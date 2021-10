Los mensajes de Antonela Roccuzzo, Wanda Nara, la China Suárez, Maru Botana y otros famosos por el Día de la Madre

En cada ocasión especial que llega, diversas figuras del mundo del espectáculo se expresan en las redes para compartir con sus seguidores reflexiones sobre las fechas festejadas. El Día de la Madre no fue la excepción.

En medio del escándalo con Mauro Icardi, Wanda Nara compartió fotos de un viaje que hizo junto a sus hijos y también dedicó unas palabras muy sentidas. “Feliz día a mi. Gracias por hacerme la mamá más orgullosa del mundo. Son mi vida”, escribió, en un posteo donde se la ve con Francesa, Constantino, Benedicto, Valentino e Isabella. La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios, entre ellos, de muchos famosos como Mica Tinelli, Marley y Vero Lozano que le recordaron el buen papel que cumple con sus hijos.

La publicación de Wanda Nara en las primeras horas de este domingo

Antonela Roccuzzo también se expresó en sus redes y le dedicó un mensaje a su mamá: “Feliz dia mami, te amo”. Además, la mujer de Leo Messi y madre de Thiago, Mateo y Ciro también compartió un sentido escrito en su historia: “Madre es verbo, es abrazar para dar calma y paz, mirar para hacer sentir especial, acariciar para sacar lo mejor, hallar el tiempo y lugar preciso, encontrar fuerza para dar un paso más, guardar siempre otra oportunidad, dar sin esperar nada a cambio. Madre es verbo, resumiendo, es enseñar a amar”.

La publicación de Antonela Roccuzzo

Por su parte, Maru Botana publicó una emotiva reflexión por el día de la madre enumerando a sus nueve hijos y la alegría que le dio el nacimiento de cada uno de ellos. La cocinera pasó por el tremendo dolor de perder a uno de ellos. Hoy, cuando sus hijos ya están grandes, mira hacia atrás y hace un conmovedor relato de sus sensaciones maternales.

“Hoy es el día de la madre, y aunque no sea la mejor madre del mundo, les cuento que desde que soy muy chiquitita deseaba ser mamá”, arranca su posteo, junto a un video y varias fotos en familia. “Tenía una biblioteca llena de muñecos en un mini cuarto y ellos eran todos mis hijos”, admitió.

“Cuando nació Agus , no me separaba un segundo”, contó del primero. Y fue detallando alguna característica de cada uno de ellos. “Sorpresivamente vino Facu, mi chiquito hermoso que nos dejó tan temprano”, dijo al recordar a su bebé fallecido. “Un golpe durísimo que me devastó, pero no me derrumbó”, señaló.

“Sentí que tenía que volver a ser mama, no fue fácil pero la llegada de Juani fue una alegría inmensa, fue volver a sentir mucha vida”, afirmó. Y aun cuando ya ha pasado mucho tiempo, ella sigue pendiente de cada uno de sus hijos. “Nunca perdí e deseo de ser mamá. Hubiera tenido 20 hijos”, reconoció, aunque ya tiene una familia numerosa.

“Adoro ser mama y soy una agradecida a la vida, que aunque no la tuve fácil me dio unos hijos divinos”, agregó. Y tras agradecer a sus hijos, saludó a todas las madres en su día. “A todas las mamás, reales, del corazón, que se dejen mimar y abrazar mucho”, les deseó.

El mensaje de Maru Botana

Floppy Tesouro compartió una secuencia con su hija Moorea, y también se mostró sentimental en esta fecha tan especial para ella. “Feliz día para mi. Gracias hija por enseñarme a ser mamá todos los días, por mimarme, por iluminar mis días con tus ocurrencias, por ser mi compañera, mi mini amiga y darme tanto amor, sos tal cual te soñé. Feliz día para todas las mamis del mundo”.

En tanto, Eugenia la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, también se mostró caminando por las calles de Madrid junto a Rufina y Magnolia, dos de sus tres hijos. Allí escribió “feliz día de las madres”.

La China Suárez junto a sus dos hijas Rufina y Magnolia

Mientras que, Jesica Cirio, aprovechó para subir una foto muy tierna con su hija Chloe. “Si supiera que me enseña más ella a mí que yo a ella”, escribió. En tanto, Luli Fernández usó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a todas las madres en su día, y también escribió una reflexión con lo que significa para ella cumplir con ese rol.

“Feliz Día para todas las mamás. Sin dudas el rol que más amo y disfruto. La maternidad te atraviesa, te transforma, es mágica. También es agotadora, desgastante, te colapsa y te desborda. Pero en lo personal es lo que me hace más feliz. Feliz día a mi mamá que es la mejor del mundo! Y sobre todo, feliz día aquellas que están en su proceso de búsqueda, que esperan con amor que llegue ese bebu soñado. No bajen los brazos, sigan intentándolo”, escribió la periodista y modelo.

El mensaje de Luli Fernández

Darío Barassi y Paula Chaves, también se volcaron a las redes para aludir a la fecha a través de fotos y dedicatorias muy especiales.

La publicación de Dario Barassi

El mensaje de Paula Chaves

La publicación de Flor de la V





