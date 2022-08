La palabra de Tini, Palito Ortega y Abel Pintos después de ganar en los Premios Gardel 2022

En los Premios Gardel 2022, Tini se llevó el de la mejor canción del año por "Miénteme", su colaboración con María Becerra (Fotos: Prensa Premios Gardel 2022)

“Hola, buenas nocheeees”, fue lo único que necesitó vociferar Tini para hacer gritar a todo el Movistar Arena. La cantante se subió al escenario para recibir la estatuilla por la canción del año de los Premios Gardel 2022, otorgada al infeccioso hit “Miénteme”, firmado junto a María Becerra, a quien se lo dedicó: “Un saludo muy grande para María que no pudo estar esta noche: te amo, te admiro, gracias por haberme acompañado en esta canción que nos trajo tantas coas tan hermosas”.

Stoessel también le agradeció a su equipo y también a sus padres, Alejandro y Mariana Muzlera, presentes en la ceremonia. Y, por supuesto, a su público: “Muchas gracias a toda la gente por haber votado, carajoooo!”, festejó antes de retirarse y prepararse para volver al tablado un rato después, para entonar “Carne y hueso” como preludio a su dueto histórico con David Lebón (”Seminare”, de Serú Girán).

Tini recibió el premio de mano de Patricio y Gastón Sardelli, de Airbag, quienes previamente habían resultado ganadores como mejor álbum de grupo de rock (por Al parecer todo ha sido una trampa). “Fue una sorpresa, estamos contentos y es más un premio de nuestros seguidores que nuestro. Hace cinco años que no sacábamos discos, casi, que para una banda o cualquier artista es una bocha. En la pandemia fuimos acomodándolo, entramos en las mezclas, entramos al estudio, remezclamos, regrabamos, aparecieron canciones nuevas y se cerró el disco y creo que se lo merece. Creo que es el disco que representa esta música”, dijo Pato en conferencia de prensa y un rato después de haber prendido fuego el escenario con su guitarra.

Palito Ortega fue elegido en la categoría a mejor álbum de artista romántico - melódico en los Premios Gardel 2022

Palito Ortega también dijo lo suyo luego de llevarse el premio al mejor álbum de artista romántico - melódico otorgado a Te llevo bajo mi piel. “Recibir un reconocimiento tan importante me emociona porque esto es el reconocimiento a una trayectoria, y al esfuerzo ya no particularmente de un artista, sino de todos los que trabajan alrededor: los arregladores, los músicos, los técnicos... Siempre estoy muy agradecido por supuesto a la gente que ha hecho posible que uno llegue a esta altura de la vida, a este momento de nuestra carrera, que ya es muy extensa”, expresó ante la prensa.

“Estaría mintiendo si digo que uno no tiene siempre las ganas de decir: ‘Lo voy a ganar, quiero ganarlo’. Competí con gente talentosa y gente querida, pero cuando trabajamos lo hacemos con el deseo de que eso trascienda y también tenga un reconocimiento”, agregó el popular cantante.

Otro de los galardonados de la noche fue Abel Pintos, quien se llevó la estatuilla a mejor álbum de artista pop por El amor en mi vida. “Cuando me nombraron ganador de la terna me sorprendió mucho, verdaderamente, porque vine casi sin ninguna expectativa. Yo creo que esta noche es una fiesta muy especial porque creo que se está celebrando un recambio generacional, más que un recambio una llegada generacional muy fuerte de la música Argentina. Se está viviendo con todos los chicos que están ganando premios y que están arrasando con todo y a mi me pone muy contento. Este premio también es especial porque es el álbum más pop de mi carrera, así me lo propuse antes de volver a las raíces”, dijo.

Abel Pintos se ganó el premio al mejor álbum artista pop

Además, Pintos describió cómo se siente de compartir la escena con artistas jóvenes y reflexionó sobre este momento. “Todas las noches estuve pensando y haciendo memoria del minuto en el que algunos colegas míos y yo fuimos parte de ese cambio generacional y de repente uno se da cuenta que el tiempo pasa. Cuando suben ahí Tiago PZK, Trueno, Nicki Nicole o Tini, me doy cuenta que los escucho en casa con mis hijos. Yo fui parte de ese cambio generacional y ahora me siento, en algún sentido, un veterano”, sostuvo el creador de “Oncemil”.

Alejandro Lerner, ganador del premio a la trayectoria, felicitó a la nueva generación por sus consagraciones y habló de cómo elevan el nivel de la música nacional: “Creo que la Argentina tiene otra vez una generación de artistas que están representando el país en forma global”, dijo.

Alejandro Lerner se juntó con Rusherking para cantar "Después de ti" en los Premios Gardel 2022

Prueba de ese reconocimiento es su colaboración con Rusherking, que se cristalizó en el escenario de los Gardel un rato antes: “Admiro muchísimo a estos chicos. Al principio, por curiosidad, quería ver cómo sonaban, como eran sus arreglos y que software usaban. Me empezó a gustar muchísimo el trap, el rap y siempre pienso que lo importante es que atrás de cada ritmo, haya una buena canción. No es el estilo lo que pega, lo que pegan son las buenas canciones”, dijo el músico.

Emmanuel Horvilleur también dialogó con los periodistas luego de que su disco Pitada haya sido premiado como el mejor álbum de pop alternativo: “Es lindo verle las caras a mis compañeros y compañeras de la música. Tenía re ganas de ganar este premio, sobre todo porque estuvo bueno esto que hicimos, que fue Pitada, que es la respuesta a nuestro momento de haber tenido que estar guardados en nuestras casas. Es una pitada de naturaleza”, definió.

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia festejó los dos premios que coronaron a su álbum La Dirección (Fotos: Prensa Premios Gardel)

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia y una de las figuras fuertes en el recambio que está experimentando el rock argentino, festejó los dos premios (mejor álbum de artista de rock y mejor diseño de portada, otorgado a Alejandro Ros y Guido Adler) que coronaron a su álbum La Dirección. “Estoy feliz de encontraarme con colegas. Y de paso, cañazo, me llevo alguna estatuilla, que era inesperada para mi, realmente. Y bienvenida sea. Esta noche es muy especial”, dijo.

Testimonios: Ezequiel Ruiz y Lucas Terrazas

SEGUIR LEYENDO: