La indignación de Diego Ramos tras el comunicado de Jey Mammon: “Es absurdo”

Este miércoles, Jey Mammon realizó un descargo frente a cámara que subió a sus redes sociales, donde se defiende de la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. Uno de los que dio su opinión fue Diego Ramos, que mostró su indignación en Intrusos

Todo se inició cuando el panel del ciclo de espectáculos de América comenzó a analizar la filmación del músico y conductor. “Jey dijo ‘a Lucas lo conozco el 25 de Abril del 2009, él tenía 16, Lucas dice que tenía 14′”, comentó Guido Zaffora y Maite Peñoñori agregó: “Hay una cuestión de fechas que para la justicia tiene que ser muy fácil de determinar”.

“Es tremendo, porque parece que estamos en la cola de un supermercado sacando cuentas para ver si alguien violó o no a un pendejo, si él dice la verdad y si alguien es abusador o no cuando la justicia se tendría que haber ocupado en su momento. Entiendo lo que estamos hablando, pero es absurdo”, argumentó Diego Ramos luego de que se comenten las fechas en las que el conductor desvinculado de Telefe habría estado con el denunciante.

Diego Ramos

“A mi lo que mas me llama la atención, es que a mi no me importaría tanto lo que pienses vos lo que hice, sino hablarte a vos (haciendo referencia a Lucas), que estás diciendo algo que yo supuestamente hice. Porque por más que te hayan pasado las barbaridades que te pasaron, ¿por qué tenés que cagarme la vida a mi?”, comentó Ramos, invitado al ciclo que conduce Flor de la V.

“Otra cosa, es que cuando se refiere a Lucas es cuando más vehemencia tiene, cuando más baja el tono, a mi me importaría saber por qué estas diciendo eso de mi”, sumó el actor. “Podes creerle o no, pero yo con mis amigos me juntaría, estaría indignado con la situación, y no puedo creer cómo que si andába por la calle a los besos como dice, el entorno de esa época no lo sabía”, se preguntó luego ante las repercusiones del descargo de Jay.

Jey Mammon rompió el silencio en un posteo en sus redes luego de la grave denuncia de parte de Lucas Benvenuto, quien aseguró haber tenido una relación con él cuando era menor de edad.

“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, señaló al comienzo de la filmación.

“Es por eso que hace una semana más o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar”, continuó el presentador de La Peña de Morfi.

Jey Mammon rompió el silencio: "No violé, no abusé y no drogué a nadie"

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, añadió, antes de relatar su versión sobre el encuentro con Lucas Benvenuto, quien realizó la denuncia.

“Ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor, yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, afirmó el conductor en el video que dura 7 minutos.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Seguir leyendo: