Primavera Sound Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el megafestival que llega desde Europa

La previa al Primavera Sound, el festival Road to Primavera realizado en octubre de este año.

En la Ciudad de Buenos Aires la música estará a flor de piel durante toda la semana. Se trata de Primavera Sound Buenos Aires, una edición de uno de los eventos musicales más prestigiosos a nivel global que llega por primera vez al país.

Producido por DF Entertainment junto a Primavera Sound, el festival tiene 20 años de trayectoria en Barcelona y un modelo único en el mundo. Además de traer grandes artistas de renombre internacional, el objetivo es darle un lugar a la música alternativa o emergente.

Los Arctic Monkeys serán los encargados de darle un cierre a la primera edición de Primavera Sound Buenos Aires.

Es por eso que los asistentes podrán escuchar desde el hip hop del rapero Travis Scott hasta el rock sensual de los Arctic Monkeys, pasando por las melodías experimentales de la islandesa Björk y la cumbia 420 de L-Gante.

Los shows serán los días miércoles 9, sábado 12 y domingo 13 de noviembre en el predio de la Costanera Sur y contarán con seis estadios diferentes: Flow, Samsung, Heineken, Primavera, Nobody is Normal y Bits by Axion.

Björk es una de las compositoras más excéntricas del Primavera Sound.

Con apertura a las 16.30, hoy se presentarán Feli Colina, Javier Mena, Julieta Venegas y Björk -a modo de cierre a las 21 horas y como una de las artistas más esperadas de todo el festival-.

El protagonista del primer día del fin de semana será el hiphopero estadounidense Travis Scott, quien tocará sus mayores éxitos hasta casi la una de la mañana. Con apertura de puertas a partir de las 14 horas, el predio recibirá durante el día a Olivia, Jessie Ware, Father John Misty y Charly XCX.

La artista Mitski se presentará el día 12 en el Escenario Samsung.

Otros artistas reconocidos del sábado son Mitski, Hernán Cattaneo, El Doctor, Los Planetas, Niña Lobo, Fausto Bahía, Tayhana, Santiago Uribe y Miranda; mientras que L-Gante y Damas Gratis realizarán un espectáculo en conjunto desde las 0.45 am hasta las dos de la mañana.

El show del domingo tendrá varios protagonistas. Artistas como Lorde, Beach House, Interpol, Phoebe Bridgers, Japanese Breakfast, Badsista, Mujercitas Terror, Juana Aguirre y muchos otros darán paso a un cierre muy esperado.

En el Escenario Flow los legendarios Arctic Monkeys, autores de Do I Wanna Know?, brindarán un recital de una hora y media a puro indie rock -una de las fechas más demandadas de todas- hasta la madrugada, para luego dar paso en el Escenario Primavera a la reggaetonera española Bad Gyal y su Flow 2000.

Travis Scott será el protagonista del sábado con su show de cierre.

Para ver las ubicaciones de los estadios, el lineup de cada día e información en tiempo real, se sugiere descargar la aplicación Primavera Sound Buenos Aires para IOS y Android.

Los detalles del evento

El megaevento urbano preparó también el festival Primavera en la Ciudad; con propuestas de música emergente local e internacional en salas diseminadas por los barrios porteños. Estos shows, que se iniciaron el lunes de esta semana y terminarán el viernes 11, se realizarán en Niceto Club, Teatro Vorterix, el Complejo Art Media, Camping, Usina del Arte, Underclub y Groove.

El sábado tocará Miranda en el Escenario Heineken.

Algunos de los artistas que se presentarán son Daniel Melero, Mitski, Amaia, Dillom, ODD MAMI, L-Gante, Damas Gratis, Saramalacara, Melanie Williams & El Tabloide, BB Asul Doppel Gangs, Amaia, Lucy Patané, Los Planetas y Paco Leiva.

Además, el único medio de pago durante Primavera Sound Buenos Aires serán las pulseras que funcionan como “pasaporte de ingreso”. Estas se pueden cargar con dinero a través de la web de All Access o en los centros habilitados del predio para comprar merchandising o gastronomía en los más de 40 puestos de comida.

Para adquirir tickets, se puede ingresar al siguiente enlace.