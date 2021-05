Andrea Rincón dio detalles de las fuertes internas en Masterchef Celebrity: “El que se enoja, pierde”

Andrea Rincón habló acerca de las internas en Masterchef (Video: "Implacables", El Nueve)

A juzgar por cómo reaccionan las redes sociales cada vez que aparece en pantalla, Andrea Rincón es una de las participantes favoritas de Masterchef Celebrity (Telefe). De andar irregular, la ex participante de Gran Hermano combina buenos platos con otros que no lo son tanto, según el criterio culinario de Germán Martitegui. Damián Betular y Donato de Santis, la terna de jurados del reality más visto de la televisión argentina.

“Yo cocino, cocino desde muy chica. Como todos”, dijo Rincón en una entrevista con Implacables (El Nueve). Pero la consulta del notero del programa conducido por Susana Roccasalvo no tenía que ver con las habilidades de Andrea en la cocina, sino para que hable de las internas entre los participantes.

En las últimas semanas, se dijo que había mucha tensión entre Sol Pérez y Dani La Chepi, supuestamente por dos vestidos que la ex chica del clima le habría prestado a la humorista de Instagram. Pero si bien reconoció que hubo chispazos, Andrea ponderó las virtudes de sus compañeras: “Son dos minazas. Pero, como todo reality, sirve que haya un poco de ruido. Y la verdad es que ellas son dos grandes mujeres. Y, de hecho cuando pasó esto, las junté a las dos y les dije: ‘Chicas, esto está armado por la producción y edición. Déjense de joder, no se presten a esto’ .

Otra de las versiones que Andrea desactivó fue la que indica que tiene mal feeling con Alexander Caniggia. “Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también se edita y no ponen las cosas lindas que Alex me dice, solo ponen las malas”, dijo Rincón.

A la vez, dijo que la buena relación entre ambos se da, básicamente, porque ambos entienden el juego. “Igual, nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que se pasa al aire alguna de esas cosas, Alex me escribe, me manda videos y me dice: ‘Te adoro, compa, te adoro’”, contó Andrea.

A la vez, advirtió de que por más trucos de edición o requerimientos de la producción del programa para que las emisiones tengan algo de picante, ella no entra en esas disputas: “Yo no me presto, es el tercer reality que tengo encima y sé como funciona la televisión”, señaló.

“Si me tengo que enojar con alguien, va a ser conmigo misma, por haber tomado la decisión de haberme metido a un reality, sabiendo cómo funciona. Yo ya sé como funciona esto: el que se enoja, pierde”, cerró.

Semanas atrás, Andrea protagonizó un cruce divertido con su ex Martín Fabio, más conocido como El Mono de Kapanga, quien había participado de la primera edición del Masterchef Celebrity. Tanto él, como Belu Lucius, Patricia Sosa y Leticia Siciliani debían enfrentarse a Rincón, Alex Caniggia, Sol Pérez y Daniel Aráoz.

El Mono de Kapanga desafió a Andrea Rincón en Masterchef Celebrity (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

La ex Gran Hermano tuvo el beneficio de elegir contra quién competiría, y ante el asombro de todos, eligió a quien fuera su pareja en 2017. “Voy a apuntar a los que más me quieren y que no me van a ir a ganar”, explicó ella en el backstage. Muy decidida, dijo: “Martín”. El cantante, por su parte, indicó entre risas: “Yo también me elegiría a mí si tengo que jugarme en contra”. En complicidad, Rincón expresó delante de todos: “¿Me vas a dejar ganar si te elijo a vos?”. A lo que él contestó: “¡Ni en pedo! Vine por todo”. Finalmente, el desafío lo ganó Andrea y siguió en carrera. “Se lo merece, merece seguir adelante en la competencia y ojalá llegue hasta el final”, dijo Fabio.

