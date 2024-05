Estados Unidos acusó a China de socavar la seguridad regional al acosar a barcos filipinos en el mar Meridional

EEUU acusó al régimen de China de socavar la seguridad regional al acosar a barcos filipinos en el mar Meridional (AP)

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, aseguró este martes que el régimen de China socava la seguridad regional por el “constante acoso” a barcos de Filipinas, unas declaraciones que llegan tras el incidente ocurrido horas antes, en el que Manila acusaba a Beijing de causar daños a un buque de su Guardia Costera tras emplear cañones de agua en una zona en disputa del mar Meridional.

“El constante acoso a los buques filipinos cerca del arrecife Scarborough es perjudicial para la paz y la estabilidad regionales, y nuestra creencia es que la instalación de estos obstáculos por parte de la Guardia Costera china también pone en peligro los medios de subsistencia de los pescadores filipinos y les impide ejercer sus derechos legales a pescar en esas aguas”, declaró Patel durante una rueda de prensa.

Recordó, además, que la demarcación de estas aguas se estableció en 2016 tras una sentencia “definitiva y jurídicamente vinculante” basada en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, por lo que exhortó al régimen de Beijing a respetar el derecho a la libertad de navegación sobre la base del Derecho Internacional.

El Tribunal Permanente de Arbitraje falló en 2016 a favor de Filipinas y rechazó las reivindicaciones de China sobre las aguas de la zona. Además, la corte determinó que Beijing se comportó de forma “ilegal” y que carece de “derechos históricos” a los que sostenerse para reclamar su soberanía, una postura que ha sido duramente rechazada por las autoridades del gigante asiático.

El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó que estas acciones por parte de la Guardia Costera de Beijing también pone en peligro los medios de subsistencia de los pescadores y les impide ejercer sus derechos a trabajar en esas aguas

El Gobierno chino ha ofrecido a Filipinas la posibilidad de ignorar el fallo de la citada corte para realizar perforaciones conjuntas en la zona, mientras que Manila ha argumentado en varias ocasiones que ninguna de las islas o arrecifes de las islas Spratly, también en el mar Meridional, son lo suficientemente grandes como para garantizar una zona económica exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas para China.

En cambio, en el caso del citado banco de arena, alega que está incluida dentro de la ZEE correspondiente a la isla filipina de Luzón y, por lo tanto, pertenece a Filipinas. Además de Filipinas, Brunéi, China, Malasia, Taiwán y Vietnam reivindican la soberanía en algunas zonas del mar Meridional.

Manila acusó este miércoles a los guardacostas de China de aumentar la tensión en aguas disputadas por ambos países en el mar Meridional al emplear cañones de agua con fuerte presión contra dos barcos filipinos, pero anunció que no tomará represalias.

El comodoro Jay Tarriela, director de personal de los guardacostas filipinos, afirmó en declaraciones a los medios que los guardacostas chinos dañaron con sus cañones de agua a una embarcación de la guardia costera filipina y a un buque de pesca cuando iban hacia el Bajo de Masinloc para dar apoyo a pescadores filipinos que trabajaban en la zona.

Tarriela acusó a Beijing de “elevar la tensión y el nivel de su agresión” contra embarcaciones filipinas, ya que “es la primera vez que una nave de la guardia costera es sometida directamente a un cañón de agua con una presión tan fuerte que ha dañado su estructura”.

Manila acusó a los guardacostas de China de aumentar la tensión en aguas disputadas por ambos países en el mar Meridional al emplear cañones de agua con fuerte presión contra dos barcos filipinos

Pese a los daños causados, el oficial no considera que la acción china sea equivalente a un ataque armado e indicó que Filipinas no tomará represalias para no caer en una escalada de tensión.

“No vamos a ser el motivo para elevar la tensión. No vamos a ser el motivo para dar un pretexto al gobierno chino para traer sus naves de guerra”, declaró.

El Bajo de Masinloc, situado en aguas de la zona exclusiva económica de Filipinas, pero reclamado también por Beijing, es un rico caladero pesquero que ha sido en los últimos meses escenario de varios incidentes entre buques chinos y filipinos.

(Con información de Europa Press y EFE)