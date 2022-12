Harry Styles deslumbró con sus dos shows en River y demostró por qué es el ídolo pop del momento

Harry Styles colmó dos estadios de River este fin de semana

Ante una extasiada audiencia que colmó el estadio de River, Harry Styles completó este domingo los dos shows del Love On Tour que tenía previstos en Argentina con un deslumbrante concierto de corte estrictamente pop, en el que su sola figura bastó para colmar las expectativas de sus fans; quienes agotaron las entradas.

Harry Styles en River: el regreso más esperado del año, la locura de las fans y el aliento a la Selección El artista volvió a Buenos Aires luego de cuatro años como parte de su gira Love On Tour. Sensualidad, estilo indiscutible y mucho carisma en el primer show del británico que bate todos los récords VER NOTA

Esta gira, que lo llevó por todo el mundo, puso el foco más que nada en su último álbum de estudio, Harry’s House (2022), pero también deleitó a su público con las canciones del exitosísimo Fine Line (2019), que iba a presentar ante el público local en 2020 cuando las restricciones que impuso la pandemia obligaron a una postergación.

Tras más de dos años de expectativa por ver al ídolo, la fiebre de sus fans dio que hablar en el tiempo previo a los recitales, con una comunidad de Harries -como se conoce a sus seguidores- que realizó acampes por más de seis meses y se preparó mucho tiempo para vivir la experiencia al máximo.

Muchas fans de Harry Styles acamparon en las afueras del estadio durante 6 meses para asegurarse un lugar cerca del escenario

La pasión que el artista (que además de músico es actor) despierta entre sus fans es de una magnitud tal que remite al efecto que producían ídolos como los Beatles en la cima de su carrera.

Del look veraniego de Rihanna a la explosión de color de Harry Styles: celebrities en un click Además, Demi Lovato muy elegante con un diseño bicolor y Zoe Saldaña se animó a un ítem muy original VER NOTA

Gritos de devoción, un coro permanente cantando cada canción hasta quedar sin aliento, remeras, boas de plumas, sombreros, looks de corazones y vinchas alusivas, carteles de todo tipo, lágrimas, risas: el show desplegó un recorrido por su repertorio que propuso, a la vez, un viaje de emociones entre sus fans.

Styles, de 28 años, lleva una exitosa carrera que ya tiene más de 12 años en la música y un inicio en la banda One Direction. Hoy, es uno de los músicos más relevantes de la escena pop y marca el rumbo en el género renovándose y reinventándose.

Nélida Roca: la vedette que definió su oficio y que desapareció misteriosamente durante su apogeo Hace 23 años moría Nélida Mercedes Musso, tal su verdadero nombre. Cómo conquistó la Calle Corrientes y los logros que obtuvo. Los motivos por los que se alejó al llegar a la cima y no volvió a aparecer públicamente. El misterio alrededor de su vida y de sus últimos años VER NOTA

En vivo, se lució con un show que fue una experiencia de carisma electrizante desde el momento en que pisó el escenario y hasta el apagón final.

El británico se ganó a sus fans bailando, corriendo de lado a lado por el escenario e incluso lanzando besos

La apertura de ambas noches estuvo a cargo de Koffee, nombre artístico de la cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista jamaiquina Mikayla Simpson. Koffee se planta ante el mundo como la embajadora de un nuevo reggae con el que hace furor: su EP debut Rapture (2019) ganó como mejor álbum del género en los Grammy. Elevó la temperatura con sus excelentes canciones entre las que estuvieron Pull Up, de su último trabajo Gifted (2022) y Toast, de Rapture, con la que cerró su presentación. Koffee dejó un River lleno de energía luminosa que sentó las bases ideales para lo que vino instantes después.

Luego del show de Koffee, en un River colmado de expectativas, la espera se acompañó de una playlist para ir preparando el clima para el show que concluyó con Bohemian Rhapsody, el clásico de clásicos de todos los tiempos de la emblemática banda inglesa Queen, con la que todos los presentes quedaron expectantes y con la mirada clavada en el escenario, intuyendo que la salida del artista era inminente.

“La siguiente canción que voy a cantar para ustedes es increíblemente especial para mí”, aseguró Styles antes de tocar Matilda

El sábado, la previa del show coincidía con el partido de Argentina - Australia en los octavos de final del Mundial, que fue transmitido en las pantallas gigantes del escenario para que los fans no se perdieran de verlo. Tras el triunfo argentino, Harry Styles salió eufórico al escenario a festejar el resultado junto al público, que enloqueció al ver al ídolo celebrando a la selección nacional con pasión, agitando los brazos como un hincha más a pocas horas de su show.

El domingo fue el turno de Inglaterra, el país natal del artista, en su partido contra Senegal, y Harry tuvo ocasión para otra celebración en un fin de semana donde tanto sus seguidores como él festejaron en vivo la alegría de sus respectivos triunfos.

Pasadas las 21 horas, los miles y miles de fans se unieron en un grito común cuando bajaron las luces y comenzaron a sonar los primeros acordes. Se trató de fans que debieron esperar mucho tiempo para ver a su ídolo, ya que debió reprogramar sus recitales por la pandemia. Harry Styles hizo su aparición sobre el escenario y arrancó el show con Music For a Sushi Restaurant.

Palpitando el final del show, las fans más nostálgicas pudieron cantar What Makes You Beautiful, el éxito de la boyband One Direction

Los carteles de los fans sobresalían en la multitud agitándose de pura emoción. Hay algo muy potente en la relación del británico con sus seguidores: es famoso por hacerlos parte de su show. En su primera noche, luego de cantar Golden, el artista le habló a todo su público, saludando a los presentes en español y volviendo a felicitar a los argentinos por el triunfo en el partido Argentina - Australia, gesto que ovacionó todo el estadio.

Además de presentar canciones de Harry’s House, como Daylight, Cinema, Keep Driving y Satellite, Styles no privó a sus fans, que lo esperaron durante dos años, de éxitos de su repertorio como Watermelon Sugar High, Matilda y Adore You, que fueron coreadas por el público con devoción. Con un repertorio más que completo, el cierre llegaría con los bises Sign of the Times, As It Was y Kiwi que puso el punto final a una primera noche que no hizo más que confirmar el enorme talento del músico y el amor de sus fans argentinos.

Fueron más de 120 mil las entradas vendidas para los shows, sin contar las nuevas localidades por ampliación de la platea

El sábado se vivió un momento especial cuando el artista reconoció carteles de fans que cumplían años ese día. Invitó al público a cantar el feliz cumpleaños con él y pidió que lo hicieran también por su hermana. Además, esa noche Harry les regaló a sus fans argentinos una interpretación de Medicine, canción que no suele incluir en sus setlists.

“Fue el más maravilloso fin de semana”, dijo este domingo, y encaró la despedida con la épica Sign of the Times. En el final, prometió un pronto regreso: “Los amo. Hasta la próxima, Buenos Aires”.

A pocos días de terminar el 2022, Harry Styles dejó otro recuerdo imborrable al público argentino en un año que contó con las visitas de enormes artistas de todo el mundo y shows de primer nivel como Coldplay, Foo Fighters, Miley Cyrus, Metallica, Dua Lipa, Guns N’ Roses, Maroon 5 y Kiss, entre otros.

Seguir leyendo: