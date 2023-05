Acusaron a Ángela Torres de copiar el look de La Joaqui en los Premios Gardel: su reacción

Usuarios aseguran que hubo plagio entre la Joaqui y Ángela Torres por el look que usaron en los Premios Gardel (Video: Tiktok)

Este martes, se llevó a cabo la 25º edición de los Premios Gardel 2023 en el estadio Movistar Arena y tuvo al rapero Trueno como el ganador de la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por Bien o mal. Además de él, varios artistas y figuras del ambiente se hicieron presentes en la celebración y pasaron por la alfombra roja con sus espectaculares looks.

Entre los invitados estuvieron presentes Ángela Torres y La Joaqui que se llevaron todas las miradas por tener una vestimenta negra con capucha y el mismo makeup en tonos rosas. Los usuarios no tardaron en opinar al respecto y especular sobre si se trató de una coincidencia o si hubo plagio. Cabe destacar que no es la primera vez que comparan a las artistas, hablan de su parecido físico e incluso se refieren a la forma de vestirse de ambas para hacer shows o videoclips.

A raíz de este revuelo, Ángela utilizó su cuenta de Instagram para salir a aclarar y habló del tema. Se filmó a través de las stories, negó haberse copiado de la Joaqui y dijo que fue una casualidad encontrarse con ella. Además, criticó las comparaciones en redes sociales y reflexionó sobre la problemática de género donde se enfrenta a las mujeres, algo que no sucede con los hombres.

El look de La Joaqui en los premios (RS Fotos)

“Amigos, story time de cómo ingresé a la casa de la Joaqui. Sin que se diera cuenta, me escondí debajo de su cama, anoté y escuché todo lo que se iba a poner para los premios Gardel, en paralelo se lo pasé a mi vestuarista para que caigamos igual vestidas a los premios. ¿Posta? Tengo que, o sea, en serio tendría que yo salir a aclarar esto? Ok, bueno, evidentemente es necesario, así que lo voy a... Voy a hacer unas historitas”, comenzó diciendo la cantante indignada por la situación y llevando humor e ironía al asunto.

Por su parte, Torres contestó: “Dale, bro. Déjenme tranquila, loco. O sea, fue una casualidad. ¿Qué onda? ¿Estamos hermanadas con la Joaquí? Evidentemente, amor. ¿Quién pudiera? No sé. O sea, literalmente me bajo del auto y a la primera persona que me encuentro, es la Joaqui con una capucha negra como yo. Full casualidad. Nos cagamos de risa. Fue tipo, ¡ay, no puedo creerlo! Justo. Y nada, la vida sigue, loco”.

Ángela Torres se defendió de las críticas por vestirse similar que la Joaqui (Video: Instagram)

“O sea, ¿cómo puede ser que estén escribiendo todo eso en twitter, en tiktok. Es imposible que yo sepa lo que se iba a poner la Joaqui de antemano, además de que vengo usando capuchas desde mi último vídeo en Ouch hace dos meses. Me hice una colita y me puse una capucha porque me gusta cómo me quedan las capuchas. Y me encanta también cómo le queda la capucha a la Joaqui y a quien se la quiera poner. ¿Por qué no vuelven locas a las pibas con las comparaciones, loco? Déjennos tranquilas”, insistió molesta.

En ese momento, la influencer invitó a la reflexión. ”A lo mejor lo que tengo que hacer es empezar a vestirme como se visten todos los chabones y así quizás me funcione y dejen de hablar pavadas. O quizás no es tanto lo que se ponen los chabones, sino que son chabones, ¿no? Para pensar lo tiro. Ya pasó de moda eso de comparar a las minas, men. ¿Entendés? demodé”, concluyó.

Seguir leyendo: