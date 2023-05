La emotiva foto de Luis Miguel por el Día de las Madres, la oscura desaparición de Marcela Basteri y la canción que aun le cuesta cantar

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel

Este 10 de mayo en México se celebra el Día de las Madres y la fecha motivó a Luis Miguel a dejar por un instante su habitual hermetismo para referirse en público sobre sus cuestiones privadas y decidió recordar a su mamá Marcela Basteri, quien permanece desaparecida desde 1986.

Lo hizo a través de una Instagram Story que publicó en su cuenta oficial de dicha red social: una antigua foto en la que se lo ve al cantante muy joven, rondando los 15 años, y abrazado a su madre, ambos con una plena sonrisa. Y aunque la imagen no lleva palabras de ningún tipo, el mensaje es claro y elocuente.

Luis Miguel compartió una fotografía con Marcela Basteri cuando en México se conmemora el Día de las Madres (Instagram)

La última vez que a Marcela Basteri se la vio en público fue en un recital que Luis Miguel dio en Buenos Aires el 16 de marzo de 1985. Por entonces El Sol de México -que nació en Puerto Rico- estaba de gira por Sudamérica aunque sin la compañía de su papá, Luis Rey, quien había viajado a Londres por negocios. Tampoco sus dos hermanos (Alejandro y el pequeño Sergio) estaban a su lado. Menos aún, su mamá.

Hasta que, según se mostró en un capítulo de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, Basteri llegó por sorpresa al Luna Park, minutos antes de que comenzara el show. Hubo besos, abrazos, una felicidad enorme por el rencuentro. Y luego se dio un momento muy especial: el ídolo invitó a su mamá al escenario y, frente al público, le cantó el tema “Marcela”, que años atrás Luisito Rey le había compuesto a quien era su pareja y madre de sus hijos.

“Nada en este mundo vale nada si no estás, Marcela”, entonó un Luismi adolescente en aquella noche porteña. Y a Basteri ya nunca más la vieron. Meses después desaparecería en un halo de misterio que continúa al día de hoy y en un pesar que jamás abandonó al cantante, tal como se percibe en su reciente publicación.

Luis Miguel cantándole una canción a su mamá Marcela Basteri en el Luna Park

Sin embargo, no es “Marcela” la canción que Luis Miguel le dedica a su madre cada vez que la interpreta en vivo. Tampoco “Tengo todo excepto a ti”, como tal vez se percibió en la serie sobre la vida del cantante. En rigor, es un bolero es el que le recuerda a Luis Miguel la ausencia de su mamá. Escrito por el poeta mexicano Luis Pérez Sabido y musicalizado por el genial Armando Manzanero, “Yo sé que volverás”, la canción número 10 del disco Segundo Romance, es la que lo lleva a este hecho.

El tema comienza así: “Yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido, la cita no ha cambiado aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido…”. Si bien Pérez Sabido se inspiró en un viejo amor para escribir sus versos, como intérprete Luis Miguel resignifica las canciones que elige de acuerdo sus sentimientos, a sus emociones, sus tristezas. “Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella”, confesó en una entrevista que concedió a la revista Eres, en 1994, el año en que se editó el disco que incluye el tema.

“Esa es la única canción que le dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño”, explicó el músico, lo que dio lugar a otra confesión: “‘Yo sé que volverás’ es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”.

Marcela Basteri visitó a su familia italiana entre 1985 y 1986. Del libro "Luis Miguel. La historia" del periodista Javier León Herrera (Editorial Aguilar)

Así, cada vez que sube al escenario, sin importar la ciudad en que se encuentre, y suenan los primeros acordes de “Yo sé que volverás”, el ídolo piensa en su mamá una vez más. Y en aquel día que, obligado por su padre, se alejó de ella tras una fuerte discusión en un departamento de Buenos Aires, poco después del show en el Luna Park. Esa vez Luis Miguel cerró la puerta y ya nunca más la vio. Esa decisión apremiante todavía lo mortifica. Y ese dolor no cesará nunca.

“Yo sé que volverás, muy vigilante, aquí te esperaré lo he prometido,la espera sería inútil y asfixiante, si no supiera cuánto me has querido…”

