El presidente electo de Panamá designó su gabinete con algunos ex funcionarios del ex mandatario Martinelli

El presidente de Panamá, (C8) posa con los funcionarios que harán parte de su gabinete este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Gabriel Rodríguez

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este jueves su gabinete, en el que figuran algunos antiguos funcionarios del gobierno de su mentor, el asilado ex mandatario Ricardo Martinelli (2009-2014).

“El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia que el país necesita para enfrentar los grandes retos que se avecinan, que son muchos”, dijo Mulino en una breve ceremonia.

Abogado de 64 años y ex ministro de Seguridad de Martinelli (2019-2014), Mulino presentó a 14 ministros, incluidas cuatro mujeres, muchos de los cuales provienen del sector empresarial.

Mulino sustituyó como candidato a Martinelli, tras ser inhabilitado por una condena de casi once años de cárcel por blanqueo de capitales.

Entre los que ocuparon altos cargos con Martinelli figuran la próxima ministra de la Mujer, Niurka Palacios, quien fue viceministra de Desarrollo Social, y el nuevo titular de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien fue director de la policía.

Otros que tuvieron cargos en la administración de Martinelli son la titular de Cultura, Maruja Herrera (ex directora del desaparecido Instituto Nacional de Cultura), y el de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares (ex director de la Autoridad Marítima de Panamá).

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, en un encuentro con la prensa tras un acto en el palacio presidencial en Ciudad de Panamá, el martes 7 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

También el designado ministro de Seguridad, Frank Ábrego, fue director del Servicio Nacional de Fronteras con Martinelli, aunque desempeñó el mismo cargo en otros dos gobiernos.

El próximo gabinete tendrá dos miembros del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), del mandatario saliente Laurentino Cortizo: el canciller Javier Martínez Acha y el titular de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

También contará con un directivo de la filial panameña de la oenegé Transparencia Internacional, Felipe Chapman en Economía (Finanzas) y con un empresario, Jose Ramón Icaza, al frente del ministerio del Canal.

“Vamos a enfocarnos en el crecimiento económico, sin embargo, una meta muy importante es trabajar en el desarrollo, en el progreso social y el desarrollo humano del país, [pues] estamos muy conscientes de que hay muchos panameños en pobreza”, afirmó Chapman.

A falta de tres ministros por nombrar, otras dos mujeres integrarán el próximo gabinete: Jackeline Muñoz en el de Trabajo y Beatriz Carles en el de Desarrollo Social.

Plan de “cerrar” el Darién

Por otra parte, el Gobierno electo inició “contactos diplomáticos” y “estudios a través de organismos internacionales” para concretar sus planes de “cerrar” la frontera del Darién, la peligrosa jungla que limita con Colombia y que cada día cruzan miles de migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica.

Esa promesa de campaña de Mulino, “es una prioridad”, aseguró este jueves Ábrego, quien deberá asumir el reto de cerrar la frontera selvática y repatriar a todo migrante irregular que la cruce.

“Ya iniciamos una serie de estudios, a través de organismos internacionales, él (Mulino) ha hecho algunos contactos a nivel diplomático y estamos en la preparación de un plan que con posterioridad se dará a conocer”, afirmó Ábrego a los periodistas tras el anuncio de su designación.

El nuevo ministro de seguridad reconoció que “tratar de lograr el cierre de la frontera no es una cosa fácil, son 260 kilómetros de selva”, pero se mostró convencido de que “sí” se puede hacer.

Migrantes haitianos vadean el agua mientras cruzan la región del Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, el martes 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Iván Valencia)

Sobre el temor de que en esta tarea de repatriación masiva anunciada por Mulino no se respeten los derechos humanos de los migrantes, Ábrego respondió que Panamá siempre ha sido garante de estos.

“Tenemos que partir de que Panamá siempre ha respetado los derechos humanos de todas las personas”, una práctica que se confirma con el trato que ahora reciben los miles de viajeros irregulares en unas estaciones situadas en la frontera, donde reciben alimentación, servicios de salud y se les toma los datos biométricos.

En lo que va de año, más de 153.003 migrantes irregulares en tránsito llegaron a Panamá tras cruzar el Darién. El año pasado, esta cifra superó los 520.000, algo inédito y que revela la dimensión de esta crisis humanitaria.

Entre enero y abril más de 30.000 menores y adolescentes cruzaron la selva, un 40% más que en el mismo lapso del año pasado, alertó el miércoles Unicef, que dijo que “se calcula que en 2024 podrían cruzar la selva 800.000 personas, entre ellas 160.000 menores de 18 años, y es probable que muchas necesiten asistencia humanitaria”.

“Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No señor, esa es nuestra frontera. El concepto de cierre que he esbozado implica un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos”, dijo Mulino al ser proclamado presidente electo el pasado 9 de mayo.

“Para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen”, agregó.

(Con información de EFE)