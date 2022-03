La emoción de Maxi Ghione al recuperar parte de su audición: “Pude escucharle el corazón a mi hijo”

El actor se operó a los 47 años y su vida cambió

Maxi Ghione, el actor de 48 años, sufre de otoesclerosis, un trastorno hereditario que produce pérdida de la audición debido a que el oído no puede amplificar los sonidos. En 2020, el protagonista de La 1-5-18 logró mejorar su calidad de vida luego de pasar por el quirófano en el Sanatorio Finochietto.

En una entrevista con el programa Nosotros por la mañana (ElTrece), el artista contó detalles de la intervención quirúrgica a la que se sometió: “En mi caso, me sacaron el estribo y me pusieron una prótesis del oído derecho. Se esperaba una recuperación de un 30%, un 40%. Y he recuperado un 80%. Con mi médico Fernando Diamante saltábamos de alegría”.

Además reveló qué apenas se despertó de la operación en la clínica se sorprendió al escuchar las voces de las enfermeras en la habitación de al lado. Luego, reveló cuál fue el momento más emotivo: “Pude escucharle el corazón a mi hijo de 15 años. Con los aparatos no podés. Entonces un día lo agarré y le digo quedate quieto...”.

Más allá de que su calidad de vida mejoró, no fue fácil la recuperación: “Me operé el oído derecho y duermo de ese lado, porque es muy perturbante escuchar a los pajaritos, los autos que pasan. Yo decido dormir sin escuchar. Ya hace un año que me operé, dentro del año va subiendo la audición”.

Todavía Maxi utiliza un audífono en su oído izquierdo para dar sus clases de teatro o cuando va al teatro ya que suele haber mucha gente. También contó que tiene previsto volver a pasar por el quirófano para operarse del oído izquierdo, pero para poder hacer el postoperatorio tranquilo necesita tomarse tres meses. Por este motivo está esperando el momento justo que le permita poder hacer un paréntesis en sus compromisos laborales.

La enfermedad auditiva de Luis Miguel:

Aunque es un caso diferente a lo ocurrido con Maxi Ghione, Luis Miguel también ha sufrido problemas en la audición, ya que comenzó a cantar a los 9 años y no paró de realizar shows en los que estuvo expuesto a sonidos muy fuertes que le provocaron graves consecuencias. Según reconoció el propio artista la enfermedad que lo aqueja se denomina Tinnitus, una falla en el sistema auditivo- oído, yunque, nervio auditivo- que lo conecta al cerebro para poder procesar el sonido. Entre las principales causas se encuentra la exposición a ruidos fuertes, de allí que se la conozca popularmente como “enfermedad del ruido”.

“Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los 9 años con esta carrera: con la música, los decibeles, los conciertos… Entonces son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mejor”, señaló al respecto Micky, en una de las pocas veces que se refirió públicamente al tema.

Aunque esta enfermedad lo llevó a alejarse de los escenarios, Luis Miguel pudo controlarlo y seguir cantando: “Creo que lo estoy haciendo de la mejor manera, con el apoyo de mi gente querida, de los médicos, del público que ha sido extraordinario y me han dado mucha fuerza”.





