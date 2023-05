El filoso comentario de Moria Casán contra el compañero de Coti Romero en Bailando 2023

El comentario filoso de Moria Casán contra el compañero de Coti Romero en Bailando 2023 (Captura TV)

Constanza Coti Romero es una de las exparticipantes de Gran Hermano que más factura afuera de la casa. Desde que salió eliminada del ciclo de Telefe, su cuenta de Instagram aumentó seguidores de manera intempestiva y además de estar verificada, comenzó a comercializar sus posteos.

Con 2,5 millones de seguidores, la correntina se afianzó en el uso de las redes sociales y desde hace ya un tiempo que contó que no duda en cotizar muy altos sus trabajos, porque ella siente “que eso es lo que vale”. Otra de las cosas buenas que le trajo el reality fue su noviazgo con Alexis Quiroga, a quien todos llaman El Cone.

Afianzada su relación, los dos aseguran que el vínculo se fortaleció porque “no están todo el día juntos como adentro de la casa” y cada uno puede cumplir con sus obligaciones, trabajos, ver amigos y luego sí, pasar tiempo juntos. Ambos decidieron vivir en el mismo edificio, aunque cada uno está alojado en un piso distinto. “De esta manera nos vemos realmente cuando queremos”, aseguraron.

Hace unos días, luego de haber sido confirmada como participante del Bailando por un Sueño 2023 (América) y de reemplazar a Nazarena Vélez en el panel de LAM (América) por unos días, Coti sorprendió a sus seguidores con una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

A través de un largo hilo en la mencionada red social, dio cuenta de las cosas que le están sucediendo tanto a nivel personal como laboral, pero a la vez contó cómo sobrelleva la alta exposición que mantiene desde que participó en el reality show.

“No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres″, comenzó escribiendo la joven oriunda de Corrientes.

Justamente destacó el soporte que recibe de parte de su pareja en esta nueva vida que están atravesando juntos, incluyendo diversos rumores de infidelidad. “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mi, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mi, por nosotros”, indicó Romero.

“Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso sé que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos. Y si me van a seguir bancando, ayúdenme con su apoyo para que pueda estar en el Bailando, que podamos ser pareja”, insistió Coti haciendo referencia a la posibilidad de que el Cone sea su partenaire en el reality show que conducirá Marcelo Tinelli.

Al respecto, finalmente se conoció quién será el acompañante de Coti en el certamen de baile y no será el Cone. El periodista Ángel de Brito reveló que será Maxi Diorio, un reconocido bailarín que además participó en varias ediciones de ShowMatch y entre sus últimos trabajos, se unió a la obra teatral Sex.

A quien no le pasó desapercibida la noticia fue a Moria Casán. La One se despachó filosa contra el partenaire de la exhermanita. En la cuenta de LAM, en Twitter, escribió sin filtro: “Podría, pero que la haga bailar a Coty, no a su bulto, please que a esta altura ya debe tener vida propia. A domar a la pareja cotybull”.

Si bien Coti se tomó con humor el comentario picante de Moria, no se mostró muy contenta con las críticas que recibió de algunos de sus seguidores cuando criticaron que ella no se bajara del certamen una vez que su novio no había arreglado su participación en el mismo.

