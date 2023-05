Lucas Benvenuto le envió su apoyo a Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés: “Te abrazo”

Lucas Benvenuto y Thelma Fardin

Lucas Benvenuto le expresó su apoyo a Thelma Fardin, luego de que la actriz ofreciera una conferencia de prensa por la absolución de Juan Darthés en Brasil, en el juicio que se le inició al actor por abuso sexual agravado.

“Esto no nos adoctrina. Acá estamos. Te abrazo”, publicó en Instagram Benvenuto, quien acusó a Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, de haberlo abusado desde sus 16 años. El gesto del joven bailarín a Fardin era previsible, ya que la intérprete de Patito feo lo apoyó cuando éste alzó la voz al prescribir la causa contra el conductor televisivo.

En diciembre de 2018 y en Nicaragua, Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por abuso sexual agravado. En esa presentación, la actriz aseguró que el hecho ocurrió en un hotel de la capital de ese país, en ocasión de una gira continental de la novela infanto – juvenil desarrollada en 2009. Por entonces, ella tenía 16 años, mientras que el denunciado, 45.

El mensaje de Lucas Benvenuto

Durante este sábado se conoció la noticia de que Juan Darthés fue declarado absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasilera en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin, por un hecho que supuestamente habría ocurrido cuando la actriz participaba de la tira Patito Feo y había ido de gira junto a él a Nicaragua. La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado.

Fernando Burlando, su abogado, confirmó la noticia este mediodía a Crónica HD. “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado.

Y continuó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Thelma Fardin dio una conferencia de prensa tras el fallo de la justicia brasileña (Crédito: Luciano González)

En tanto, Thelma Fardin rompió el silencio en una conferencia de prensa en Amnistía Internacional, acompañada de sus colegas y compañeras, el colectivo Actrices Argentinas. Apenas se conoció el fallo de la Justicia brasilera, la agrupación se expresó a través de sus redes sociales. “Absuelto no significa inocente”, escribió la cuenta oficial de la agrupación, y agregó: “Seguimos junto a Thelma Fardin”, escribieron antes de convocar a la prensa para la tarde del sábado.

Luego de la presentación de Amnistía, tomó la palabra Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma: “No hay la palabra inocencia, con la reforma del Código Penal de 2009, dejó de pedir el acceso carnal, hoy en día cualquier acto sexual con acceso carnal o no sin el consentimiento de la víctima caracteriza la violación. En el análisis de la primera prueba, el juez entendió que el hecho había sido sin consentimiento de la víctima que tenía 16 años en ese entonces y también entendió que no estaría demostrado el acceso carnal. Y como el juez debía juzgar por un tecnicismo anterior de la Ley, lo consideró absuelto pero no inocente. No hay sensación de derrota, porque esta decisión que es conservadora no está en línea con jurisprudencia. Vamos a apelar. En resumen esta es una etapa de un proceso que sigue y no está ni de lejos terminado”.

