Pampita contó cómo es su relación con la China Suárez

Pampita se refirió a las últimas declaraciones que hizo la China Suárez

La entrevista que Alejandro Fantino le hizo a Eugenia La China Suárez generó todo un revuelo mediático por ser la primera que concedía luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin embargo, más allá de contestar algunas de las consultas que le hizo el periodista sobre este conflicto, la actriz también se animó a hablar de su relación con Carolina Pampita Ardohain. ex pareja de Benjamín Vicuña y con quien protagonizó el recordado episodio del motorhome. “Con Pampita me llevó bien. No estoy elevada, cuando hay chicos de por medio, hay una vida real que la gente no conoce”, aclaró, y también contó que con Laurita Fernández, actual pareja de Nicolás Cabré (con quien Suárez tuvo a su primera hija, Rufina) tiene un buen vínculo.

En este contexto, Pampita fue abordada a la salida de las grabaciones de su programa en NET, donde le preguntaron por las declaraciones que hizo la ex Casi Ángeles. “Ya saben que yo no hablo de nada, de entrevistas de otras personas o de la vida de los demás. No me meto, no tiene que ver conmigo”, comenzó expresando ante los movileros de Intrusos y Los Ángeles de la Mañana. Pero agregó: “Voy a seguir cuidando el vínculo familiar, que es lo que nos importa a todos y vamos a priorizar eso”. “¿Está bien el vínculo con Eugenia en lo familiar?”, le preguntaron. “Está muy bien, sí”, fue su escueta respuesta. En ese sentido, cuando le recordaron su escandalosa separación, apuntó: “Ya pasaron muchos años. No voy al pasado en ningún momento”.

Hace algunos días, la modelo había tenido que salir a explicar el motivo por el cual habían blurreado la imagen de Eugenia en su reality, hecho que había generado varias especulaciones en torno a una supuesta mala relación entre ellas. Todo comenzó cuando en la emisión de Paramount+ se mostró un festejo sorpresa que le organizó a uno de sus hijos. Y, tal como ella había dicho, en aquella celebración estuvieron presentes Vicuña y Suárez. Allí, le cubrieron la cara a la China, que aparece de fondo en el festejo junto a su hija Magnolia en brazos. Por caso, también se le tapó la cara a la menor ya que no pueden aparecer, salvo que sus padres lo hayan autorizado.

“Eso dijo Ángel (de Brito), eso dice él. En el cumpleaños de mi hijo blureamos a todos porque los únicos que estábamos autorizados a aparecer somos los que participamos en el reality”, declaró. Además, la jurado de La Academia, ShowMatch señaló: “Estaban amigas mías, madrinas de los chicos, mamás del cole, así que puede ser cualquiera. Solamente podíamos aparecer los que firmamos contrato con el reality así que todo el que estuviera extra tuvimos que borrarlo. No te sé decir si es, no es. Eso lo inventó Ángel”.

Por otra parte, el lunes pasado Carolina dejó más que claro que la relación con el padre de sus hijos mayores es más que buena. De hecho, con motivo del cumpleaños del actor chileno, publicó una foto en la que se lo ve a él rodeado de Bautista, Beltrán y Benicio en una postal playera y la leyenda “Feliz cumpleaños”. Y a continuación, compartió un video dividido en seis stories en los que los chicos saludan a Benjamín.





