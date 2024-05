Todo lo que sabemos sobre el Cinco de Mayo es falso

El origen militar y resistencia mexicana caracterizan la verdadera esencia del Cinco de Mayo, lejos de los clichés sobre la fiesta. (Spencer Platt/Getty Images)

El verdadero significado del Cinco de Mayo -festividad más conocida como excusa para beber margaritas, comer tacos y celebrar el Día de la Independencia de México- no podría estar más lejos de los estereotipos.

En realidad, es la celebración de una victoria militar mexicana sobre los franceses.

Según cuenta la leyenda, al conocer la noticia de la victoria, los mineros mexicoamericanos de Columbia, California, dispararon al aire, lo que algunos historiadores citan como la primera celebración del Cinco de Mayo. Desde entonces, los mexicano-americanos han aprovechado el día para honrar su orgullo étnico, afirmó Alexander Aviña, profesor asociado de Historia Latinoamericana en la Universidad Estatal de Arizona.

“A día de hoy, la celebración del Cinco de Mayo está mucho más extendida en Estados Unidos que en México”, afirmó Aviña.

¿Cuáles son los orígenes del Cinco de Mayo?

En primer lugar, el Cinco de Mayo no tiene nada que ver con el Día de la Independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre.

En cambio, se refiere a una famosa victoria militar cuando un ejército mexicano pobre, mal equipado y mal armado fue capaz de luchar contra un ejército francés superior en las afueras de la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862.

México había atravesado una guerra civil de tres años y su presidente, Benito Juárez, decidió suspender la devolución de los préstamos a Gran Bretaña, España y Francia. (México debía en total unos 80 millones de pesos o 4 millones de dólares al cambio actual, según el gobierno mexicano).

Napoleón III, el líder de Francia en aquel momento, quería crear un Imperio Francés en América Latina y decidió empezar por el país norteamericano. Para ello envió entre 8.000 y 10.000 soldados, explicó Aviña.

Pero cuando las tropas francesas intentaron llegar a Ciudad de México se encontraron con la mal equipada unidad mexicana estacionada en Puebla. México ganó la batalla, pero finalmente viviría bajo el dominio francés durante años.

De la Reconexión Cultural a la Comercialización: La Evolución del Cinco de Mayo en EE.UU. (Mike Zarrilli/Getty Images)

La fiesta parece más popular en Estados Unidos que en México. ¿Por qué?

Para las comunidades mexicano-americanas, sobre todo en el Oeste y el Suroeste, la fiesta no solo tiene que ver con una victoria militar. También es una oportunidad para celebrar la cultura y la identidad mexicanas.

“La fiesta no se creó en México, sino en Estados Unidos por los latinos que viven en el país”, aseguró David Hayes-Bautista, profesor de salud latina en la UCLA y autor de El Cinco de Mayo: An American Tradition.

Los activistas del Movimiento Chicano, un movimiento social y político de los años sesenta y principios de los setenta, llamaron la atención sobre la festividad, que no se celebraba ampliamente en aquella época, según escribió el académico de estudios chicanos Rubén A. Arellano en The Washington Post en 2022.

“Los activistas revivieron la inactiva festividad para reconectar con la patria mexicana de sus antepasados”, escribió Arellano. “Los activistas chicanos eligieron el Cinco de Mayo porque veían su lucha contra el racismo sistémico que enfrentaban en Estados Unidos bajo la misma luz”, agregaron.

En México, el Cinco de Mayo no se celebra ni de lejos en la misma medida que en Estados Unidos, y no es una fiesta nacional. Las celebraciones más importantes tienen lugar en la ciudad de Puebla, donde se organiza un desfile que incluye una recreación de la batalla, pero no están muy extendidas.

En las últimas décadas, ha aumentado el conocimiento de esta festividad, así como su comercialización. “Las empresas se han esforzado por convertir este día en una oportunidad comercial, y lo han conseguido”, afirmó Aviña. “Ahora, se ha generalizado”, señaló.

Entre desfiles en Puebla y festividades en Estados Unidos, el Cinco de Mayo es una jornada de reflexión cultural tanto como de celebración. (AP/Don Ryan)

¿Cómo se celebrará el Cinco de Mayo este año?

En Los Ángeles, la fiesta del Cinco de Mayo se celebra con música tradicional mexicana, como mariachis y marimbas. En años anteriores, también se ha celebrado una exhibición de coches lowriders, un estilo de coches personalizados muy popular entre los mexicano-americanos.

Dallas celebra su propio festival con música en directo y comida. Denver lo celebra con carreras de chihuahuas y un concurso de tacos. “Vamos a tener nuestras propias grandes celebraciones aquí la semana que viene, pero la gente no sabe por qué lo celebramos. Y esa es la ironía”, dijo Hayes-Bautista.

“Varios latinos le han dado la espalda a la festividad, diciendo que fue inventada por las corporaciones para vender productos y que a propósito no la celebran”, añadió.

La comida también es un componente importante de muchas celebraciones. A lo largo de los años, The Post’s Voraciously ha ofrecido varias opciones de recetas, incluyendo chiles rellenos y molletes, así como cócteles festivos y maridajes.

“A pesar de que se asocia con una excusa para beber en exceso y usar atuendos vagamente mexicanos (y a menudo ofensivos), nos gusta marcar el día como una oportunidad para disfrutar de los sabores y comidas mexicanas clásicas”, escribió en 2019 Kari Sonde, asistente editorial de Food.

(*) The Washington Post

(*) Rachel Hatzipanagos es redactora del Washington Post.