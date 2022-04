La imprudencia vial de Wanda Nara con sus hijas, al llegar a Buenos Aires

Wanda Nara y sus hijas, sin cinturón de seguridad

Siempre lista para sorprender, Wanda Nara llegó a la Argentina este viernes por la mañana con sus hijas Francesca e Isabella. Fue su mamá Nora Colosimo quien la pasó a buscar por el aeropuerto y compartieron imágenes en un video que subieron a Instagram, pero un detalle imprudente llamó la atención.

En los videos que madre e hija subieron, ni la mujer de Icardi, ni las nenas, llevan puesto el cinturón de seguridad de uso obligatorio. Las cuatro circulan por autopista, Wanda canta y baila desde uno de los asientos delanteros y solo la abuela de las chicas, quien maneja, lleva cinturón. Las nenas además, están sentadas en los asientos traseros sin las butacas especiales para chicos (SRI), obligatorias por ley por su edad.

Cabe recordar que desde el 2018 es obligatorio que chicos de hasta diez años usen Sistema de Retención Infantil acorde a su edad y peso, lo que reduce en un 70% los riesgos de lesiones graves y fatales en caso de un accidente de tránsito.

Nadie sabía que por estos días la mayor de las Nara regresaría al país hasta que en sus redes escribió “Quien te quita lo viajado” junto con una serie de fotos y videos desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París (Francia), en donde vive desde que su marido, Mauro Icardi, fue transferido al club PSG. Ni el futbolista, ni sus hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto fruto de su relación con Maxi López viajaron con ella y las nenas.

“Hola Argentina, hola tráfico, hola piquete”, escribió la mediática apenas pisó suelo bonaerense, haciendo referencia al corte en la autopista Richieri que comenzó hoy a las 6 de la mañana.

Aún no trascendieron los motivos que hicieron a Wanda cruzar el océano. Hoy la hija mayor de Zaira, Malaika cumple seis años y seguramente su tía quiera estar presente con sus hijas en los festejos. Aunque la ex conductora de Morfi todos a la mesa tampoco hizo referencia a la llegada de Wanda.

Wanda en el avión que la trajo al país

Invitado a LAM, hace unos días Luis Ventura sorprendió al develar detalles de los inicios de la rubia en el medio, cuando dijo primero que había estado con Diego Maradona, y luego desmintió la versión alegando que era virgen.

Ángel de Brito, el conductor del programa de América, quiso saber si había sido Ventura quien había pergeñado las fotos en las que se veía a una Wanda adolescente usando en Mar del Plata unos calzoncillos bóxer que, supuestamente, eran de Diego Maradona. “No. Es una avivada: lo inventa Aldo Funes -precisó el periodista-. Tenía la vedette más joven de la revista. Wanda era menor, así que no podía subir al escenario, tuvo que obtener permisos, y venía a la redacción a raspar y no entraba por ningún lado porque estéticamente no es la chica que vemos hoy, era una chica que había que acomodarle la estética un poco”.

Retomando el tema de la ropa interior de Maradona, dijo que había dos versiones: una aseguraba que el calzoncillo era de un camarógrafo, y la otra indicaba que le pertenecía a Alejo Clerici, quien representó al Diez.

“¿Cómo nace la vedette virgen?”, quiso saber el conductor de LAM. “Le pido a los cronistas (de Paparazzi) una nota con Wanda, que era la chica del momento porque estaba con Maradona, y me traen fotos de una chica que no tenía noción que el peor horario para eso (realizar una producción de fotos) es el mediodía (por el impacto de la luz). La habían hecho rodar en la arena, había quedado con arena. Vi la foto y dije: ‘No puedo publicar’”.

“Leí la nota y (Wanda) decía que era virgen, que no había tenido relaciones con Diego, que fue la gran enemistad de Diego con ella porque contó una historia que no pasó. Entonces hicieron una producción donde pusieron un manto de virgen, laureles. Y queríamos imprimir estampitas”, contó.

