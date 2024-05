La humilde reflexión de Eduardo Domínguez cuando lo compararon con Sabella tras ser campeón con Estudiantes

En una dramática y vertiginosa definición por penales, Estudiantes superó a Vélez y se consagró campeón de la Copa de la Liga. El título se fue para La Plata. Y Eduardo Domínguez se convirtió en el tercer entrenador en conquistar al menos dos títulos con el Pincha. Los otros dos fueron protagonistas de la mística del club albirrojo: Osvaldo Zubeldía (con seis conquistas) y Alejandro Sabella (con 2).

“Fue muy importante estar en otra final. Eso habla de la capacidad de nuestros jugadores y cómo buscan ese objetivo. Fue importante ver cómo trabajaron en medio de un recambio, después de que se hayan ido varios titulares. Vinieron jugadores de jerarquía, como Enzo (Pérez), con los mismos objetivos que se habían planteado en el grupo anterior”, destacó el estratega que sumó su cuarto título en el rol de director técnico (la Supercopa uruguaya con Nacional, la Copa de la Liga con Colón de Santa Fe y la Copa Argentina con el Pincha fueron sus otras obras)

Con la humildad que lo caracteriza, el DT continuó con su discurso en plena conferencia de prensa: “Me enorgullece dirigir a este plantel. O acompañarlos, porque tampoco es que estamos al frente. Es entender a jugadores con tantas capacidades que están de vuelta por el club como Enzo (Pérez), José (Sosa), Pablo (Piatti), Fede (Fernández), Guido (Carrillo) y tantos otros. que me escuchen y me hagan sentir valorado y respetado es lo más valioso que puedo tener en el día a día”.

Naturalmente, la simetría que se forjó con Pachorra fue un tema que trató ante los medios. Y lejos de ponerse a su altura, Eduardo Domínguez recordó la figura emblemática que representa el técnico que llevó a la Selección a la final de la Copa del Mundo de 2014. “Es imposible compararme con Sabella porque él es único. Sé el lugar que me toca y muchas veces lo hablo con los jugadores, porque son ellos los que me llevan a este lugar. Cuando a mí me tocó jugar, era el actor principal, pero hoy soy un actor de reparto”, completó.

Esta fue la edición número 119 de las Copas Nacionales, que se disputan en el país desde 1900, con la Tie Cup Competition que ganó Belgrano Athletic. A lo largo de la historia del fútbol argentino este tipo de competencias siguió y desde hace varios años son nuevamente una realidad, con diferentes formatos ya que también aparecen la Copa Argentina y Supercopa Argentina.

En lo que respecta a la tabla general de títulos de equipos del fútbol argentino, incorporando títulos de Liga, Copas Nacionales, Copas Internacionales y viejas Copas Rioplatenses; todos logros oficiales y de máxima categoría de la época amateur y profesional, Boca Juniors sigue dominando en el primer escalón: suma 74, dos más que River Plate y muy lejos de los otros grandes como Independiente (45), Racing Club (39) y San Lorenzo (22).

Estudiantes de La Plata, en este rubro general, alcanzó a Vélez en el sexto lugar del listado con 16 títulos, gracias a las seis Ligas, cuatro Copas Nacionales y seis trofeos internacionales. El Fortín, en tanto, tiene en su haber 10 Ligas, 1 Copa Nacional y 5 títulos internacionales. Ambos clubes son los primeros que siguen en la carrera a los denominados grandes: Boca, River Independiente, Racing y San Lorenzo.