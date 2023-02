Las vacaciones exóticas de Analía Franchín en Tailandia: “Naturaleza”

Las vacaciones de Analía Franchín

Analía Franchín suele compartir en sus redes sociales imágenes de su vida laboral y personal. En esta oportunidad, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) compartió con sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram algunas postales y videos de sus vacaciones exóticas a Tailandia.

“Naturaleza”, escribió la influencer al publicar una imagen posando con una malla en una lujosa embarcación, con un paisaje imponente de lujo. Además en sus historias, posteó imágenes increíbles de los lugares paradisíacos que visitó en país del Sudeste Asiático que se destaca por tener hermosas playas tropicales, ruinas antiguas y templos.

“Cuentan que hace miles de años estaba abajo del agua y que las manchas naranjas quedaron de los corales”, explicó junto a una foto en la que se ve un hermoso barranco rodeado por aguas. Fascinada con Tailandia, ella misma manifestó: “¡Cómo jurarles que no hay filtros!”.

Durante esta escapada, Analía se sorprendió al ver las viviendas y contó un detalle muy llamativo sobre una de las costumbres culturales y religiosas que se respeta en este país: “Acá en todas las casas construyen casas para los espíritus. Los cuidan y les dan ofrendas todos los días”.

Analía Franchín

Anteriormente, Franchín viajó a Tahití con su amiga Verónica Lozano y sus respectivas familias. De esta manera disfrutaron de esta escapada a la Polinesia, luego de que la conductora de Telefe se recuperara de un grave accidente que sufrió cuando tuvo un accidente en un centro de esquí de Aspen, Colorado, en los Estados Unidos.

En febrero del año pasado, Lozano se cayó desde la aerosilla que la trasladaba a siete metros de altura e impactó sobre la nieve. Luego de caer de siete metros de altura, sufrió la fractura de ambos tobillos, y a los pocos días fue operada en Colorado. En ese momento la acompañaron su marido Corcho Rodríguez, su hija Antonia y su amiga Analía.

De vuelta en Buenos Aires, empezó la rehabilitación, primero con las botas ortopédicas, luego con vendaje y finalmente después de que le sacaran los puntos pudo volver a usar zapatillas, aunque siempre sin hacer fuerza de apoyo. “Paciencia, alegría, gratitud, amor”, fueron las cuatro palabras con las que describió sus sentimientos al ver cómo estaban sanando sus pies a lo largo de este último tiempo. A los pocos días volvió a trabajar y de a poco fue recuperando la cotidianeidad.

Analía Franchín compartió en sus redes su viaje a Thailandia

Más postales del viaje de Analía Franchín a Thailandia

Ocho meses más tarde de este accidente, Verónica habló con Catalina Dlugi en su ciclo de La Once Diez y recordaron aquel momento estremecedor. La conductora aseguró que no tuvo real dimensión de lo que había pasado hasta que vio las imágenes. Que se apoyó en su sentido del humor a prueba de todo y en el sostén de su marido, sus familiares y sus seres queridos.

“En los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue una mierda. Pero siento que ya está, no me quedó trauma”, aseguró la conductora en el programa radial Agarrate Catalina. Y reveló que no tiene pensado abandonar las pistas: “Volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas”.

“Me asesoré bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal, porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio”, admitió Lozano. “Ellos se hicieron cargo lo que costó la intervención quirúrgica, y no quería volver a pasar por todo eso”, agregó la conductora, y se refirió a los tiempos judiciales: “El juicio era de acá a dos años, quería soltar esa energía”, cerró.

