Empoderada, Flor Vigna libera en su nueva canción el peso de un desamor que le marcó la vida

Entrevista A Flor Vigna - ¿Prefiere canciones de amor o desamor?

Revuelve los recuerdos y revive esa sensación, aún siente el gusto de esa ilusión que tiempo atrás se quebró. En la memoria de Flor Vigna aparece ese viejo amor que la marcó para siempre. Pero lejos de sufrir, transformó aquella experiencia en ”Lotería”, una cumbia donde la artista se empodera e invita a soltar el peso de un desamor.

A puro baile, desde las playas de Brasil –de vacaciones con amigos– la joven canta reviviendo aquella infidelidad donde su exnovio la engañó con una amiga: “Ella era poesía. Él era puro cuento. Y una noche de drama, lo encontró en la cama, besando a su amiga”.

Flor Vigna estrenó su nuevo tema: Lotería

Encarnando a una joven que inspira liberación, le contesta a aquel hombre que no la valoró. En sus palabras no hay rencor, sino una búsqueda de sanación. “Todos tuvimos un dolor que, por ahí hasta incluso superado, nos marcó una etapa de vida muy power. No lo quiero ver ni figurita al pibe, pero es como que al ver a esa nena de 18 años que estaba hecha percha y que gracias a esa percha, después se pudo transformar en ‘lo voy a dar todo para priorizarme y para cumplir mi sueño’. Esa historia me marcó un montón. Creo que así le pasó a mucha gente”, revela Vigna.

Después de ese quiebre la artista no sabía cómo seguir adelante sin su ex. “Yo sentía que no podía vivir sin esa persona y lloraba un montón con mi mamá, y como que no le encontraba sentido a la vida. Ahí me decía: ‘Pará, ¿y ahora cómo hago?’”, cuenta con un tono calmado y pausado.

Entrevista A Flor Vigna - Cómo surgió su nueva canción, Loteria

Así, aquella joven que intentaba secar sus lágrimas y encontrar un nuevo sentido en la vida fijó su mirada en el mundo artístico. A partir de entonces intentó ser una de las protagonistas de las tantas series y novelas que le quitaban el mal rato y empezó a estudiar en las escuelas de Julio Bocca y Reina Reech. Fue ahí cuando se forjó esta Vigna decidida, fuerte y que anhelaba dejar su sello en cualquier rubro en el que emprendiera, tal como ahora en la música.

La génesis de Lotería

Con varios lanzamientos encima como “Uy”, “Suelto” y “Una en un Millón”, temporadas en la Costa y shows por todo el país, la cantante de Floresta celebra el éxito de “Lotería”. La misma ya reúne más de 253.000 reproducciones solo en YouTube.

Sin embargo, esta no era la única versión que existía de la canción. Así lo explica Vigna: “Escribí una versión que se llama ‘Vida’ y otra que se llamaba ‘Novela’. En esta última, que es la que salió, tenés drama y amor. Y la versión ‘Vida’ es otra cosa que también me estaba pasando en el momento que hablaba más de la ansiedad. Decía: ‘Quiero encontrarle la vuelta a la ansiedad que me pesa, hacer feliz a mi vieja, curarle los males que le dan tristeza, pagarle a todos la renta, –yo amaría ser como un futbolista que le paga la renta a todos los familiares–, invitar muchas cervezas, poder frenar la cabeza, ver a mis amigos y ser yo de vuelta’. Hablaba de otra cosa biográfica”.

Flor Vigna estrenó su nuevo tema: Lotería

No fue sino hasta último momento que la artista y su equipo se decidieron por la versión actual. “Cuando grabé con mis amigos no sabíamos cuál de las dos canciones iba a hacer. Me encantaba grabarla con ellos porque la canción hablaba un poco de eso: frenar la cabeza y vivir las cosas más simples de la vida. Y bueno, finalmente nos decidimos por la otra, que yo al principio decía: ‘Ay, no sé si me animo a contar esto porque nunca lo conté'. Y bueno, el equipo me dio fuerzas”.

¿Amor o desamor?

Esa duda sobre qué escribir dio vueltas y vueltas en la cabeza de Flor por bastante tiempo. Tiempo atrás sostenía que el “desamor garpaba más”. Ya sea por inspiración o por experiencias propias, hasta ahora la siempre elegía el desengaño amoroso. “Yo siento que por ahí las canciones de amor no son tan apasionantes, a no ser que estés en un amor utópico como el que yo me siento ahora”, reconoce Vigna, para explicar por qué se inclinaba por aquella temática.

Y justamente ese presente lleno de amor viene a cortar esta racha porque su próximo tema estará dedicado a su novio, Luciano Castro. “Ahora, en febrero, salgo con un tema de amor. Íbamos a salir con otro tema, que ya estaba grabado, el videoclip, el master, todo, y salió esta canción. Realmente nunca creamos una canción tan bonita en 40 minutos, pero salió una que está dedicada a mi novio, porque lo extrañaba mucho, porque no lo veía como hacía un mes. Fue como que nos miramos con Tavito (su mejor amigo y productor musical) y dijimos: ‘Esta canción tiene que salir ya’”, revela.

Entrevista A Flor Vigna - Corte 2Entrevista A Flor Vigna - ¿Por qué llora en sus shows?

“No me importa que no garpe; yo la quiero. La próxima canción va más desde el lado de ‘Lotería’, digamos que es una voz un poquito más sincera por así decirlo”, afirma, sobre esta dicotomía entre canciones de amor y desamor.

Lejos de quedarse en los desamores del pasado, la cantante vive un gran presente con su novio. Así también lo contó días atrás en su cuenta de Instagram donde, a través de diversas historias en las que mostraba abrazos y diversos momentos juntos, soltó todo su amor detallando cuánto lo extrañaba.

Y si bien sigue explorando en la música, por ahora toda su esencia se transmite en forma de cumbia. “Hay algo de mí que pide expresarme a través de ese género, viste. Y estoy contenta porque creo que un poco marca el estado de cada uno. Antes me pasaba un poco más con el estilo Lo-Fi, como que todas las melodías que salían de mí eran así. Ahora estoy muy cumbiera, me encantaría seguir incursionando un poquito de todo, y hasta sacar una canción sensual”, cuenta Flor Vigna, entusiasmada, sobre los temas que están por venir.

