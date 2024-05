Patricia Bullrich: “El paro muestra la debilidad del sindicalismo en Argentina”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (AP)

Tras el paro de este jueves llevado a cabo por la Confederación General del Trabajo (CGT), Patricia Bullrich analizó que el alcance de la medida de fuerza demostró “la debilidad del sindicalismo”. La ministra de Seguridad confirmó que el Gobierno Nacional iniciará acciones legales por los aprietes denunciados durante la huelga.

“El paro muestra la debilidad total y absoluta del sindicalismo argentino. Solo paran aquellos que no pueden ir a trabajar porque no tienen como llegar”, expresó Bullrich señalando que “en el interior del país” y “en los pueblos donde las distancias son más cortas todo el mundo fue a trabajar”.

La funcionaria de Javier Milei apuntó contra “los sindicalistas mafiosos y millonarios”. “¿Quiénes son? ¿a quién representan? Solo tienen el poder de parar un transporte que lo hacen amedrentando”, agregó mencionando los casos de colectivos del Grupo DOTA -que no se adhirieron a la medida de fuerza- que fueron apedreados ayer a la madrugada.

En este marco, Bullrich comentó que el Ministerio de Seguridad recibió “entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde 3.856 denuncias, todas de aprietes”. Consultada al respecto, adelantó que este mismo viernes el Gobierno las “judicializará” para “proteger a la gente que denunció y para que llamen a declarar a los apretadores”.

En diálogo con LN+, analizó que “con los gobiernos peronistas (los gremios) se acomodan, acomodan las obras sociales, que no haya declaraciones juradas de bienes, que no haya reforma laboral aunque haya más empleo informal que formal, reciben una cantidad de cosas y se protegen”, por eso suelen confrontar más con las administraciones no peronistas. Además señaló que “hay muchos políticos que viven de la caja sindical por eso no quieren una parte de la reforma laboral” que impulsa el oficialismo. “No quieren tocar la caja. Hay diputados que hacen lobby para los gremios”, denunció.

Bullrich apuntó contra Pablo Moyano y aseguró que el paro fue "un desastre" (Foto: Télam)

En sintonía con el resto de los funcionarios de La Libertad Avanza, Bullrich busca terminar con los mandatos eternos que persisten en la mayoría de los gremios: “En Argentina no hay democracia sindical”. Dicha democracia, “implicaría la renovación de mandatos, la transparencia de las cuentas de los sindicatos, la declaración jurada que tienen que presentar cada uno de los sindicalistas, la separación de lo público de lo privado”, consideró.

La ministra de Seguridad también apuntó contra Pablo Moyano, quien tras la huelga de este jueves amenazó con otra movilización cuando se trate la Ley Bases en el Senado: “Moyano está preocupado, el paro fue un desastre”.

Ella coincidió con Milei y se definió a sí misma como una “talibán”: “Si no sos talibán te pasa por arriba la CGT, los piqueteros, los que quieren hacer negocios con el Estado, te pasan por arriba los corruptos, entonces tenes que ser duro y concreto”.

Por otra parte, reconoció el malestar social y que “está complicado llegar a fin de mes”. “Pero los argentinos saben que están pasando por algo que había que pasar una vez en la vida, no se podía seguir imprimiendo billetes y vivir de una ilusión que te hacía cada vez más pobre y que en realidad era una mentira”, intentó justificar.

“Este gobierno va muy rápido en algunas cosas y en otras con menos velocidad, pero este gobierno es un auto que no tiene marcha atrás”, sintetizó. “Si seguimos por este camino, el ‘cambio’ va a ser irreversible porque no se están cometiendo errores de otros momentos en los que Argentina tuvo estabilidad y se volvió a gastar, creció el Estado, se aumentó el gasto público.... Ahora la línea es clara: un Estado más chico, sin déficit, sin inflación, pasarle el dinero que antes gastaba el Estado al privado para que crezcan y con eso abrir a las inversiones”, concluyó.