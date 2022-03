Una casualidad lo llevó ser actor, después vivió en Los Ángeles y estudió bienes raíces durante la pandemia: Guido Massri, Andy de Amigovios

Guido Massri

“¿Cuándo sale la entrevista? Porque mi mamá no sabe que viajo y quiero darle una sorpresa”, preguntó Guido Massri, para muchos recordado como “Andy de Amigovios”, en diálogo con Teleshow. El actor acaba de llegar a la Argentina donde en días comenzará a grabar un importante proyecto. Hacía cuatro años que no visitaba el país y nueve que no trabajaba en él. Lo primero que hizo, con ayuda de una de sus hermanas que es cómplice, tocó el timbre de la casa de Graciela su mamá.

“A ella no la veía desde el 2019 que vino a visitarme a Los Ángeles, por eso quería darle la sorpresa, le conté a algunos amigos que venía, pero no quería que ella se enterara”, dijo el actor que estará por casi dos meses en el país grabando una serie para Disney +. “Es un proyecto muy lindo, una comedia familiar y mi personaje será muy divertido”, dijo hasta donde puede adelantar.

Guido Massri en Reina de corazones

Massri se fue del país en el 2013 luego de que Telemundo lo convocara para hacer Reina de Corazones. Luego se instaló en Los Ángeles y un proyecto fue llevando a otro hasta que en el 2020, apenas semanas antes de que el mundo bajara las persianas por la pandemia, participó del filme Ernesto’s manifestó: “Fue un sueño, es algo que hace diez años no estaba en mi cabeza. Actuar en Hollywood es un paso súper importante, es un proyecto íntegramente en inglés, un gran primer paso que será el primero de muchos”.

Con poco tiempo -grabará de lunes a viernes todo el día- y una extensa lista de cosas para hace, visitará a amigos y recorrerá aquellos que fueron y son a pesar del tiempo y la distancia sus lugares. “Tengo el plan de sorprender a mi mamá, llevarla a cenar y disfrutarnos un rato, además quiero ir al teatro, en Miami no hay tanto teatro y estoy armando la lista de obras que quiero ir a ver. También tengo a mis amigos más cercanos de toda la vida, que pensaba sorprenderlos pero les conté que voy para organizarnos, porque tienen hijos y ocupaciones”.

Guido Massri

Además, una de las cosas que más extraña son los platos y sobremesas: “Quiero comer a algunos lugares que me gustan, a una cantina en Chacarita que íbamos cuando era chico y que está desde antes que naciera y pasé mis domingos ahí, esos sabores que te marcan. Y además yo como kosher, quiero ir a la casa de comida rápidas a comer kosher, porque no está en ningún otro lugar del mundo más que en Israel y Buenos Aires, además de las pizzerías de la calle Corrientes”. También aprovechará para reunirse con productores, dejando la puerta abierta a la posibilidad de extender su paso por el país: “Voy a ver gente con la que trabajé mucho”.

Sobre cómo será trabajar en la Argentina nuevamente, vaticina una “mezcla de sensaciones, ansiedad, nostalgia”: “Me da mucha alegría volver de esta forma, adrenalina, seguro me encuentre con gente que quiero y no veo, será conectar con el que fue mi ambiente de trabajo desde chico”.

Como a todos los sectores, la pandemia afectó seriamente a la industria audiovisual. En Los Ángeles y con las grabaciones paradas, Guido decidió darle nuevamente un giro a su carrera: “Me fui a Miami porque estaba todo frenado tanto en lo laboral como en lo personal, los negocios cerrados. Mi papá se fue a vivir a Miami con su esposa, mi hermano con su pareja e hijos viven allá -tiene otra hermana en Australia y una en Buenos Aires-, así que decidí mudarme. Muchos amigos que tenía en LA también se volvieron a sus casas y estaba todo muy solitario. Entonces fue momento de evaluar con tranquilidad y de manera estratégica, si sale algo en otro lado, viajo. La actuación es una carrera que me fascina, me lleva por el mundo y vas a grabar tres meses a un lugar, estuve en Roma por ejemplo, tenés que estar abierto a esta posibilidad de viajar”.

Guido Massri acaba de finalizar las grabaciones de 4ever con CNCO para Disney +

“Casa nueva, vida nueva”, reza el popular dicho y entonces instalado en Miami, Guido descubrió una nueva vocación: ahora trabaja además en real state. “En pandemia aproveché para estudiar e hice la licencia de bienes raíces. Quería aprovechar el tiempo porque no había producciones y Florida está en su mejor momento en el rubro inmobiliario. Me interesó, me metí, estudié dos meses de lunes a viernes seis o siete horas y rendí los exámenes”.

“Hoy tengo la posibilidad de combinar las dos cosas, va de al mano, recién terminé de grabar la serie de Disney+ (4ever con CNCO que se estrenará en la segunda mitad del 2022) y mientras seguía cerrando cosas con clientes, tenés que ir viendo los tiempos”, dijo y contó que en este caso, que lo reconozcan de la tele se convierte en un punto a su favor: “Me pasa que hay muchos clientes de Argentina quieren comprar algo acá y siento que les da confianza conocerme desde chico, conocer mi recorrido en la tele, da tranquilidad seriedad ver a alguien público”.

Guido Massri en Amigovios

Y en lo personal... “Está bueno porque descubrí otra cosa que me apasiona, pensé que siempre mi pasión era la actuación pero, ¿cómo sabés si no te gusta otra cosa si nunca probaste? Es que el destino me llevó de muy chico a actuar, me apasiona, pero hay otras cosas”, dijo el actor de 39 años quien debutó en el rol de Andy en la tira Amigovios, tras acompañar a un amigo al casting porque su mamá no podía ir a buscarlo.

“Yo quería ser jugador de fútbol o veterinario. No pensaba en ser actor. Fue una historia muy común que se escucha mucho, pero es verdad. Fui a acompañar a un amigo al casting y a los tres días ya estaba grabando”, había contado hace un tiempo a Teleshow sobre cómo llegó a interpretar al recordado personaje en la tira de Jorge Maestro y Sergio Vainman, en 1995. Luego actuó en novelas como Como pan caliente, Verano del 98, Campeones de la vida y Casados con hijos, entre otras.

Guido Massri en Casados con hijos

Con un proyecto para hacer una película durante el segundo semestre en Los Ángeles, Guido espera disfrutar su estadía en la Argentina, reencontrarse con aquellos lugares y personas que lo acompañaron durante sus inicios en el medio y por qué no, extender su visita o abrir la posibilidad a un nuevo regreso en materia laboral.

SEGUIR LEYENDO: