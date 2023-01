Gran Hermano 2022: el padre de Ariel explicó el motivo por el que su hijo aumentó 60 kilos en dos años

Gran Hermano 2022: el padre de Ariel explicó por qué su hijo aumentó 60 kilos en dos años

Ariel Ansaldo entró en la casa de Gran Hermano (Telefe) como parte del repechaje hace casi un mes. El participante tiene 44 años, es oriundo de Berazategui y trabaja como parrillero. Entró al reality con un perfil alto y desinhibido, muy dispuesto a conocer los ambientes de la casa y a divertir a todos pero esas intenciones pronto se esfumaron. En varias oportunidades, el hermanito fue discriminado por pesar 140 kilos con apodos y comentarios desafortunados, lo que lo fue alejando del grupo hasta dejarlo prácticamente solo.

En este contexto, Roberto Ansaldo habló del cambio físico que tuvo su hijo en una entrevista con el ciclo A la Barbarossa (Telefe): “Hace tres años, cuando empezó el covid, Ariel pesaba 78 kilos y yo también pesaba mucho menos, siempre fui flaquito. Pero acá en casa, comiendo, con la parrilla, no saliendo, Ariel se excedió. Yo sé que dentro de unos meses él va a volver a ser como antes”.

“¿Te duele que le digan gordo?”, le consultó la conductora Georgina Barbarossa. Roberto le respondió: “Sí, una cosa es que una amiga te lo diga en privado, pero otra es que se lo digan adelante de cuatro millones de personas que están mirando”. Luego, señaló que los ronquidos de Ariel, que generan molestia entre sus compañeros, son algo reciente y que cesarán cuando su hijo pueda bajar de peso.

En el programa también hablaron con Susana, la esposa de Roberto, quien se refirió a la mala relación que hay entre Ariel y Alfa. “Se enoja, pero no físicamente. Hasta ahora se estuvo reprimiendo. Lo vi tenso”, opinó. Cuando la conductora le dijo que esperan la reacción de Ariel, Susana estuvo de acuerdo: “¡Sí! Que reaccione, que haga un asado. La gente le dio una oportunidad, así que que la aproveche. Es la última oportunidad que tiene. ¡Reaccioná, nene!”.

Una de las últimas peleas entre Alfa y Ariel ocurrió este lunes, cuando el parrillero decidió cambiarse el traje de baño en el patio. Es verdad que el reality es un juego en el que la premisa número uno es la falta de intimidad. Y que los concursantes siempre son tomados por las cámaras del programa. De manera que, para los televidentes, es lo mismo que se cambien de ropa en cualquier lugar, por lo que la mayoría lo hace tratando de taparse con alguna prenda. Sin embargo, para los que están dentro del concurso, resulta chocante que alguien no tenga ningún prurito en desvestirse en frente de todos.

Ariel se desnudó en el patio y Alfa se enojó

Tras haber sido salvado de la eliminación en la gala del lunes, Ariel decidió disfrutar de una tarde de pileta. Y, después de nadar un rato, se dirigió a la galería, dónde se quitó la malla, se sentó y, cubriendo sus partes íntimas con una toalla, procedió a ponerse un short seco sin preocuparse por quienes lo miraban a su alrededor.

Indignado frente a esta situación, Alfa no se quedó callado. “Puaj... Loco... en pelotas en el sillón, que asco me da”, dijo enojado. Luego se dirigió a Maxi buscando su complicidad . “Mirá cómo pone las bolas en el sillón. Puaj... en pelotas en el sillón, qué asco, qué asco que me da”, protestó. Pero el cordobés siguió con su rutina de entrenamiento sin darle mayor importancia a la situación.

Así, después de pararse como para ingresar a la casa, Alfa se dirigió al nuevo participante y lo increpó: “Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio...”. Pero Ariel le respondió con un lacónico: “No me hinchas las bolas”. Entonces, cada vez más molesto, el exvendedor de autos le retrucó levantando el tono de voz: “No, no hincho las bolas... es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla”.

