertas para estar atentas a lo que pasa a nuestro alrededor”, manifestaron.

Julieta Laso se llevó el premio a Mejor Álbum Artista de Tango por su trabajo Cabeza Negra (RS Fotos)

Pericos fueron premiados por Viva Pericos! al Mejor Álbum de Reggae / Ska. “Es un desafío porque eran covers. Si bien es algo que hicimos cada tanto, era un disco conceptual y jugado porque se trataba de un repertorio amplio”, dijeron. Al recibir el premio, Juanchi Baleirón le mandó cariños al Bahiano y también a Karamelo Santo, compañeros de terna. “Todos eran grandes discos y estamos contentos de haber ganado con un laburo donde la pandemia jugó a favor. Fue premiado el hecho de encontrarle la identidad Pericos a un repertorio ultra conocido: le buscamos a vuelta a como 50 canciones, con las que pasamos por todo lados y nos quedamos con estas 11″, redondeó.

El Big Blue de Bandalos Chinos se quedó con el Mejor Album Grupo Pop. “El contexto del estudio Sonic Ranch en sí mismo intervino en el disco porque era un estudio en construcción, fue habitar un espacio que nunca había tenido música. El desafío, en este caso, fue grabar sin computadoras, en vivo, tocando todos juntos como se hacía antes. Fue difícil pero acá está el resultado. No hay una fórmula para llegar a una canción”, manifestó la banda oriunda de Béccar.

Seguir leyendo: