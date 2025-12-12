Tecno

Sora permitirá hacer videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars

The Walt Disney Company ha firmado una alianza con OpenAI que permitirá a los usuarios crear contenidos breves con la plataforma

Además de los personajes, la
Además de los personajes, la plataforma permitirá incluir trajes, accesorios, vehículos y escenarios. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Brendan McDermid)

The Walt Disney Company ha dado un paso al firmar una alianza con OpenAI que permitirá a los usuarios crear videos cortos con la plataforma Sora, utilizando más de 200 personajes icónicos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Este acuerdo refleja el interés de Disney por explorar nuevas formas de interacción entre sus historias y el público, a la vez que marca la primera vez que un gran estudio otorga una licencia tan amplia para la generación de contenido audiovisual mediante IA.

Videos generados por IA: creatividad de los fans y protección de derechos

Gracias a este acuerdo de licencia de tres años, Sora podrá convertir indicaciones de los usuarios en videos sociales cortos protagonizados por un elenco de personajes animados, enmascarados y criaturas de las principales franquicias de Disney. Además de los personajes, la plataforma permitirá incluir trajes, accesorios, vehículos y escenarios emblemáticos, brindando a los fans “formas más ricas y personales de conectar con los personajes y las historias que aman”, según el CEO de Disney, Robert Iger.

El acuerdo establece que la IA generativa de Sora no utilizará las voces ni imágenes de actores reales, y tanto OpenAI como Disney destacaron el compromiso con el uso responsable de la inteligencia artificial para salvaguardar la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

El logo de Disney en
El logo de Disney en la tienda en París el 20 de septiembre del 2017. (AP foto/Francois Mori)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, elogió la colaboración y remarcó que se trata de un modelo para que la industria creative y la tecnológica trabajen conjuntamente en beneficio de la sociedad.

Impacto en la industria y el futuro de la animación generada por IA

Esta licencia sienta un precedente para el uso de propiedad intelectual en herramientas de IA y abre una vía de ingresos alternativa para Disney, que busca esquivar disputas legales habituales en la IA generativa. La tecnología de Sora, impulsada por el modelo creativo de OpenAI, será capaz de transformar simples descripciones escritas en videos completamente generados en segundos. Se espera que la función esté disponible a inicios de 2026, tras las aprobaciones finales.

La noticia anticipa desafíos para actores de doblaje y animadores, ya que prevé un futuro en que estudios de Hollywood puedan producir escenas completas sin intérpretes ni dibujantes tradicionales. Entre los personajes seleccionados figuran Mickey y Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Elsa, Moana, y también figuras animadas o ilustradas de Marvel y Lucasfilm como Pantera Negra, Capitán América, Deadpool, Groot y Yoda.

Sora es una plataforma de
Sora es una plataforma de video generativo de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

El acuerdo Disney–OpenAI marca un hito en la convergencia entre tecnología y licencias creativas, e inaugura una nueva etapa donde la interacción directa de los fans con el universo Disney, Marvel, Pixar y Star Wars se realiza a través de la inteligencia artificial y la generación colaborativa de historias visuales.

Cómo crear videos personalizados con Sora

Usar Sora, la plataforma de video generativo de OpenAI, es sencillo y accesible tanto para creadores aficionados como para aquellos con experiencia previa. El proceso comienza con el registro en la plataforma y la aceptación de los términos de uso, que garantizan la protección de los derechos de autor y el cumplimiento de las políticas de la comunidad.

Posteriormente, el usuario introduce una descripción clara de la escena o situación que desea convertir en video. Sora utiliza inteligencia artificial para interpretar el texto, generando automáticamente una animación que incluye personajes, ambientes y acciones detalladas según la indicación proporcionada.

The Walt Disney Company ha
The Walt Disney Company ha dado un paso al firmar una alianza con OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

Es posible ajustar parámetros como la duración del video o características específicas del entorno, permitiendo varias pruebas y personalizaciones antes de obtener el producto final.

Al finalizar, la plataforma brinda la opción de guardar y compartir el video generado en diferentes redes sociales o almacenarlo para uso posterior. Sora facilita así la creación de contenido audiovisual, transformando ideas escritas en relatos visuales animados, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

