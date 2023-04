La hija de Andrea del Boca logró quitarse el apellido de su padre Ricardo Biasotti tras el conflicto legal

Hace casi dos años, la hija de Andrea del Boca presentó ante la Justicia un pedido para cambiar su nombre y suprimir del mismo su segundo nombre y el apellido de su padre, Ricardo Biasotti, a quien denunció por abuso y corrupción de menores. Finalmente, consiguió un fallo favorable y de llamarse Anna Chiara Biasotti del Boca pasó a ser legalmente Anna del Boca.

La noticia se dio a conocer en la tarde de este jueves 6 en Intrusos (América). “Había pedido cambiarse no solo el apellido sino el nombre y la justicia falló a su favor. Esto la consiguió la doctora Paula Ojeda, que es socia del abogado de Mariano Lizardo. Y la partida, que era Anna Chiara Biasotti del Boca, a partir de ahora pasa a ser Anna del Boca. Chiara fue el nombre que eligió Biasotti, entonces también se lo sacó”, explicó la panelista Maite Peñonori.

“Vamos a iniciar una demanda por supresión de apellido y de nombre, Anna del Boca quiere sacarse el segundo nombre que le fue puesto a pedido de su progenitor y su apellido”, le había contado la representante legal de Anna a Teleshow en octubre de 2021, poco antes de hacer la presentación en la Justicia. Así las cosas, la joven que hoy tiene 22 años logró lo que había requerido.

Anna del Boca

Anna había denunciado a Biasotti por abuso sexual agravado y corrupción de menores. La joven lo hizo a través de un escrito que presentó el 21 de noviembre de 2019 en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. Pero en febrero pasado, el ex de Andrea del Boca fue sobreseído por la Justicia.

“Estoy muy tranquilo, me da paz más allá de que todo proceso penal tiene su incertidumbre”, aseguró en una entrevista telefónica con Flor de la V en el ciclo Intrusos (América). “Fue más largo de lo que me hubiera gustado, casi tres años y medio. Se juntó con el tema de la pandemia que ralentizó todo el proceso, los testimonios se tomaban por Zoom y los juzgados trabajaban una semana sí y otra no”, agregó.

Durante la charla, Biasotti explicó cómo vivió el proceso durante este periodo: “Una acusación de esta índole no es fácil de sobrellevar más cuando viene de tu hija y cuando sabés que son todas mentiras. Esto te expone socialmente, profesionalmente, te causa todo tipo de inconvenientes”.

Además, recordó que los conflictos con la actriz comenzaron desde antes que naciera su hija: “Para ser un padre presente tuve que recurrir a la Justicia después de cuatro meses de haber nacido Anna, para poder reconocerla civil y judicialmente. Ella fue una NN durante cuatro meses, no se la inscribió para evitar que la reconociera”.

Ricardo Biasotti fue sobreseido de la causa por abuso sexual que le habia iniciado su hija

Cuando la conductora le preguntó por qué había pasado esto, Ricardo respondió: “Había que borrar al papá, había que hacerlo desparecer para tener un control absoluto de la vida de Anna desde chiquita”. Además, manifestó: “Anna estaba destinada a reproducir la vida de Andrea, quien tuvo una vida profesional exitosa pero necesitaba un reemplazo, qué mejor que una hija. Yo era un obstáculo. Mi idea era que tuviera una vida normal, que fuera al colegio y que creciera”.

Luego, aseguró que esta no fue la única demanda que debió afrontar a lo largo de los años: “Esto no es algo descolgado del resto, es un proceder que vengo soportando desde hace 20 años. Me denunciaron por violencia, secuestro, amenazas tanto judicial como mediáticamente. Me causó daño, más cuando no sos una persona de espectáculos, me da mucha tristeza, pero aprendés a convivir y seguir adelante con tu vida”.

Seguir leyendo: