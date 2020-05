“Pedimos sus videos y nos llegaron más de 100. Queremos agradecerles a todos por su generosidad. Lógicamente tuvimos que seleccionar los que mejor combinaban y nos ayudaban a contar la historia. Me encantaría que los que encuentren sus videos me dejen un comentario y los que no también. Todos en realidad. En ese sentido este video es un símbolo del momento: lo colectivo es más importante que nunca. Que lo disfruten y lo puedan compartir con sus seres queridos. Hasta pronto. Volveremos a caminar en un largo atardecer y en un mantra que repita mente y corazón", señaló el artista.