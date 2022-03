Revelaron los nombres que quieren Fabiola Yañez y Alberto Fernández para su futuro hijo

El 13 de septiembre pasado, un comunicado oficial firmado por la Unidad Médica Presidencial, aseguraba que el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez estaban esperando su primer hijo juntos. La letra fría aseguraba que Fabiola estaba “cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico” y ponía fin a una serie de rumores, surgidos a partir de una imagen de Yáñez en la que se tocaba la panza de manera sugestiva.

Poco tiempo después, con motivo del Día de la Madre, se conocieron más detalles del embarazo y fue el propio Jefe de Estado quien anunció el sexo del bebé en camino. “Hoy es un día especial también para mí, para mi familia. Como saben, junto a Fabiola, vamos a ser padres. Hoy sabemos que será un niño. Nos hace muy felices decirles que nos amamos, que amamos a nuestro pequeño bebé, que amamos formar una familia en nuestra querida Argentina”, afirmó el presidente en un posteo de Instagram al saludar a todas las madres argentinas.

Argentina's President Alberto Fernandez and first lady Fabiola Yanez walk out of a polling station after casting their vote in a midterm legislative election, in Buenos Aires, Argentina, November 14, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde entonces, no trascendieron demasiados detalles por fuera de las actividades oficiales hasta hace unos días, cuando la primera dama hizo una publicación en su cuenta de Instagram: “Estamos cerca del día que soñamos. De repente nos damos cuenta de que no seremos lo que hoy somos. Cuando lo tenga en mis brazos en el abril otoñal voy a poder cantarle ‘Yo no era yo antes de ti’. Y entonces la familia será más grande y un nuevo ser en esta humanidad se llevará nuestro amor de padres”, escribió junto a un video en el que se la ve armando una mecedora y musicalizado por “Antes”, tema del cantautor uruguayo Jorge Drexler.

"Yo no era yo antes de ti", la canción que Fabiola Yáñez posteó a poco de ser mamá

Ahora, Pía Shaw dio más detalles del inminente nacimiento revelando el dato que muchos quieren saber: el nombre del niño. Según informó la periodista en LAM, tanto Alberto como Fabiola tienen una opción ya definida y solo resta saber cuál se impone. Planteado en modo enigmático, Pía empezó por la elección de la primera dama, que según su información se trata de Augusto, que recibió la aprobación general del conductor Ángel de Brito y el panel de angelitas.

Luego pasó al nombre elegido por el presidente de la Nación. “Está relacionado con la iglesia”, afirmó la periodista dando una pista que fue develada de inmediato, cuando entre la andanada de opciones surgió el nombre de Francisco, que también fue recibido de buena manera. Augusto o Francisco es la cuestión entonces, y según Shaw la decisión se tomará el mismo día del nacimiento del niño, que se espera para los próximos días. “Todo indica que debería nacer entre la primera y segunda semana de abril”, había confirmado el Jefe de Estado en una entrevista reciente con Radio 10.

Para Alberto Fernández será su segundo hijo. El primero, fruto de una relación anterior, es Estanislao Fernández (a mediados de agosto cambió su nombre a Tani Fernández Luchetti) quien tiene 27 años y también es conocido también bajo su nombre artístico “Dyhzy”. En cambio, para Fabiola Yáñez, de 40 años, será su primer hijo.

El bebé en camino, incluso, ya recibió la bendición del Papa Francisco, quien al hacerse eco de la noticia le brindó un afectuoso saludo a la futura mamá. Para ello, se comunicó con María Fernanda Silva, embajadora argentina ante la Santa Sede, para pedirle que transmitiera a Fabiola Yáñez, sus bendiciones y su felicidad por el embarazo que cursa.

