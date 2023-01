Sancionaron a BZRP a horas de estrenarse el video con Shakira: los motivos

Duki y BZR, la colaboración que YouTube dio de baja

Los ojos del mundo están en el productor argentino Bizarrap, quien en cada intervención musical que genera logra millones de reproducciones y récords de visualizaciones. Así, no era de extrañar lo que se generó el miércoles 11 de enero con el estreno de la Music Session #53 con la cantante Shakira, que no tuvo ningún prurito a la hora de referirse a su ex Gerard Piqué, e incluso nombrar a la nueva pareja de éste, la estudiante Clara Chia Martí.

Sin embargo, el productor ya había generado una revolución, pero más en el ámbito local, al estrenar el último día de 2022 un tema en homenaje a la Selección Argentina tras su triunfo en el Mundial Qatar, en el que es acompañado por Duki. El tema se llama “3 estrellas en el conjunto” y hace referencia a la tercera Copa Mundial de Fútbol que ganó el equipo capitaneado por Lionel Messi. El video fue publicado en YouTube apenas pasada la medianoche del 31 y en menos de 9 horas alcanzó más de 1,7 millones de reproducciones y más de 30 mil comentarios.

La nueva colaboración de Duki y Bizarrap tiene una duración de 4.42 minutos y también cuenta con la colaboración de la banda “La T y la M”, que hacia el final le da un toque cumbiero al tema de trap. En el video, se puede ver al productor musical y a la pareja de Emilia Mernes cantar frente a la cámara en una cancha de fútbol de barrio y lucir la camiseta de la Selección Argentina con las 3 estrellas.

La portada de "3 estrellas en el conjunto" en YouTube.

“Gracias infinitas y eternas a la selección. Somos campeones del mundo”, escribió el Duki en sus historias de Instagram para anunciar el lanzamiento de “3 estrellas en el conjunto”. En tanto, Bizarrap había realizado una encuesta a sus seguidores a través de una historia con una foto de la remera de la selección argentina, donde preguntó: “¿Saco un tema antes de fin de año?”. Apenas 6 horas después, 1 millón de seguidores habían contestado que sí, y escribió: “¿Qué decís Duki? ¿Lo sacamos?”.

Sin embargo, en las últimas horas pasó algo que no habían tenido en cuenta al momento de publicar el video, y es el hecho de contar con imágenes del Mundial de Qatar de las que no tienen derechos, según lo que informó la FIFA. Así, al tratar de visualizarlo, se podía leer en pantalla un cartel que aseguraba: “Video no disponible. Este video incluye contenido de FIFA, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor”.

Así se ve la portada tras el bloqueo de YouTube al video de Bizarrap

Sin dudas esto es un llamado de atención para el artista, ya que bloquedo a un video es tomado como una infracción, que de repetirse puede repercutir incluso hasta en el cierre de su cuenta, perdiendo de poder visualizarse online el resto de los videos subidos.

El video en cuestión comienza con las imágenes del último penal que metió Gonzalo Montiel en la final contra Francia y el abrazo inmenso entre Leandro Paredes y Lionel Messi que automáticamente se dieron un segundo después tras resultar campeones del mundo. “18/12/2022, faltan 100 minutos y ya no tengo voz, el cuerpo que no aguante y quiere ser campeón, le hablamos al cielo y la trajo Dios”, son los primeros versos de “3 estrellas en el conjunto”, en referencia a la pasión y tensión que vivieron los hinchas antes de que empezara el partido que le dio a Argentina el tercer título mundial.

A lo largo de la letra, se pueden escuchar homenajes a los distintos jugadores de la Selección Argentina. Dibu Martínez, Cuti Romero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, son algunos de los nombres que menciona el tema.

